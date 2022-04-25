Довелось когда-то бывать в натовской Штаб-квартире в Брюсселе. Даже пришлось возглавлять делегацию аналитиков на встрече с их руководством. Принимали хорошо. Спасибо! Но это отдельная тема

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Я вспомнил об этом, когда стало окончательно ясно, что противником РФ в военном столкновении, является совсем не локальная Украина, а глобальный Запад в лице, прежде всего, НАТО.

Окончательно убедил в этом даже не геополитический анализ, а трагическая практика. А именно фатальная гибель крейсера Москва. Именно на его борту мне довелось участвовать в постсоветских переговорах по разделу союзного флота. Личная история. И потопить его, если верить сетевым слухам, было не реально без участия натовских стран. Причем, держав первого ряда, имеющих опыт масштабных морских диверсий как в подзабытых фолклендских баталиях.

Быть как Зеленский. Украинский синдром Эммануэля Макрона

Осознав это, вздрогнул. Да, натовская мощь почти безмерна, если исчислять ее в военном бюджете, ресурсном и технологическом потенциале всего Альянса. И если, повторюсь, считать его монолитом. Но потом-то и вспомнил свои давние впечатления.

Сейчас вот присматриваюсь через эту призму к каждому конфрантационныму шагу отдельных его, извините, членов. Частное, отдельное, национальное просто выпирает. При всем доктринальном словоблудии об абсолютном «единстве».

Вот Германия готовится к поставкам на «первый украинский» своих танков «Леопард 2». Их отправку задержали только хамские эскапады украинского президента в адрес немецкого коллеги. Но немцы «утрутся». Ведь это национальная мечта целого поколения немцев рассекать мир танковыми колонами. Привет Гудериану! «Ахтунг, панцер!». Видимо не случайно почти у половины действующих руководителей страны, дедушки служили в Вермахте и, даже, в СС с СД впридачу. Играет тевтонская кровушка в жилах. Ох как играет!

Мне довелось написать целые исследования о том как «кровь предков», а точнее их социальный опыт, мечты и надежды воплощаются в политических взглядах потомков. Боялся впасть в мистику, а оказывается это сырмяжная реальность.

Или вот, любимые штатники. Готовят к отправке несколько гаубиц. Нет, отправляют и многое другое, конечно. Но говорят, устами Джона Кирби, больше всего именно об этой номинации. А что такое гаубица в метафорическом измерении? Это — стальное воплощение американской национальной геополитики. Бить только издалека и исключительно с закрытых позиций, не подвергая свой личный состав риску.

А потом еще послать беспилотники. Это тоже любимая игрушка «беспилотного государства». Того, где Центр принятия решений заменили Пультом управления решениями. Ведь у Центра всегда именной руководитель, а Пульта безымянный оператор…

А Греки? Захватили вон в лабиринтах своих бесчисленных островов российский танкер Пегас почти с миллионом баррелей нефти. Разве это не древнегреческая национальная мечта заманивать и горгонить суда наивных путешественников. Правда за условным Пегасом может прийти условная Аврора. И, конечно, грекам мешает проявиться во всю колониальную и антироссийскую мощь традиционное православие. Оно ведь отторгает, придает анафеме пиратство как любую другую форму ненависти. Отсюда их протесты против русофобии.

Польша помогает Украине не столько оружием, сколько уничтожением памятников советским воинам-освободителям. По польски всё логично. Ведь нация без памяти не победима. Она просто не помнит своих поражений.

Словацким национальным наваждением, является ревность к Чехии. И вот, наконец, они утерли нос соседям. Хоть Франц Кафка и был пражанином, но именно словаком удалось Кафку сделать былью: поставляют советские танки на Украину для борьбы с Россией. Бред какой-то.

Италия с любовью готовит к отправке в украинскую армию любимые игрушки еще древнеримских легионеров — боевые колесницы. Или в нынешней интерпретации — бронемашины….

Короче, нет ни какого пресловутого «единства НАТО». По крайней мере геопсихологического. Даже в этих частных аспектах, особенности национальных характеров проявляются во всей «красе» и бесстыдной откровенности. Ментальные базовые различия — это всегда основа для будущих противоречий — от военных до геополитических. Как любил повторять Конфуций: «Люди, имеющие различные пути, не могут работать вместе.»

Почему я заостряю внимание на этих, вроде бы курьезных частностях? Да потому, что во-первых, надо знать «все трещинки» не только у любимых, но и недругов. Колоть их лоскутные общности придется именно по этим незримым линиям.

