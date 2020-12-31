Кто ушёл из жизни в 2020 году: фотолента

Уходящий 2020-й год выдался крайне непростым и среди прочих бед запомнился уходом многих замечательных людей

Издание Украина.ру вспоминает невосполнимые потери 2020 года.

Всеволод Чаплин, священник

Днём 26 января после службы настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин поднялся на колокольню. Ему резко стало плохо. Прихожане помогли настоятелю спуститься и сесть на скамейку рядом с храмом. Спустя несколько минут он упал.

Прибывшая «скорая помощь» зафиксировала смерть священника.

Чаплин был одним из знаменитых представителей РПЦ. Ещё в 1985 году он пришёл в издательский совет Московского патриархата. Затем он продолжил трудиться в отделе внешних церковных связей, а широкую известность получил как глава Синодального отдела по взаимоотношениям и общества. На этой должности он находился с 2009 по 2015 год.

После себя отец Всеволод оставил не только труды, связанные с Церковью (из которых, кстати, можно узнать и историю православия в независимой Украине). Также Чаплин был писателем-фантастом, писавшим под псевдонимом Арон Шемайер.



Кирк Дуглас, актёр

Звезда «золотого века» Голливуда и вместе с тем один из приложивших руку к тому, чтобы этот век — век не только пеплумов и масштабных кинолент, но и диктата продюсеров над актёрами — подошёл к концу. Лучший Спартак и корифей кинематографа актёр Кирк Дуглас дожил до 103 лет и умер 5 февраля.

Он снимался до самого преклонного возраста, прекратив съёмки лишь после того, как перенёс инсульт.



Алексей Ботян, разведчик

В феврале — 13 числа — в возрасте 103 лет в России умер легендарный разведчик, чьих подвигов хватило бы на несколько биографий и на не один десяток приключенческих кинолент. Благодаря ему сохранены многие исторические памятники Кракова. Алексей Ботян — прообраз главного героя романа Юлиана Семёнова «Майор Вихрь» — жил азартно и казался окружающим его людей вечным. До преклонного возраста он консультировал спецназ.

В 2007 году Ботян стал Героем России. Тогда и стало известно о некоторых подвигах легенды советской разведки.



Дмитрий Язов, военачальник

Последний маршал Советского Союза ушёл из жизни 25 февраля в возрасте 95 лет. Дмитрий Язов прошёл Великую Отечественную Войну. За подвиги в годы войны Язов был награждён орденом Красной Звезды. Он стал последним фронтовиком на посту министра обороны СССР и последним в истории маршалом СССР. Под его руководством был организован вывод советских войск из Афганистана. Судьбы путчистов. Как жили и умирали члены ГКЧП © РИА Новости, Владимир Родионов | Перейти в фотобанк

В 1991 году Язов поддержал ГКЧП. После провала путча его арестовали, обвинили в измене Родине и уволили из ВС. В 1993 году он был освобождён, а в 1994 году — амнистирован. В последние годы жизни возглавлял ряд общественных организаций.

За три недели до смерти был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» ΙΙΙ степени.

Эдуард Лимонов, писатель

Он жил ярко и незаурядно. Энергии и таланту Савенко (настоящая фамилия писателя) позавидовали бы многие молодые люди. Через всю жизнь он пронёс любовь к городу своего детства — Харькову.

Эдуард Лимонов умер 17 марта в возрасте 77 лет. Его скандальный роман «Это я, Эдичка», написанный в эмиграции, прославил его. Но почивать на лаврах в сытой загранице Лимонов не хотел. Несмотря на то что у него было гражданство Франции, при первой же возможности он вернул себе советское гражданство и вернулся на Родину, где создал партию, впоследствии запрещённую. Лимоновец Ермаков: Мы беспрекословно подчинялись Лимонову, зная, что Дед чепухи не посоветует © Тимофей Ермаков

Лимонов принял участие в противостоянии 1993 года, в войнах в Абхазии, Приднестровье, Югославии. Его обвиняли в подготовке вооружённого вторжения в Казахстан для защиты русского населения. Резко осудил Майдан 2013-2014 годов и неоднократно выражал поддержку Донбассу.



