«Маска, мы вас знаем!» Ковид в жизни политиков. Фото

Минувший 2020-ый год войдет в историю как год, в который мир поразила эпидемия COVID-19. Но в отличие от предыдущих пандемий, нынешняя не только не остановила бурное развитие общественной и политической жизни, а даже, наоборот, кажется их подхлестнула. Мы собрали фотографии мировых политиков - как они выглядят в средствах защиты от COVID-19

Каждый из политиков обеспечивает свою безопасность по мере того, как это принято в стране. Например, Трамп щеголял в черной маске пирата, Макрон — в простой демократической маске, как это и принято в толерантной Европе, а российского президента Путина охрана обеспечила при его посещении больницы специальным костюмом.

Но больше всех поразил маской экс-президент Украины Петр Порошенко, щеголявший медицинским изделием, что называется, "от кутюр" — со специально для него расписанной украинским орнаментом. Но это не спасло от вируса ни его, ни семью. Патриотизм в этом исполнении оказался бесполезным.

Зато признанные мировые лидеры выглядят на фоне Порошенко более чем скромно.