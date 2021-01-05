Не трудно быть с богом. Когда ты - Первая леди Украины. Фотофельетон

Первая леди Украины поражала нас в минувшем году внешним обликом, заявлениями, вниманием прессы и симпатичными деталями. Но сначала все же анекдот из милой мне Одессы

Рая говорит соседке: "Сара, у вас что, коронавирус? Я видела от от вас утром выходил доктор".

"Знаете, Рая, — раздраженно отвечает ей соседка, — если от вас каждое утро выходит полковник, это вовсе не значит, что в стране война".

Но, таки да, — в Украине — и война, и коронавирус.

Что касасается повседневной жизни, то все люди делятся на две неравные части. Боги с политического Олимпа и Олигархи, которые решают как жить всем Остальным, с одной стороны. И те самые Остальные, которых первые убеждают в том, что они живут лучше Остальных в других странах, с другой. Понятно, что жизнь Богов и Олигархов оплачивают Остальные.

Обычно в Украине две эти категории (Олигархи + Политики, считающими себя богами и так называемые все Остальные) не смешивались, а жили в двух параллельных мирах. Боги политического Олимпа принимали законы, обеспечивающие безбедную жизнь Олигархов, оплачиваемую Остальными.

Но случилось чудо. И из мира Остальных в мир Олигархов и Богов всплыл бывший артист разговорного жанра. Всплытие сопровождалось очень кровожадными заявлениями, в результате чего некоторые из Олигархов уже паковали чемоданы, чтобы драпать, как Борман из осажденного Берлина. Но артист оказался "душкой" — Олигархам и Политикам на деле своим в доску, а для простого народа умелым оратором.

Но тут что интересно. Вместе с артистом разговороеного жанра всплыла в верхние слои политической атмосферы Украины его супруга — в девичестве Елена, сразу после всплытия ставшая на политкорректный манер Олёной.

Тут надо сразу пояснить, что предыдущие Первые леди страны рядом с супругами почти не отсвечивали. А Олёна сразу стала постоянным персонажем светской хроники и даже сайта президента.

Взять, например, Ющенко, чья жена, ой, то есть первая леди Украины собирала деньги на детскую больницу. Собирали всем миром, вроде даже собрали, но больницу не построили, а деньги как-то потерялись в анналах истории. Или не истории.

Затем с небольшим перерывом на никому неизвестную жену Януковича на арену большой политики вышла Марина Порошенко. Оказывала всяческие благотворительные услуги в Фонде своего имени, деньги в который по аналогии с Ющенко-Чумаченко тоже собирали всем миром. А тратили, понятное дело, на истинных патриотов Украины, то есть тех, кто своими произведениями поддерживал ввержение страны в пучину гражданской войны.

Народ кряхтел, глядя на все эти чудеса, и ждал своего Голобородько.

И вот пришел тот, кто заявил своему предшественнику, что он ему приговор. На кухнях и в сельских магазинах заговорили о возмездии и расплате.

Но, став на Украине богом или полубогом (что в данном случае одно и тоже) артист разговорного жанра так и остался разговорником — то есть человеком, умело произносящим спичи, но при этом искусно обходящим острые углы и подводные камни большой политики. Никого не обидел, всех воров оставил при деле, а организаторов гражданской войны при должностях и портфелях. А некоторых даже и приголубил. Короче, приступил к осуществлению политики без жертв и разрушений. Как тот крокодил, который летает "низэнько-низэнько", ровно настолько, насколько велят в США и ЕС.

Но тут всё надо мерить не словами, женами. Если Ющенко ничего не делал, то и жена его тоже по мере возможностей изображала заботу о больных детях и не более.

Если Порошенко ударился в армовир, то и жена его пособляла президенту-полубогу поощрением национально свидомых кадров.

А вот если у вас муж — президент-разговорник, то и жена его тоже… На этот раз Первая леди оказалась дамой, особо озабоченной мировыми музеями, в которых аудиогиды (ну, то есть "разговорники-переводчики") должны обязательно говорить на украинском языке. И все для того, чтобы каждый украинец, долетевший до середины Парижа, смог лекцию про французский экспрессионизм в Лувре на рiдной мове услышать. И никак иначе.

Так что теперь Остальные могут радоваться и бить в ладоши. "В Париже в Лувре на украинском языке можно услышать по аудиогиду лекцию про ихнних парижских мушкетеров". Особо радостна эта весть для тех 60-ти процентов украинцеев, которые живут ниже прожиточного минимума (Украина — одна из самых бедных стран Европы) и не то что в Париж, а на другой конец города съездить не могут, идут пешком, чтобы сэкономить на транспортных расходах.

Впрочем, тут мы не правы. Заробитчанам, которые подадутся в дальние страны собирать на зарубежных плантациях клубнику и выносить горшки за немецкими и французскими пенсионерами в домах престарелых, очень должно понравится, что в местном музее они, если смогут найти в себе силы после изнурительной работы пойти в музей, услышат лекцию про Веласкеса или Гёте на "рiдной мове".

Очень романтично, а главное — патриотично для тех самых 5 миллионов уехавших из нищей страны на заработки!

И все они добрым словом и нежным жестом будут благословлять Олёну, Первую леди Украины, щедро предоставившей им такое чудо вдали от родной Украины.

Вы спросите, прочитав этот текст, а при чем здесь в самом начале анекдот про соседок Раю и Сару?

Так я отвечу — ни при чем. Хотя, если вдуматься… Одесса — почти что вторая столица Украины, после Харькова, конечно. В некоторых местах (например, на Брайтон —Бич, где всем теперь заправляет Байден) даже первая. А нынешняя Первая леди Украины живет в Киеве. Тоже город. Большой. Шумный. Но не Одесса.