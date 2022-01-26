Украина готовится к войне — в последние дни особенно активно. И хотя господин Зеленский явно войны не желает, есть иные, «высшие потребности» иностранных хозяев Украины. И как из этой ситуации выйти, не повредив шкурку, не понятно ни самому Зеленскому, ни другим украинским «кормчим»

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Украинские симуляции боевых действий уже не ограничиваются периодическими обстрелами территории Донбасса и арестами людей, обвинённых в сотрудничестве с Москвой. Чтобы не начинать настоящую битву с Россией, необходимо устроить ее полномасштабную видимость в тылу. Официальная пропаганда много лет убеждает украинского обывателя, дескать, война идёт давно — теперь обыватель должен прочувствовать ее на собственной шкуре. Отсюда учения территориальной обороны, инспекции бомбоубежищ, сирены и бронеавтомобили на улицах украинских городов. Гражданин всем нутром должен бояться Кремля, а не доморощенных грабителей.

Кроме того, есть робкая надежда, что хозяин Белого Дома примет шум на улице за настоящую подготовку к войне и на некоторое время отстанет — а там, глядишь, и с Путиным договорится. Типичная наша забава: изображать бурную деятельность, втайне сачкуя. «Враг» конечно опасен, но не слишком; нападение может случится, но не сейчас; у нас самая сильная армия Европы, но и помощь заграницы своевременна… «На сегодняшний день нет никаких причин для панических настроений в стране, относительно вторжения РФ», — говорит секретарь СНБО Украины Данилов, ему вторит президент Зеленский, но и громко шуршать при этом не забывают.

Володин: США хотят видеть в России управляемого президента © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Во время операции ОДКБ в Казахстане украинский военный эксперт Олег Жданов оптимистично заявил, что российская армия окончательно лишилась своей мощи: все боеспособные части отправлены на помощь соседу, потому, цитирую сайт «Обозреватель», «сейчас можно идти парадным маршем аж до самой Москвы. Там в частях остались одни срочники».

ВСУ пока милостиво воздержались, но ежели московские все-таки вторгнутся, то, по выражению командующего ООС генерал-лейтенанта Александра Павлюка в интервью «Таймс», украинцы будут «рвать россиян голыми руками». Более того, украинский эксперт Максим Кухар предложил — если Запад не придёт украинцам на помощь — идти и завоевывать сами страны НАТО.

«Как только войска Путина начнут теснить нас с Востока, мы должны будем разделить нашу армию в 2 — 2,5 млн человек на две части. Одна — будет сдерживать натиск РФ, а вторая — расчищать нам место для безопасного отхода в Венгрии, Австрии, Италии, Германии, — пишет Максим Кухар, — От наступления войск РФ вы должны уехать со всем нажитым имуществом на грузовиках и поселиться в хорошем доме в Австрии или на севере Италии. И дорогу для вашего грузовика проложат танки и солдаты ЗСУ [Збройных сил Украины]. Потому что задача армии — защищать свой народ и давить гусеницами тех, кто его убивает или предает».

Под влиянием столь впечатляющей перспективы западные партнёры немедленно усилили поставки вооружения для Украины. Даже прибалты решились поставлять украинским моджахедам «Стингеры» и стринги. Госсекретарь Энтони Блинкен — в стиле пропагандиста вермахта батальонного уровня — призвал россиян бросить оружие, а британский премьер Борис Джонсон пообещал русским ужасное кровопускание.

Кстати, о Великобритании. В благодарность за английскую военную помощь львовская винодельня «Фабрика Коркив» приняла решение бесплатно поить британцев наливкой (видимо потому, что Туманный Альбион более всех активничает в науськивании украинцев на русских). «Мы, украинцы, благодарная нация, и поэтому Винарня угощает каждого гостя из Великобритании наливкой. Это наше скромное спасибо», — сообщил производитель галичанской наливки на странице предприятия в Facebook.

Рано расслабились. Тема войны никуда не уходит © REUTERS, The White House/Handout

Однако стороннего наблюдателя не оставляет ощущение нарочитости происходящего. Слишком много шума на Западе и подчеркнутого миролюбия из Киева. Мы склонны истолковывать это как страх Зеленского (с чего я и начал эту статью), но возможно стоит принять во внимание и вариант обычного обмана: «мы войны не хотим», а в нужный момент укусим. Миролюбивые слова — это ещё не мир, а небольшой объём доставленного самолётами оружия — отнюдь не вся оказываемая Украине военная помощь.

На фоне затягивающихся российско-американских переговоров военное освоение территории Украины продолжается полным ходом и в максимально ускоренном режиме — вплоть до точки невозврата. А значит требования России полностью проигнорированы. Всё остальное: пустой и отвлекающий внимание информационный шум. Может, в этом и состоит «хитрый план Байдена»?