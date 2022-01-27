США дали России письменный ответ на её предложения по вопросам безопасности. НАТО тоже дало. Но ответ НАТО можно отдельно не рассматривать. Он, как две капли воды похож на американский и не мог быть другим, поскольку США являются фундаментом НАТО.

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

1. США не видят причин для российских озабоченностей и не считают их правомерными.

2. У США у самих есть претензии к России в сфере безопасности и они перечислены в данном документе.

3. США, тем не менее готовы к переговорам по всем вопросам и на всех уровнях, в документе перечислены сферы, в которых, по мнению Вашингтона, сотрудничество с Россией возможно.

Небольшая (тактическая), но существенная победа российской дипломатии заключается в том, что США были вынуждены дать письменный ответ, хоть и очень не хотели. Из хорошего это пока всё. Думаю, что нежелание Вашингтона видеть этот документ опубликованным никак не связано с какими-то «секретами» или «уступками». Подобного рода документы пишутся, исходя из того, что их содержание очень быстро станет известно. Американцы сами ознакомили с письмом Конгресс, так что полтысячи конгрессменов и сенаторов + несколько тысяч сотрудников их аппаратов и аппарата Конгресса — благодатное поле для утечек. Особенно с учётом того, что полконгресса оппозиционны администрации, а утечки содержания международных документов, с последующими обвинениями власти в предательстве — стандартный метод американской внутренней борьбы.

Ответы ни о чем. Вопросы России к США и НАТО по-прежнему остаются © REUTERS, Alex Brandon

Зачем американцам нужны переговоры, если они ни о чём не хотят договариваться?

Во-первых, раз уж так случилось, что не удалось организовать обструкцию российской инициативы всем коллективным Западом (в НАТО и ЕС по вопросу о взаимоотношениях с Россией обозначился чёткий раскол), американцам необходимо проявить «добрую волю». Переговоры могут быть в любой момент сорваны, они могут не привести ни к какому конкретному результату, но США необходимо показать своим союзником, что они стремились к мирному урегулированию, а вина за срыв процесса лежит на России.

Во-вторых, для восстановления единства Запада вокруг США, последним надо время и хотя бы виртуальные, но победы. Это время Вашингтон пытается выиграть в ходе переговорного процесса, который американцы могут в любой момент сорвать, ибо сохраняют опцию в виде масштабной военной провокации на Украине.

В-третьих, США необходимо перехватить информационную повестку. Россия очень удачно выступила в роли пусть жёсткого, но миротворца. Просто отказаться разговаривать — убыточно с точки зрения имиджа, да и союзники не поймут. США перебрасывают мяч на российскую половину, пытаясь вынудить Москву сделать выбор между согласием на старт изначально бессмысленных переговоров, в ходе которых американцы постараются решить свои проблемы и «неконструктивным отказом» от дискуссии и поиска компромисса.

Дело в том, что американские контрпредложения формально полностью отвечают требованиям, которые предъявлял к ним Сергей Лавров. Они сформулированы письменно, в них указано, какие конкретно пункты российских предложений не устраивают США, а также внесены предложения относительно вопросов, которые хотелось бы рассмотреть Америке. Теперь мало просто понимать, что американцы ни о чём не хотят договариваться, надо ещё суметь убедить в этом европейцев. Причём, учитывая американскую просьбу не публиковать документ, оперировать в дискуссии можно не чёткими формулировками из текста, а их устными трактовками, что открывает перед США широкое пространство для манёвра.

Собственно никто не ждал лёгкого решения. Американцы всегда были сложным партнёром по переговорам. Несмотря на резкое снижение качественного уровня американских политиков и дипломатов в течение последних пары десятилетий, в распоряжении Вашингтона всё ещё остаются и столетняя традиция и достаточно квалифицированные кадры. Кажущаяся лёгкость, с которой российская дипломатия переигрывает американскую в последние годы, связана не столько со слабостью самих американцев, сколько с возросшим уровнем российской дипломатии. Не следует забывать, что в те пару десятилетий, что Госдеп почивал на лаврах, пожиная плоды гегемонии и превратив дипломатию компромиссов в дипломатию указаний, российским дипломатам приходилось эффективно отстаивать интересы государства в условиях очевидной слабости России и подавляющего преимущества оппонентов во всех сферах и на всех направлениях. Именно в таких трудных обстоятельствах талантливые кадры оттачивают искусство достижения оптимального результата при самых неблагоприятных обстоятельствах.