А во-вторых, и это главное, новая реальность определяется противостоянием, как образно маркирует великолепный писатель Карл ван Вольфен, «Давоса и Кремля». Это именно тот мыслитель, кто доказал, что самые лучшие социальные институты становятся брутальным злом, когда переживают свое время. Он же подсказал, что победит в мире сообщество, которое более монолитно. И речь идет совсем на о принудительной унификации и унылом однообразии. Речь идет об общей мечте, единой картине мира, близких традициях, совместной истории…

И раз уж коснулись «общего» не могу не вспомнить еще одну историю. Некогда западные «партнеры» посчитали слишком своенравным и ершистым даже вполне себе «толерантного» президента Кучму. Решили его повоспитывать,как обычно, «нерукопожатностью». Перестали приглашать на разные саммиты и тусовки. Но бывшего хамоватого «красного директора» трудно смутить подобным жеманством. Он просто стал в наглую ездить без приглашений. Создал типа, фирменный национальный стиль: англичане уходят без прощания, а украинцы приходят без приглашения.

И вот грядет большая встреча лидеров и симпатиков НАТО. Рассадка по алфавиту. Данилович в предвкушении усмехается. Будет сидеть рядом с американским президентом. Ну и навтыкает ему. Неудобных вопросов. И тогда организаторы меняют рассадку по английскому алфавиту на испанский.

Хотя это не свидетельство ума организаторов. Это — простое проявление их коренных социальных инстинктов. Обычно выделяют три общих западных инстинкта: ложь, алчность, коварство. Поясню на простых примерах.

Когда украинский официальный вещун Арестович говорит, что национальная идея Украины врать себе и другим, он немного лукавит. Это общая консолидирующая идея всего условного Запада. Здесь не соврешь — ни купишь, ни продашь. Да еще и карьеру не сделаешь.

Помню еще как тогдашняя украинская власть уговаривала представителей НАТО посмотреть документальную ленту о пытках беркутят боевиками майдана. Натовцы наотрез отказались смотреть. Я потом спросил у одного знакомого военного атташе почему они отказались. Он доверительно ответил: «По нашей официальной версии, это Беркут пытает протестантов. Если убедиться, что все наоборот, наши медиа не смогут убедительно лгать.» Нет, не даром возник термин «западная презумпция лжи»….

Что касается алчности — это просто принцип их модели жизни — урвать чужое, не трогая свое. Оказался вот в одно время в гостинице аквапарка одной европейской страны с руководящими натовскими офицерами. Семинар у них был какой- то. Мой приятель — владелец заведения был в полном восторге: «Лучшие клиенты! Ненасытны до изумления. Выгребают все, что включено в бюджет мероприятия. Даже поставили рекорд — один участник выпил за неделю напитков из минибара на двадцать восемь тысяч евро!»

Ну, а про коварство мы уже говорили.

«Они еще большие лохи». Эксперт о том, как Россия наказала Запад за заморозку ее активов © РИА Новости, Владимир Трефилов

Последний пример, когда украинские политики нацизм стали выдавать за патриотизм, а западные начали путать нацизм и гуманизм, показывает бесплодность логистических споров с ними на эту тему. Коварство и ложь переспорить нельзя. Надо просто жить и действовать по противоположным принципам. Вообще, реальность бьет любые домыслы.

И, наконец, о том, что якобы, украинские политики многому научились у западных коллег. Поспорю. Мне думается, что последние сегодня больше учатся у первых.

Об этом свидетельствует еще один случай. Довелось когда-то писать приветственное выступление тому же Кучме. Он его должен был огласить на лужайке Белого Дома. А ответный спич тогдашнего президента Клинтона, писала его помошница Роуз Готемюллер. Каюсь, я подсмотрел текст талантливой райтерши. Он заканчивался повелительными словами: «С нами Бог!»

А я, чтобы не повторяться, закончил текст более смиренной констатацией: «Мы с Богом!» Роуз тогда меня пожурила. Мол, не типичная скромность для президента страны, которая считает себя центром мира. Она сказала, что даже великие американцы учатся здоровому эгоцентризму и сверхполноценности у украинских коллег. Именно у украинских!

Даже интригует, как страна с такими скромными возможностями, накачивает себя таким безмерным самомнением.

Когда Роуз фактически возглавила Альянс, я много раз вспоминал этот случай. НАТО ведь в реальности далеко и давно не всемогуще. Но самомнения…Как у украинского нынешнего главнокомандующего.

России, конечно, не стоит впадать в подобный блуд. Но не меньший грех — самоуничижение. Надо просто быть самими собой.