Инна Макарова, актриса

Рождённой в Тайге — именно так назывался посёлок — Инне Макаровой были подвластны все роли. Первая же роль в кино — Любы Шевцовой в фильме «Молодая Гвардия» — принесла ей славу и Сталинскую премию. А народную любовь принесла другая роль — Кати в фильме «Высота». Этот любимейший фильм многих поколений — лиричный и в то же время мощный гимн эпохе больших строек. Эпохе, когда страна демонстрировала: несмотря на нанесённые ей врагом в Великой Отечественной войне тяжелейшие травмы, СССР снова встаёт на ноги.

Макарова сыграла более чем в полусотне картин. И каждый созданный ей образ запоминается. Умерла актриса 25 марта.



Михаил Кокшенов, актёр

Великий актёр вторых планов, человек, без которого обходилась редкая комедия, — Михаил Кокшенов. Несмотря на то что, как правило, он играл героев второго плана, его персонажей любили и цитировали.

В народе его всегда принимали за «своего». С начала девяностых Кокшенов испытал себя в роли кинорежиссёра. Он снял трилогию «Русский бизнес», «Русское чудо» и «Русский счёт». Умер актёр и режиссёр после продолжительной болезни 5 июня.



Анатолий Трушкин, сатирик

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня от осложнений, вызванных COVID-19. Выпускник авиационно-технологического института, Трушкин нашёл своё призвание в сатире.

Его произведения со сцены читали ведущие юмористы. Он писал рассказы для детей и юношества, некоторые из которых были экранизированы в популярном киножурнале «Ералаш». В последнее время многие свои произведения Трушкин читал сам.



Иен Холм, актёр

Молодому поколению сэр Иен Холм известен по роли хоббита Бильбо в трилогии «Властелин колец». На самом деле это был один из талантливейших британских актёров. В 1988 году королева Великобритании Елизавета ΙΙ посвятила Холма в рыцари.

Лауреат премии BAFTA и номинант на премию «Оскар», страдавший от болезни Паркинсона, Холм умер в окружении семьи 19 июня.



Эннио Морриконе, композитор

Как ни парадоксально, композитор Эннио Морриконе фактически озвучил Дикий Запад, хотя сам он родился в Риме и там же спустя 92 года умер — 6 июля 2020 года. За вклад в киноискусство на Западе его называли Маэстро. Его музыка звучала в фильмах самых разных жанров. От спагетти-вестернов до фэнтези, от экранизаций классики до фильмов на военно-политическую тематику.

Количество фильмов, для которых Морриконе писал музыку, превысило 500.

Композитор экспериментировал с самыми разными жанрами и сотрудничал с самыми разными режиссёрами.



Виктор Чижиков, художник

Медведь — грозный хищник, культ которого существовал у многих народов, в том числе и у древних славян. Но благодаря Виктору Чижикову символ русской силы и отваги превратился ещё и в символ дружбы и гостеприимства. Один из самых запоминающихся символов Олимпийских игр — олимпийский мишка — появился благодаря Чижикову.

Но запомнился Чижиков и как иллюстратор детских книг. Многие из читателей наверняка в своём детстве смотрели на его рисунки, не догадываясь, что они принадлежат «папе» олимпийского мишки.



Валентина Легкоступова, певица

Новый 1987 год советские граждане встретили под песню «Ягода-малина» молодой певицы Валентины Легкоступовой. С ней она объездила весь СССР и некоторые страны соцлагеря.

Распад СССР Легкоступова встретила молодой мамой — у неё родилась дочь. Позже Легкоступова занималась концертной и преподавательской деятельностью. Второй период популярности у певицы настал в 2010-х годах, когда вернулась мода на эстраду восьмидесятых.

В начале августа 2020 года Легкоступову госпитализировали с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Муж певицы утверждал, что его жена упала и ударилась в ванной. Певица впала в кому и скончалась 14 августа.