Какие же возможности реакции есть у России? Основных вариантов три, из которых два, на мой взгляд, нехороши (слишком легко просчитываются, а значит американцы к ним должны быть готовы), а один вполне эффективен, если исходить из того, что своей жёсткостью Россия стремится заставить США публично признать и зафиксировать в системе международных договоров изменившуюся расстановку сил на международной арене. При этом давление Москвы осуществляется по двум основным направлениям: как непосредственно на США, так и на их союзников, представляющих слабое звено в структуре союзов Запада.

Неэффективными вариантами являются две крайности: простой отказ от переговоров, под предлогом американской неконструктивности и безоговорочное согласие на переговоры, несмотря на американскую неконструктивность. В обоих указанных случаях Россия вступает на закрытую для манёвра дорогу, в которой её следующий шаг может быть заранее просчитан, ибо направления движения только два: строго вперёд и строго назад (наступать или отступать). Эти варианты крайне ресурсозатратны и даже американцы, пытавшиеся в эпоху своей гегемонии без разговоров, манёвров и компромиссов, давить любую оппозицию своей политике, столкнулись с тем, что даже абсолютное превосходство в силах не приносит победу, если противник достаточно упорен и занимает удобную для обороны позицию.

Гораздо более перспективным представляется мне продолжение работы в изначально заявленном российским МИД направлении. То есть, не прерывая контактов полностью (обмениваясь с американцами озабоченностями на озабоченности), как было обещано, резко усилить военно-техническое давление на США и особо неконструктивно настроенные страны Запада. Как любят говорить в Вашингтоне «повысить для них цену» проводимой ими политики и вынудить искать компромисс, от которого они сегодня отказываются.

«С обеих сторон подлодки с ядерными ракетами». Что будет, если Россия разместит оружие у границ США © topwar.ru

Во-вторых, США связаны дедлайном на китайском ТВД. Они не случайно заявляли о неизбежном нападении России на Украину в холодный сезон и пытаются это «нападение» организовать. До апреля, максимум до мая американцам необходимо прочно связать Россию на европейском направлении (предусматривается, что это можно сделать при помощи войны на Украине и вызванного ею резкого усиления противостояния России с европейскими союзниками США). В идеале, задействовав на европейском ТВД относительно небольшие силы (для придания союзникам смелости) и организовав жёсткую конфронтацию по примеру кризисов Холодной войны, США должны получить возможность сконцентрировать все свои силы против Китая, чтобы решить китайскую проблему в течение ближайшего года, после чего вновь заняться Россией.

План авантюрный, но лучше у американцев всё равно нет. В идеале, если удастся добиться полномасштабной конфронтации России с Европой, это наносит удар и по китайской стратегии «Один пояс — один путь», ибо незачем будет прокладывать торговые пути во враждебно настроенную Европу, и многолетние усилия КНР и России если не полностью пойдут прахом, то, по крайней мере их эффективность снизится в разы, если не на порядок.

Таким образом, проводя стратегию наращивания давления без разрыва переговоров, Россия поставит США между молотом и наковальней. С одной стороны Вашингтону будет необходима определённость в Европе, чтобы планировать свои действия на Дальнем Востоке, где США опасаются уступить Китаю пальму военно-морского первенства уже в ближайшие пару лет, после чего серьёзное давление на Пекин станет невозможным, а система союзов США в АТР посыплется. С другой, военно-техническое давление России будет быстро ухудшать общее положение США и их наиболее верных союзников, а украинская провокация (уже сегодня крайне рискованная) с каждым днём будет становится всё более эфемерным способом достижения цели и более вероятным шансом крупно проиграть.

Впрочем, учитывая, что свой письменный ответ России США сопроводили заявлениями о том, что Москва обязательно нападёт на Украину до конца февраля, количество желающих поиграть в войну в Вашингтоне более чем достаточно для того, чтобы вариант серьёзного военного кризиса в Восточной Европе, с полным уничтожением государственности Украины, а возможно и Молдавии, в качестве первого результата, не представлялся чем-то абсолютно невероятным.