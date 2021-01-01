Люди, которые нас удивили в 2020 году. Фото

Уходящий 2020 год преподнёс населению Земли много сюрпризов. На политическом небосклоне неожиданно ярко засияли звёзды людей, которых в политике нельзя было и помыслить

А некоторые из политических старожилов удивили своими непредсказуемыми поступками или их отсутствием.

От котлет к угрозе государству

Вряд ли в самом начале 2020 года домохозяйка из Минска могла представить, что не пройдёт и года, как некоторые страны признают её легитимной правительницей родной Белоруссии, а встречаться с ней будут ведущие мировые политики. Как и не могла представить она, что ей придётся спешно покидать страну.

Поначалу, когда она невольно стала лидером оппозиции, Светлана Тихановская объявляла об отсутствии у себя политических амбиций.

«Все вы знаете: Светлана Тихановская не политик, у меня нет программы изменения Беларуси, но она есть у мужчин, которые не были допущены к предвыборной гонке. Мне не нужна власть. Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты», — заявила она в конце июля на встрече с избирателями в Гомеле.

Однако позже, уже после выборов и эмиграции в Литву, Тихановская вошла во вкус и уже пыталась руководить оппозицией и, более того, играть роль субъекта международных отношений, призывая разные государства не признавать действующие власти Белоруссии. Однако получилось у неё не очень.

Тем не менее Тихановская продолжает оставаться лидером белорусской оппозиции и уже принялась за написание новой статьи для Конституции страны. В самой Белоруссии Тихановскую не ждут, подозревают в попытке госпереворота и считают даже неблагодарной. Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко в октябре заявил, что Тихановская забыла, что он её спас от принесения в «сакральную жертву» оппозиции и дал деньги на то, чтобы она пожила в Литве.

Способный удивлять

Он играл в хоккей, спускался в шахту, собирал картошку, наводил порядки на разрушающихся заводах. Казалось бы, Лукашенко не мог удивить чем-то ещё. Но во время беспорядков 2020 года Лукашенко всё же удалось поразить тех, кто считал, что белорусский президент вряд ли выкинет «что-то такое».

Полёт Лукашенко на вертолёте над Минском, а затем выход из вертолёта с автоматом в руках и в сопровождении вооружённого и экипированного младшего сына Николая породили волну мемов.

А вот чем Лукашенко не удивил, так это пристрастием к многовекторности. Ещё до выборов он обвинял Россию во вмешательстве в выборы президента. Но после того, как в Белоруссии вспыхнули протесты, поддержанные странами Запада, белорусский президент вспомнил о стратегическом партнёрстве и снова наладил отношения с Россией. При этом Лукашенко ведёт самостоятельную политику, и никто не даст гарантии, что в будущем он снова не обратит свои взгляды на Запад.

Не пчела Майя

В 2016 году она с отрывом почти в 10% голосов проиграла выборы президента Игорю Додону. Несмотря на это, Майя Санду не отчаялась. Её политическая борьба привела к тому, что в 2019 году она стала премьер-министром страны. А в 2020 году, когда, казалось бы, остро встал вопрос о будущем самого ЕС, этот проевропейский политик победила на выборах своего пророссийского конкурента Додона с 15%-ным перевесом.

При этом избрание Санду может быть чревато для Молдавии новой войной. Она уже выступила за вывод российских миротворцев из Приднестровья.

«В Приднестровье давно нет опасности военных действий, миротворческую миссию нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ. Это позиция Молдовы, которую я подчеркиваю», — заявила Санду.

По её словам, в отношении нахождения российских миротворцев никогда не было договорённостей со стороны Молдавии.

«Поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории Молдавии», — заявила Санду.

Её соперник на выборах — действующий президент Молдавии — раскритиковал это заявление Санду. Впрочем, Додону мало что остаётся, кроме критики. Выборы он проиграл.

Пророссийский Додон

Действующий президент Молдавии Игорь Додон уже после того, как стало известно о его проигрыше, подписал закон о возвращении русскому языку статуса языка межэтнического общения.

«Закон <…> предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетий, пока Конституционный суд не объявил закон устаревшим и рекомендовал принять новый», — сообщил Додон в Facebook.

Кроме того, он подписал законы, в соответствии с которыми аптеки и медучреждения по требованию должны предоставлять инструкции к медикаментам на государственном или русском языке, а на телевидении в стране будет разрешено показывать выпуски новостей российских телеканалов, вещание которых было до сих пор запрещено.

Что мешало Додону и поддерживающим его политсилам озаботиться принятием подобного закона ранее — неизвестно. В запасе у них было более полутора лет.

Такая нерешительность в итоге и стала одной из причин, по которой Додон не смог победить на выборах даже в условиях «закрытой» Европы.

Комедиант и любитель комедий

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который столкнулся с необходимостью выхода страны из Евросоюза, под конец года получил неприятный сюрприз в виде новой разновидности COVID-19. Из-за этого пришлось закрывать Лондон на самый жёсткий из всех возможных локдаун. При этом сама Великобритания оказалась в изоляции — транспортное сообщение с ней мигом отменили её соседи по Европе.

Но ещё до свалившейся напасти любитель древнегреческих произведений, в том числе и комедий, в оригинале Джонсон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Именно Зеленский и стал ещё одним удивительным человеком года. В уходящем 2020 году человек, которого поддержало почти 75% украинских избирателей, сделал потрясающий выбор: он стал бороться за симпатии тех 25%, которые поддержали его противника. И вместо ухода от националистической риторики и пересмотра гуманитарной политики Зеленский, у которого в Раде есть монобольшинство, напротив, начал во многом походить на предыдущего президента Петра Порошенко, в чём-то даже превосходя его. Националисты при Зеленском плотно проникли в органы власти. А русским Украины отказали в праве учиться на родном языке.

