Если верить американским, британским и европейским СМИ, война на пороге. За тревожными воплями не слышен не только голос Кремля, но и Банковой: оба участника «неминуемой войны» уверяют, что ничего подобного они не затевают. Но кого интересует мнение заранее назначенных на роли?

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Впрочем, любой оборот дел (кроме моментальной победы РФ) будет истолкован Западом как своё достижение. Россия вторгается — «мы же предупреждали» и санкции; Россия не вторгается — «мы ее запугали». И увесистые политические бонусы отправляются в копилку, где пока раздражающе позвякивают проблемы (Байден — промежуточные выборы в Конгресс и экономические неурядицы; Макрон — президентские выборы; Джонсон — скандал вокруг ковидной вечеринки и т.д.).

Пользуясь удачной конъюнктурой, из водицы вынырнуло подзабытое международной общественностью мурло профессиональных «майданщиков». О такой мировой рекламе они мечтали всю жизнь: западные СМИ заполнили фигурки бегающих с деревянными автоматами «активистов», патриотических шествий эмбрионов под прапорами, диковатых киевских экспертов. Какие-то харьковчанки позируют в хиджабах и с огнестрелом, бойцы ВСУ рассказывают об украинском тяжелом вооружении на фронте (грубейшее нарушение Минских соглашений), с экранов несётся имитирующее автоматные очереди громкое «па-ба-ба-ба-ба» — на радость иностранным телеоператорам резервисты бегут в учебную атаку…

Владимир Жарихин: Истерия по поводу «вторжения на Украину» - подковерная битва Госдепа и Белого Дома © РИА Новости, Владимир Трефилов

В субботу политическое крыло «Азова» — «Национальный корпус» — вместе со сворой других националистов и грантоедов организовали по центру Харькова «Марш единения», видимо, решив по-настоящему устрашить Армию России своим количеством. При заявленных пяти тысячах участников на весь полуторамиллионный Харьков реально вышло пару тысяч олухов, малочисленность которых казалось бы свидетельствовала — «приходите и владейте нами», нас меньше статистической погрешности.

Харьковчанка и общественная деятельница Любовь Чуб свидетельствует:

— Какая цель вашей ходы?— пытаюсь задать кому-то вопрос.

Ждать ответ бесполезно: те же восторженно-стеклянные глаза, что и в 2014-м на майдане, те же программы и то же самое піднесення.

— Тому що Харків це Україна! — кричит кто-то.

— Україна понад усе! Смерть ворогам! Харків не здається! — вторит толпа.

Вот только украинский язык у организаторов и кричащих совсем не наш харьковский. Галицкий акцент выдаёт с потрохами. <…> Кто-то с трибуны восторженно прокричал:

— Сегодня здесь с нами представители всех мировых СМИ!

Ну, вот, в принципе, и вся "рифметика". И хода, и митинг нужны "для мировых сми", для красивой картинки "вид сверху". Мол, весь прифронтовой Харьков, в едином порыве, с детьми и даже собаками (до чего же знакомый почерк! кстати, они в колонне были) поднялись на борьбу с агрессором!..

К слову сказать, здесь мы снова видим «азовцев», в частности, главаря харьковского филиала «Нацкорпуса» Константина Немичева. В нужный момент западные СМИ охотно закрывают глаза на зиги, руны, свастики, которыми так славятся украинские ультраправые, но берут подготовленные для них картины народного энтузиазма — от плетения сетей до режиссируемых представлений. И вот уже CNN сочувственно рассказывает, что участники харьковского «патриотического шествия» готовы героически «сражаться с Россией»…

«Российское вторжение» уже произошло. Но заметил это только Bloomberg © Министерство обороны Украины

Стратегическая задача Украины не напасть сию минуту (что для режима равносильно самоубийству), но планомерно возводить укреплённый и вооруженный до зубов редут. Отсюда осуществляется террористическая, пропагандистская, разведывательная деятельность против России, здесь располагаются иностранные военные объекты и биологические лаборатории. А если (по каким-либо внутриамериканским соображениям) решение о провокации на Донбассе будет принято, ни один колонизатор пострадать не должен — русские будут убивать русских.

Потому, возможно, Москве необходимо заранее заявить, что иностранные комбатанты — законная мишень для ответного удара (кто знает проживающих в каждой казарме?), надеющаяся отсидеться в обозах Галичина — цель вполне достижимая, а доведшие до столкновения военные преступники из Киева — объекты не вялотекущего гражданского суда, но методов борьбы с террористами. Да пообещать пару дней для народного суда над стукачами и нациками. Тогда и воинственности у тыловых крыс поубавится.

Мы за мир — но на наших условиях. Они почётны, разумны и доброжелательны.