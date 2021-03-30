30 марта исполняется ровно десять лет, как нет с нами Людмилы Гурченко, великой советской актрисы, родившейся в Харькове и ставшей символом целого ряда эпох - от хрущевской оттепели до горбачевской перестройки и ельцинского беспредела

На экраны советского кино она вышла в ярком образе организатора новогоднего праздника в фильме Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь" и стала потрясающим символом нового времени — яркий образ свободной советской женщины ("спортсменки, комсомолки") впечатлял не только артистичностью, но и энергией, музыкальностью, необычной внешностью, в которой чувствовался южно-русский темперамент.

Наверное, Гурченко у каждого — своя, так и подобает великим актерам. А в том, что она была великой нет ни у кого сомнений. Для нас же еще важно, что родилась она в Первой столице — Харькове, что всегда любила Украину и никогда не забывала, откуда она родом. Хочется верить, что и родной город никогда не забудет ее.

Мы подобрали фото ее ролей, чтобы напомнить о Гурченко, которая была звездой советского и постсоветского кино. Эти фотографии лучше всего напомнят об актрисе Людмиле Гурченко.

Песня, с которой в далекие 60-ые годы она пришла в кино, была про 5 минут, которых так мало и в тоже время так много, чтобы успеть сделать самое главное в жизни. Говорят, жизнь человека — искорка, те самые пять минут в истории вечности, о которых пела Гурченко. И надо сказать, Гурченко свои пять минут прожила ярко и впечатляюще.