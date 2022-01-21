Украинские патриоты не стесняются намеков на территориальные претензии к соседям

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обнародовал фотоотчет о своем визите в офис министерства иностранных дел Украины, разместив эти снимки на своем официальном аккаунте в твиттере.

Одна из этих фотографий явно тянет на комичную политическую сенсацию. На ней видно, что министр Дмитрий Кулеба показывает американскому госсекретарю антикварную карту Великой Украины, в которую включены территории целого ряда сопредельных стран — Российской Федерации, Белоруссии, Польши, Румынии, Словакии и Молдовы.

Так, судя по снимку, эта карта вписывает в границы Украины Брест, Таганрог, плодородные земли Кубани Брянской, Курской и Белгородской областей. А также белорусские города Брест, Пинск и Мозырь, польские Перемышль и Холм.

Одним словом, картографический документ, вывешенный в здании украинского МИДа, содержит в себе прозрачный намек на территориальные претензии буквально ко всем соседям — не важно, с запада, севера или с востока.

На самом деле, здесь нет ничего удивительного. Украинские патриоты, которые на словах пекутся о священной нерушимости государственных границ, в действительности всегда мечтали максимально расширить границы за счет соседей.

В начале ХХ века националисты рисовали карты своей обширной империи, стараясь включить в них как можно больше территорий — и, судя по всему, одна из них, вдохновляет сейчас современных украинских дипломатов, которые не постеснялись показать ее Блинкену. А сам госсекретарь, скорее всего, не понял, что ему подсунули в кабинетах на Михайловской площади. «Перевести войну в Казахстан». Украинские националисты мечтали о завоевательном походе за Волгу © today.org.ua

Впрочем, дело не ограничивается демонстрацией старых карт. Требования вернуть «исконно украинские земли» подчас приобретают конкретные формы политических инициатив. Так, уже во время президентской каденции Владимира Зеленского, группа депутатов во главе с Алексеем Гончаренко, Андреем Парубием и Ахмедом Чийгозом организовала в Верховной Раде межфракционное объединение «Кубань», которое ставит своей целью воссоединение с территориями Северного Кавказа.

Эти действия были направлены на торпедирование мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Украинские националисты старались показать, что они не только не хотят отдавать агрессору ни пяди донецкой земли, но также собираются забрать у России Кубань — не интересуясь, что думают по этому поводу ее обитатели. Тем более, что киевские городские чиновники давно переименовали улицу маршала Георгия Жукова в улицу Кубанской Украины.

Впрочем, аппетиты националистических политиков не ограничиваются тучными черноземами Краснодарского края. Одни из них считают своими исконными рубежами берега Дона, а другие доводят границы будущей украинской империи вплоть до берегов Каспийского моря, и даже включают в ее состав Казахстан, о котором когда-то мечтал видный деятель Организации украинских националистов и откровенный фашист Михаил Колодзинский.

После победы Евромайдана подобные претензии открыто озвучивались на вполне официальном уровне, в заявлениях высокопоставленных украинских чиновников.

«Я считаю, что, возможно, Керченский мост — не такая уж и плохая вещь, если мы после возвращения Крыма сможем спокойно вернуть и Кубань. Далее у нас стоит вопрос деоккупации Кубани», — заявлял бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который также любил пофантазировать о желто-синем флаге над далеким Владивостоком.

«Рано или поздно мы должны вернуть исконно украинские земли — Курщину, Брянщину, Воронежчину, Ростовщину и Краснодарский край. Это там, где существует украинская сущность, украинская ментальность», — рассказывал в эфире радиостанции «Эра» глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Кубань, Дон, Воронежчина… Российские политики черточку поставили на Крым: «теперь это русская земля». Ну, такие черточки мы можем тоже расставить. Украина имеет потенциал показать, где украинская земля», — пространно говорил ультраправый депутат Дмитрий Ярош.

«Территории Кубани — по крайней мере, западной части Краснодарского края, Украина может получить в качестве компенсации за нанесенные Россией убытки. А поскольку сумма убытков является колоссальной, то РФ проще отдать нам часть своих территорий. Это будет вполне логично — как репарации после войны. Хотя в ситуации дестабилизации России, которая будет вызвана экономическим кризисом и обязательным в этом случае парадом суверенитетов, Кубань и сама может быть не против присоединения к Украине.

Единственным заданием Украины тогда будет следующее: подготовить кубанцев к тому, что их край возвратится в Большую родину, провести пропагандистскую работу, напомнить о том, что кубанское казачество — это потомки украинцев-запорожцев», — рассуждает директор Центра внешнеполитических исследований Сергей Пархоменко. Потому что, по его мнению, жители Краснодарского края только и ждут, когда их позовут в страну достоинства, процветания и свободы.

«В Интернете легко найти карты 1918 года. Там восточная украинская граница проходит не там, где сегодня — в состав Украины входят Стародуб, Новый Оскол, Белгород, Валуйки, Богучар — то есть она уходит за Дон… Собственно, Кубань — это типичная «историческая украинская территория», как и Таганрог, как и восточная Слобожанщина, и Стародубщина. Причем территория национально-этническая», — написал совсем недавно журналист Сергей Грабовский на страницах газеты «День». Наши на Кунашире. Украинцы и Курильские острова © Андрей Манчук

Мечтая о Кубани, патриоты вспоминают о том, что в 1918 году кубанские казаки рассматривали вопрос об объединении с украинскими землями, однако скромно умалчивают о том, что в то время на Кавказе существовала Кубанская народная республика, само название которой более чем двусмысленно звучит в политическом контексте постмайдановской Украины. Не говоря уже о том, что ее представители имели в виду объединение на правах федерализации — а сегодня в Киеве считают федералистские лозунги преступлением.

Но главное, украинские националистические политики не понимают, что беззастенчивое стремление к отторжению и захвату «восточных территорий» никак не вяжется с разрекламированным образом пострадавшего от агрессии государства, которое защищает свои территории от поползновений агрессора.

Глядя на карту в офисе у Кулебы в это не поверят даже самые наивные люди.