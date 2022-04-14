Запад открыто выступил на стороне Украины. Его активное участие в конфликте обеспечивается поставками вооружения, предоставлением разведывательной информации, подготовкой украинских военнослужащих. Делается это исподволь, притупляя болевой порог Москвы, в расчёте сварить Россию заживо, словно лягушку на медленном огне

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Отношение к русским как варварам, которым якобы свойственна животная жестокость, привычка к военным преступлениям, страсть к садизму, стало мейнстримом европейского общественного мнения, управляемого тамошней властью и прессой. И наоборот, Украина — которая начиная с 2014 года системно уничтожала собственных граждан, подвергла уголовному преследованию десятки тысяч инакомыслящих, ввела цензурные запреты практически на все по-настоящему оппозиционные СМИ — у них официально числится в «светочах демократии».

Но как наших врагов до сих пор спасает российское добродушие и нерасторопность, так нам в помощь их наглость, самоуверенность. гомерическая коррупция. Пользуясь попустительством Запада, майданный режим умудряется обворовывать своих соотечественников даже во время войны. Причем настолько открыто, что, например, румынское отделение Красного Креста было вынуждено объявить о прекращении поставок гуманитарной помощи в Одесскую область из-за тотального разворовывания поставляемого продовольствия и медикаментов.

Разнообразные формы государственного воровства зафиксированы практически во всех регионах Украины. Так, записавшийся в тероборону киевлянин Антон Перепелица выставил фото купленного им обмундирования — на пришитой бирке написано «Собственность Вооружённых сил Украины. Не для продажи». «Извините, молчать не буду, — пишет Антон, — Мне не жалко денег, потраченных на форму. Я понимаю, что эти вещи [украдены] с армейских складов и продаются. И эту форму я или другой боец должны получить от государства». Более 25 тысяч репостов и масса подтверждающих примеров в комментариях.

Взаимодополняемые. Русофобия плюс нацификация всей Европы © REUTERS, Henry Nicholls Krisjanis Lang: «Привет из Харькова и защитников города… На 120 человек 25 касок и 20 бронежилетов. Настроение конечно боевое, потому что им некуда отступать… Давно здесь в Украине слышу о потерянных фурах с калашниковыми, бронежилетами и другими важными для войны вещами… Также конкретная ассоциация добровольцев Харькова потеряла груз стоимостью 2,5 миллиона долларов. Сколько историй этих, таких неприятных, таких отвратительных, как не стыдно во время войны воровать».

Не стыдно — Запад отлично знает, с кем имеет дело на Украине. «Для того, чтобы вступить в ряды обороняющихся украинцев, нужно согласование от американцев. Нас чуть не арестовали, подошёл американец и сказал: "Тут я главный; я, а не украинцы". Он даже представился, — пишет французский журналист Режи Ле Сомье, приехавший вместе французскими наёмниками, — Мы должны были подписать контракт, действующий до конца боевых действий. В общем, рулят американцы — не армия США, конечно, а неофициально».

Пока украинские мужчины погибают под американским командованием в братоубийственной войне, Европа, к своему удовольствию, получила в распоряжение сотни тысяч беззащитных женщин. По сообщению шведской прессы и Daily Mail Online, из 38 шведских мужчин, использовавшие в последнее время секс-услуги, 30 «купили» их у гражданок Украины: «В ходе операции "Треска", проведенной в марте, было сделано шокирующее открытие: украинские женщины, часто бежавшие со своей родины в одиночку или с детьми, подвергаются эксплуатации и переправляются в Швецию для работы проститутками».

Иные переселенцы не без успеха навязывают свои майданные порядки: видео различных уличных инцидентов зафиксированы в Германии, Испании, Италии, Чехии, Греции, Австрии, Латвии и других странах. В болгарском курорте Поморие муниципалитет даже был вынужден выступить с официальным заявлением. «Муниципалитет Поморие гостеприимен, принимает украинских беженцев, оказывает всестороннюю помощь, открыл пункт гуманитарной помощи и центр психологической поддержки, но нацистские свастики и знаки и их распространение криминализированы Уголовным кодексом Болгарии, — ретранслирует обращение болгарское RadioMilena. — Нанесение в общественных местах логотипов и названий паравоенных структур Украины, таких как "Азов", является нарушением Постановления об охране и поддержании общественного порядка в муниципалитете Поморие и является хулиганским поступком».

С 24 февраля и только в Германии зафиксировано почти четыре сотни преступлений против русских и русскоязычных. Вот цитата из письма, которое получают некоторые местные жители (перевод с немецкого):

Недоговороспособные. О дипломатических диспутах с людоедами © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Слуга Народу, rubryka.com

Одна из ведущих газет Германии — Frankfurter Allgemeine Zeitung — выпускает интервью с украинским послом Мельником под заголовком «Все русские — враги». А вице-премьер и министр культуры Польши Глиньский договорился до того, что нужно вообще запретить всё русское: «Российская культура должна исчезнуть из общественного пространства». Им не нужна одна из величайших культур мира, но приятны и союзны наследники нацистов — бандеровцы. Они отлично понимают кого поддерживают, и готовы ради этой поддержки поставлять Киеву вооружение, наёмников, необходимые для войны деньги.

Фактически, стараниями многих заинтересованных стран (США, Британии, Польши, Украины) Западом начат тотальный крестовый поход с целью уничтожения России. И настроены они — в отличие от нас — весьма решительно. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе визита в Киев впервые в истории Евросоюза провозгласил, что конфликт должен быть разрешен военным, а не дипломатическим путем: «Эта война должна быть выиграна на поле боя». А в Госдепе США заявляют, что в принципе «не будут подталкивать Украину к уступкам».

Воевать с коллективным противником вполсилы нельзя. Не вводя против Запада радикальных санкций, не мобилизовав для нужд обороны внутреннюю экономику и политику, мы бьем противника растопыренный пятерней. Так всерьёз не дерутся.