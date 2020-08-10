Утром 10 августа глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина на брифинге заявила, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко по предварительным итогам набирает 80,23%. 

В свою очередь оппозиция заявляет, что по результатам их альтернативного подсчета голосов Светлана Тихановская набирает на выборах более 80%. 

После голосования по всей стране прошли массовые акции протеста. Они переросли в столкновения с силовиками. В разгоне приняли участие бойцы ОМОН и солдаты внутренних войск. 

Примерно к рассвету протестные акции и столкновения практически сошли на нет.

Драки с ОМОНом и внутренними войсками: как прошла ночь после выборов в Минске. Фоторепортаж
© Sputnik | Перейти в фотобанк
Драки с ОМОНом и внутренними войсками: как прошла ночь после выборов в Минске. Фоторепортаж
© Sputnik | Перейти в фотобанк
Драки с ОМОНом и внутренними войсками: как прошла ночь после выборов в Минске. Фоторепортаж
© Sputnik | Перейти в фотобанк
Драки с ОМОНом и внутренними войсками: как прошла ночь после выборов в Минске. Фоторепортаж
© Sputnik | Перейти в фотобанк
Драки с ОМОНом и внутренними войсками: как прошла ночь после выборов в Минске. Фоторепортаж
© Sputnik | Перейти в фотобанк
Драки с ОМОНом и внутренними войсками: как прошла ночь после выборов в Минске. Фоторепортаж
© Sputnik | Перейти в фотобанк
Драки с ОМОНом и внутренними войсками: как прошла ночь после выборов в Минске. Фоторепортаж
© Sputnik | Перейти в фотобанк
Драки с ОМОНом и внутренними войсками: как прошла ночь после выборов в Минске. Фоторепортаж
© Sputnik | Перейти в фотобанк
Драки с ОМОНом и внутренними войсками: как прошла ночь после выборов в Минске. Фоторепортаж
© Sputnik | Перейти в фотобанк
Драки с ОМОНом и внутренними войсками: как прошла ночь после выборов в Минске. Фоторепортаж
© Sputnik | Перейти в фотобанк
Драки с ОМОНом и внутренними войсками: как прошла ночь после выборов в Минске. Фоторепортаж
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
Драки с ОМОНом и внутренними войсками: как прошла ночь после выборов в Минске. Фоторепортаж
© Sputnik | Перейти в фотобанк
Драки с ОМОНом и внутренними войсками: как прошла ночь после выборов в Минске. Фоторепортаж
© Sputnik | Перейти в фотобанк
Драки с ОМОНом и внутренними войсками: как прошла ночь после выборов в Минске. Фоторепортаж
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
Драки с ОМОНом и внутренними войсками: как прошла ночь после выборов в Минске. Фоторепортаж
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

 