Варчапет, оказавшийся побеждённым

Вряд ли два года тому назад граждане Армении, приведшие к власти премьер-министра Никола Пашиняна, подозревали, что вместо борьбы с утомившей армян коррупцией и улучшением жизни они получат одну из тяжелейших травм в новейшей армянской истории.

Вспыхнувшая осенью война в Нагорном Карабахе показала не только поразительную неготовность к ней армянской армии, но и породила ряд вопросов, среди которых — почему командование не направляло войска на те участки фронта, где это было необходимо, почему, когда осознали всю катастрофичность положения, не запросили помощь России и тянули с этим до последнего, куда подевалась вся та помощь, которую собирала диаспора, и почему командование было таким, что даже спустя месяц после окончания войны в окружение попадали армянские военные.

Сегодня, когда значительная часть Нагорного Карабаха занята военными Азербайджана, когда из региона бежали многие армяне, к премьер-министру уже не то отношение, что два года тому назад, когда с ним связывали надежды на лучшее будущее страны.

Теперь часть Армении называет Пашиняна не «варчапетом» — премьер-министром — а «предателем» и даже «турком». Его противники подозревают премьера в сговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и требуют отставки Пашиняна.

Уйти премьер-министра просят и те, кто не поддерживает какую-либо из сторон гражданского противостояния. Так, этого попросили президент Армении Армен Саркисян, католикос всех армян Гарегин ΙΙ и католикос великого дома Киликии Арам Ι.

«Тёмная лошадка», выбившаяся в лидеры

Вряд ли бы кто в начале 2020 года в Киргизии мог предположить, что в результате вспыхнувших по итогам выборов беспорядков в стране к власти придёт опальный депутат Садыр Жапаров. Если уж и предполагать, то реванш бывшего президента Алмазбека Атамбаева или триумф одного из оппозиционных лидеров Омурбека Бабанова.

Однако вышло как вышло. Именно Жапаров сначала оттеснил Атамбаева и Бабанова от власти и в конечном итоге стал премьер-министром, а затем и и.о. президента Киргизии. Атамбаев, как и Жапаров, освобождённый протестующими, снова вернулся за решётку.

А вот президент Сооронбай Жээнбеков в отличие от всех его предшественников, за исключением Розы Отунбаевой, не бежал из страны и не был арестован, а ушёл на «политическую пенсию» относительно спокойно.

Сейчас Жапаров готовится к выборам. Он затеял масштабную реформу, которая уже заставила его оппонентов заявить о возможной узурпации власти в стране в случае её успеха. Но человек, которого во время протестов обвиняли в связях с криминалом и который теперь оставил свои посты, чтобы принять участие в президентских выборах, спокоен. Он смог взять и удержать власть в критическое время и вполне может повторить это в январе 2021 года.

Стабильность — признак мастерства

«Спокойный среди бурь» — этот девиз как нельзя лучше бы подошёл президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Пока весь мир в шоке от пандемии COVID-19 и всеобъемлющего экономического кризиса, туркменский лидер и бровью не ведёт.

Он открывает печи по сжиганию наркотиков, демонстрирует успехи в вождении и стрельбе и открывает позолоченный памятник алабаю, инициатором установки которого был сам Бердымухамедов, чтобы таким образом «проявить уважение, почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных, подчеркнув их роль в исторической судьбе нации и то место, которое они занимают в жизни народа».

Туркменистан напоминает сказочную страну, застывшую во времени. Пока мир с ужасом следит за 2020 годом, здесь всё по-старому.

Очень проверенный политик

Он видел такое, во что люди просто не поверят: хорошие перспективы советско-американских отношений. Он смотрел в глаза главе президиума Верховного совета СССР Андрея Громыко. Все эти мгновения исчезли во времени, как слёзы под дождём. Но он жив, и он — избранный президент США.

Демократ Джо Байден, несмотря на преклонный возраст, сына Хантера, доставляющего ему кучу неприятностей, а также неприятие части общества, стал избранным президентом США.

Этому не помешали ни скандалы, связанные с Украиной, ни компромат с его сыном, ни подозрения в том, что он недееспособен. Байден победил действующего президента США Дональда Трампа и теперь может возглавить сильнейшее государство мира.

Его засосала опасная трясина

Пришедший во власть на лозунгах борьбы с «вашингтонским болотом» президент США Дональд Трамп провалил это своё предвыборное обещание. Так и не сумев почистить свои ряды от предателей и людей, связанных с «глубинным государством», Трамп не смог мобилизоваться. Цифровая гражданская война. Как США в очередной раз ввели цензуру © AFP, Denis Charlet

Несмотря на то что у него были все шансы, в том числе и оспорить результаты выборов — а после происходившего в США в ноябре американцы навсегда утратили право упрекать какую-либо страну в «нечестных выборах» (достаточно вспомнить вбросы бюллетеней за Байдена под камеру или голосующие за кандидата от демократа кладбища), — Трамп если и развернул где ожесточённые бои, так это в соцсетях. И то там его «банили» уже корпорации, которым действующий президент тоже не мил.

В итоге Трамп так и не сумел навести порядок в США, осушить «вашингтонское болота» и уничтожить «глубинное государство». Но его сторонники сегодня мобилизованы куда лучше, чем четыре года тому назад, а разделение в американском обществе куда глубже. И всё это грозит США крайне негативными последствиями в будущем.