Николай Губенко, актёр

Актер, режиссер, общественный деятель, основатель и художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки» и последний советский министр культуры Николай Губенко умер 16 августа, не дожив один день до своего 79-летия.

Его кинокартины получали призыв на международных фестивалях, а сам он снимался у ведущих советских режиссёров.



Борис Патон, учёный

Корифей советской и украинской науки, представитель прославленной династии учёных, многолетний руководитель Национальной академии наук, человек, которого учёные всего мира уважали за энциклопедический ум и прорывные открытия, Борис Патон умер 19 августа, не дожив нескольких месяцев до своего 102-летия. До самого последнего момента он сохранял трезвый ум. Политика атакует науку. Что ждёт НАНУ после ухода с поста президента 101-летнего Патона © РИА Новости, Владимир Первенцев | Перейти в фотобанк

Патон был ровесником украинской академии наук. Его научные открытия прославили Украину по всему миру. С его уходом многие стали опасаться за будущее как Национальной академии наук, так и за украинскую науку в целом.



Борис Клюев, актёр

Майкрофт Холмс, граф Рофшор, шпион Трианон и многие-многие другие образы героев и злодеев воплотил актёр Борис Клюев. В последние годы жизни он сражался с онкологическим заболеванием, но, несмотря на это, продолжал играть.

Подчас он играл злодеев так талантливо, что цензоры вынуждены были урезать эти роли. Клюев преподавал и был одним из ведущих актёров Малого театра. А совсем юным зрителям запомнился его голос, звучавший в популярных мультфильмах и детских фильмах.

Умер Клюев в День знаний — 1 сентября.



Шон Коннери, актёр

Первый и лучший агент Её Королевского Величества Елизаветы ΙΙ, бессмертный главный металлург короля Испании Карла V, учёный монах Вильгельм Баскервильский — эти и другие роли знаменитейшего из шотландцев современности Шона Коннери полюбили зрители по всему миру. Горячий патриот и сторонник независимости своей Родины — Шотландии — Коннери прожил долгую и увлекательную жизнь.

Он умер во сне 31 октября из-за пневмонии и сердечной недостаточности спокойно и без всякой суеты — как того и хотел.



Михаил Жванецкий, сатирик

Популяризатор «одесского языка», человек, чьи концерты в Одессе не решались блокировать и самые отпетые националисты, один из корифеев советской эстрады Михаил Жванецкий умер 6 ноября. «Смотрели на мир с его прищуром»: Галкин вспомнил, каким был Жванецкий © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

Свою трудовую деятельность он начинал как механик по кранам в порту Одессы. В студенческие годы он начал писать монологи, которые так приглянулись Аркадию Райкину, что тот пригласил молодого сатирика в свой театр.

Жванецкий прожил яркую и талантливую жизнь. Его выступления всегда собирали полные залы зрителей, а его фирменный юмор стал одной из визитных карточек малой родины сатирика — Одессы.



Армен Джигарханян, актёр

По версии Книги рекордов Гиннесса Армен Джигарханян был самым снимаемым российским актёром. Актёр Валентин Гафт иронизировал: «Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян».

Но и без всяких регистров Джигарханяна смело можно было назвать любимцем телезрителей от мала до велика. Первые помнят его голос как голос атамана Хасана, волка из мультфильма «Жил-был пёс», главаря пиратов Сильвера и многих других героев мультфильмов, вторые — как воплотившего на экране Горбатого из «Чёрной кошки», судью Кригса из «Здравствуйте, я ваша тётя», штабс-капитана Овечкина из «Неуловимых мстителей» и многих других персонажей популярных фильмов.

О смерти актёра стало известно 14 ноября. Страна чудес: как москвичи и запорожец сочинили любимый мюзикл советских детей © commons.wikimedia.org, Rena Xiaxiu



Роман Виктюк, театральный режиссёр

Самый эпатажный львовянин Москвы, театральный режиссёр Роман Виктюк умер от последствий коронавируса 17 ноября. Он поставил более сотни спектаклей и несколько десятков фильмов, прославился неординарностью и эксцентричностью постановок.

