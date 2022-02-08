«Война до последнего украинца» не выгодна прежде всего самой Украине, зато испытывающим внутренние неурядицы властям США и Великобритании — самое оно. Агентство Bloomberg загодя и заголовок приготовило, и фейк запустило о начавшейся войне (кто-то неплохо заработал на падении акций). А Reuters ретранслирует количество жертв: Украина — от 5 000 до 25 000 военнослужащих, потери Армии России — от 3 000 до 10 000, потери среди гражданского населения — от 25 000 до 50 000 убитых русских и украинцев. Просто праздник для некоторых!
Впрочем, любой оборот дел (кроме моментальной победы РФ) будет истолкован Западом как своё достижение. Россия вторгается — «мы же предупреждали» и санкции; Россия не вторгается — «мы ее запугали». И увесистые политические бонусы отправляются в копилку, где пока раздражающе позвякивают проблемы (Байден — промежуточные выборы в Конгресс и экономические неурядицы; Макрон — президентские выборы; Джонсон — скандал вокруг ковидной вечеринки и т.д.).
Пользуясь удачной конъюнктурой, из водицы вынырнуло подзабытое международной общественностью мурло профессиональных «майданщиков». О такой мировой рекламе они мечтали всю жизнь: западные СМИ заполнили фигурки бегающих с деревянными автоматами «активистов», патриотических шествий эмбрионов под прапорами, диковатых киевских экспертов. Какие-то харьковчанки позируют в хиджабах и с огнестрелом, бойцы ВСУ рассказывают об украинском тяжелом вооружении на фронте (грубейшее нарушение Минских соглашений), с экранов несётся имитирующее автоматные очереди громкое «па-ба-ба-ба-ба» — на радость иностранным телеоператорам резервисты бегут в учебную атаку…
Особое внимание уделяется Харькову: западные СМИ верно оценивают, что гипотетическая потеря второго по величине города Украины, стоящего в считанных километрах от российской границы, может нанести майданному режиму сокрушительный удар. Потому в первую столицу Украины зачастили зарубежные корреспонденты, для которых местные патриоты без конца разыгрывают живописные сценки. Так Associated Press показало сюжет, где группа дам плетёт маскировочные сети. «Моя задача — всё возможное сделать, — говорит одна из рукодельниц, — Может быть, до последней своей минуты, сколько буду жить, я буду всё делать для армии, для нас». Сквозь набежавшую телезрительскую слезу в кадре мелькает Максим Жорин — один из главных функционеров неонацистской банды «Азов». Оказывается, западная пресса и этой публикой не брезгует.
В субботу политическое крыло «Азова» — «Национальный корпус» — вместе со сворой других националистов и грантоедов организовали по центру Харькова «Марш единения», видимо, решив по-настоящему устрашить Армию России своим количеством. При заявленных пяти тысячах участников на весь полуторамиллионный Харьков реально вышло пару тысяч олухов, малочисленность которых казалось бы свидетельствовала — «приходите и владейте нами», нас меньше статистической погрешности.
Харьковчанка и общественная деятельница Любовь Чуб свидетельствует:
— Какая цель вашей ходы?— пытаюсь задать кому-то вопрос.
Ждать ответ бесполезно: те же восторженно-стеклянные глаза, что и в 2014-м на майдане, те же программы и то же самое піднесення.
— Тому що Харків це Україна! — кричит кто-то.
— Україна понад усе! Смерть ворогам! Харків не здається! — вторит толпа.
Вот только украинский язык у организаторов и кричащих совсем не наш харьковский. Галицкий акцент выдаёт с потрохами. <…> Кто-то с трибуны восторженно прокричал:
— Сегодня здесь с нами представители всех мировых СМИ!
Ну, вот, в принципе, и вся "рифметика". И хода, и митинг нужны "для мировых сми", для красивой картинки "вид сверху". Мол, весь прифронтовой Харьков, в едином порыве, с детьми и даже собаками (до чего же знакомый почерк! кстати, они в колонне были) поднялись на борьбу с агрессором!..
К слову сказать, здесь мы снова видим «азовцев», в частности, главаря харьковского филиала «Нацкорпуса» Константина Немичева. В нужный момент западные СМИ охотно закрывают глаза на зиги, руны, свастики, которыми так славятся украинские ультраправые, но берут подготовленные для них картины народного энтузиазма — от плетения сетей до режиссируемых представлений. И вот уже CNN сочувственно рассказывает, что участники харьковского «патриотического шествия» готовы героически «сражаться с Россией»…
Тем временем в украинских аэропортах ежедневно приземляются натовские самолеты с вооружением для нужд киевского режима. И надо понимать: происходящее вокруг — с невероятной дипломатической суетой, воинственным грохотом западных СМИ и соответствующей картинкой — не более чем спектакль. Тянут время. Предложения России по гарантиям безопасности отвергнуты, а имеющееся время спешно используется для максимального вооружения Украины. Против кого — тоже понятно.
Стратегическая задача Украины не напасть сию минуту (что для режима равносильно самоубийству), но планомерно возводить укреплённый и вооруженный до зубов редут. Отсюда осуществляется террористическая, пропагандистская, разведывательная деятельность против России, здесь располагаются иностранные военные объекты и биологические лаборатории. А если (по каким-либо внутриамериканским соображениям) решение о провокации на Донбассе будет принято, ни один колонизатор пострадать не должен — русские будут убивать русских.
Потому, возможно, Москве необходимо заранее заявить, что иностранные комбатанты — законная мишень для ответного удара (кто знает проживающих в каждой казарме?), надеющаяся отсидеться в обозах Галичина — цель вполне достижимая, а доведшие до столкновения военные преступники из Киева — объекты не вялотекущего гражданского суда, но методов борьбы с террористами. Да пообещать пару дней для народного суда над стукачами и нациками. Тогда и воинственности у тыловых крыс поубавится.
Мы за мир — но на наших условиях. Они почётны, разумны и доброжелательны.