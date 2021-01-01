Каждый из политиков обеспечивает свою безопасность по мере того, как это принято в стране. Например, Трамп щеголял в черной маске пирата, Макрон — в простой демократической маске, как это и принято в толерантной Европе, а российского президента Путина охрана обеспечила при его посещении больницы специальным костюмом.

«Маска, мы вас знаем!» Ковид в жизни политиков. Фото
© AFP, Angela Weiss
«Маска, мы вас знаем!» Ковид в жизни политиков. Фото
© AFP, ALEX EDELMAN
«Маска, мы вас знаем!» Ковид в жизни политиков. Фото
© AFP, Ludovic Marin
«Маска, мы вас знаем!» Ковид в жизни политиков. Фото
© AP, Martin Meissner
«Маска, мы вас знаем!» Ковид в жизни политиков. Фото
© AP, Liu Bin/Xinhua
«Маска, мы вас знаем!» Ковид в жизни политиков. Фото
© REUTERS, Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidential Press Office/Handout
«Маска, мы вас знаем!» Ковид в жизни политиков. Фото
© AFP, Sergei SUPINSKY
«Маска, мы вас знаем!» Ковид в жизни политиков. Фото
© REUTERS, AP
«Маска, мы вас знаем!» Ковид в жизни политиков. Фото
© REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA/Handout
«Маска, мы вас знаем!» Ковид в жизни политиков. Фото
© РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Но больше всех поразил маской экс-президент Украины Петр Порошенко, щеголявший медицинским изделием, что называется, "от кутюр" — со специально для него расписанной украинским орнаментом. Но это не спасло от вируса ни его, ни семью. Патриотизм в этом исполнении оказался бесполезным.

Зато признанные мировые лидеры выглядят на фоне Порошенко более чем скромно.