К Виктюку сложно было относиться равнодушно: им либо восторгались, либо отрицали. Его работы часто шокировали публику и вместе с тем собирали призы на театральных фестивалях и часто становились манифестами нового театра.



Диего Марадона, футболист

Вся Аргентина была ошарашена 25 ноября, когда стало известно о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны. «Санта Марадона». Каким мы запомним самого яркого футболиста в истории © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Он скончался от острой сердечной недостаточности. Последние его слова были: «Мне нехорошо». Когда скорая приехала, он уже не мог дышать.

В 1986 году Марадона со сборной Аргентины по футболу выиграл чемпионат мира. В четвертьфинале он забил «гол века», обыграв половину сборной Англии. Также он забил знаменитый гол кистью руки, заявив, что если это и была рука, то рука Бога.

Яркая игра Марадоны и не менее яркая личная жизнь футболиста всегда привлекали к нему внимание. Кроме того, Марадона запомнился своей поддержкой Кубы и Венесуэлы.



Ирина Антонова, искусствовед, директор ГМИИ имени Пушкина

Она отдала Пушкинскому музею более 75 лет своей жизни, придя туда в должности научной сотрудницы после окончания МГУ в 1945 году. Именно под её началом в стенах музея прошли десятки выставок, одна из которых — проведённая в 1981 году «Москва — Париж 1900-1930» стала идеологическим прорывом.

Возглавив музей, когда ей было 39 лет, Ирина Антонова превратила его в один из ведущих музеев России, прославленный и за рубежом. Благодаря эксперту по итальянской живописи Ренессанса Антоновой в Пушкинском музее демонстрировались не только «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, «Венера Урбинская» Тициана, «Святой Себастьян» Антонелло да Мессины, но и шедевры таких художников, как Клод Моне и Энди Уорхол.

1 декабря Пушкинский музей осиротел.



Валентин Гафт, актёр

Под конец года — 12 декабря — умер актёр театра «Современник» Валентин Гафт. Не только блестящий актёр, но и автор едких эпиграмм, он запомнился своей тончайшей игрой.

Героев Гафта из фильмов «Чародеи», «О бедном гусаре замолвите слово», «Небеса обетованные», «Забытая мелодия для флейты», «Гараж», «Мастер и Маргарита» и многих-многих других любят и ценят знатоки кино. Высказывания этих героев давно разошлись на цитаты.

Последние годы актёр тяжело болел и перенёс сложнейшую операцию на сердце, но это не помешало ему выходить на сцену. Своей профессии Гафт был верен до конца своих дней.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Мэр первой столицы Украины Геннадий Кернес умер 17 декабря от последствий COVID-19 в немецкой клинике «Шарите». Несмотря на то что в клинику Кернес попал ещё до местных выборов, он выиграл их и снова стал мэром Харькова — настолько велик был его авторитет и признание заслуг в деле управления одним из наибольших городов Украины. Кернес умер. Что изменит смерть мэра Харькова © РИА Новости, Игорь Чекачков | Перейти в фотобанк

Реакция властей на смерть харьковского мэра раздосадовала и разочаровала не только друзей Кернеса, но и рядовых харьковчан. Мэр города смог сделать Харьков одним из чистейших и комфортнейших для жизни городов страны.

Сам Кернес был требовательным, местами жёстким руководителем, прославившимся в том числе и своими высказываниями. Вместе с тем его уважали даже противники.



Пьер Карден, дизайнер

Один из основателей стиля «унисекс», изобретатель цветных чулок, высоких сапог, мини-сарафанов, галстуков с цветочным принтом и длинных пиджаков без воротника, узких брюк на пуговицах. Первый дизайнер, представивший коллекцию одежды с логотипом, Пьер Карден одевал Майю Плисецкую и Τhe Beatles. А надевал он скафандр Нила Армстронга, в котором тот отправился на Луну.

Карден каждое утро приступал к работе и всегда мог удивить новым, нетривиальным решением. Умер Карден за два дня до нового, 2021-го, года — 29 декабря в одной из больниц Парижа.