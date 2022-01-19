Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что по его мнению существует угроза фактического присоединения к России неподконтрольных Киеву отдельных районов Донецкой и Луганской областей

Вроде бы Боррель испанец, а не эстонец, но упорно не видит того, что давно заметили даже в Киеве: фактически ДНР/ЛНР давно уже присоединены к России, они не присоединены только юридически.

Валюта в республиках российская практически с момента их рождения, поскольку в попытке задушить восстание Киев прекратил банковское обслуживание этих территорий ещё в 2014 году. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Экономические связи с Украиной окончательно разорваны в 2016 году. Именно тогда, в ходе очередного обострения внутриукраинской борьбы за контроль над финансовыми потоками, состоялась искусственная блокада уцелевших торговых связей с ДНР/ЛНР. Продукцию республик Украина продолжила исправно закупать как российскую, австралийскую, южноафриканскую или пенсильванскую (только дороже), а вот предприятия, до 2016 года подконтрольные киевским олигархам и платившие налоги в украинский бюджет (получая в обмен возможность поставлять свою продукцию на мировой рынок, как украинскую, в обход санкций), были национализированы.

С 2016 года экономически республики также полностью находятся в российской орбите.

Российские паспорта официально и массово выдаются гражданам ДНР/ЛНР уже три года. Многие эксперты считают сколько сотен тысяч уже получили российское гражданство и когда получивших будет абсолютное большинство. Но не это главное — особый порядок получения гражданства России был непосредственно привязан к наличию гражданства ДРН/ЛНР: мало было просто жить на свободной территории Донбасса, надо было ещё обязательно получить республиканский паспорт, чтобы иметь возможность претендовать на паспорт российский. Корнилов рассказал, в каком случае РФ задействует опцию признания ЛДНР © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Таким образом, Россия де факто признала республики отдельными субъектами международного права, а их население — русскими, проживающими на своей родной земле и подвергшимися попытке геноцида по национальному признаку, что даёт Москве неограниченные возможности по организации защиты населения ДНР/ЛНР.

В военном плане корпуса республик, вся их военная инфраструктура созданы, как часть российских Вооружённых сил и де факто таковыми являются. Хотя бы потому, что всё их обеспечение расходными материалами лежит на России. Сам Донбасс полную номенклатуру необходимых вооружений, боеприпасов, обмундирования и т.д. не производит и производить не в состоянии. Никто, кроме России не заявлял о своём желании обеспечить корпуса ДНР/ЛНР всем необходимым для организации эффективного противостояния ВСУ. Да никто другой, кроме США и НАТО, это сделать и не мог бы, но США и НАТО — союзники Украины.

Россия осуществляет не просто дипломатическую поддержку, но международно-правовое обеспечение интересов республик. Местные «дипломатические ведомства» способны к самостоятельной эффективной работе ещё меньше, чем местные армии готовы к самостоятельному ведению полномасштабной войны, хотя бы в течение месяца.

Для победы над корпусами ДНР/ЛНР Украине нужен контроль над границей, чтобы отрезать их от поставок оружия и боеприпасов, после чего останется только подождать исчерпания наличных запасов. Чем интенсивнее будут боевые действия, тем быстрее корпусам республик станет нечем воевать. Именно поэтому шапкозакидательские настроения и заявления о готовности и возможности всех победить собственными силами, которыми грешат некоторые донбасские деятели в относительно спокойные времена, сразу стихают и сменяются вселенским плачем, как только Киев или Вашингтон вбрасывают очередной фэйк о готовности России предоставить Донбасс самому себе. Самые великие герои прекрасно понимают, что без российской полномасштабной и всесторонней поддержки гибель республик — проблема не принципа, а времени, причём времени недолгого. Понимают это и в Киеве, и в Вашингтоне. Лесев: Америка формально признала ЛДНР зоной российского влияния © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Что же касается дипломатов Донбасса, то их даже побеждать не надо. Их в статусе дипломатов никто, кроме России не признаёт. С ними, без российских коллег просто никто не будет вести переговоры. Как известно, официальная позиция Украины, поддержанная всем Западом, заключается в том, что Киев «не намерен вести переговоры с террористами, убивавшими украинских военнослужащих».

О гуманитарной, культурной, образовательной и прочих составляющих я просто не говорю. Донбасс полностью зависим от России и по-другому быть не может. Не могут несколько районов, отрезанные от мира и противостоящие государству, в которое они недавно входили, долго и эффективно отстаивать (в том числе военным путём) независимость без полномасштабной поддержки соседей. А сосед там только один — Россия.

Более того, против России коллективный Запад ввёл санкции именно за поддержку Донбасса. И заявляет, что не отменит их, пока Россия эту поддержку не прекратит и не обеспечит возвращение ДНР/ЛНР под юрисдикцию Киева. Причём и в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне открыто заявляют, что России надо только обеспечить непроницаемость своей границы с Донбассом и передать её под контроль украинским властям, а остальное уж Украина сама сделает — сил хватит даже сейчас.

Таким образом получается, что Россия де факто за последние семь лет произвела полноценную интеграцию ДНР/ЛНР в свою политическую, экономическую, финансовую и военную системы. Она осуществляет дипломатическое обеспечение деятельности республик, а республиканские законы последние два года всё активнее адаптируются к российскому законодательству. ЕС называет это «агрессией России против Украины» и вводит всё новые пакеты санкций.

Неужели же главному дипломату ЕС, Жозепу Боррелю неведомы простые истины, известные каждому ребёнку в том же Донбассе?

Фактическое присоединение Донбасса давно произошло. Там живут граждане России, под защитой России и по законам, максимально приближенным к российским. Причём процесс интеграции набирает обороты. То есть, русскость Донбасса будет в ближайшее время только увеличиваться. Он пока не присоединён юридически. Но это дело времени, а не принципа, как только сложатся благоприятные обстоятельства и этот вопрос будет решён.

Причём всё это понятно уже с 2014 года. Уже тогда всем нывшим о «сливе Донбасса Россией» мы объясняли, что ни одно государство не будет вкладывать столько сил и ресурсов в территорию, которую планирует «слить». Возможно американцы и европейцы строили какие-то иллюзии относительно возможности принудить Россию уйти из Донбасса с помощью санкционного давления, но большинству адекватных наблюдателей уже к началу 2015 года стало понятно, что этот план также провалился, ибо «порванная в клочья» российская экономика быстро пережила временные трудности, связанные с финансовым давлением и ограничением торговых возможностей и начала обращать санкции себе на пользу. Как бы там ни было, а уже с конца 2016 — начала 2017 года политика Запада в отношении Украины демонстрирует, что США и ЕС также осознали бессмысленность борьбы не только за Донбасс, но и за Киев и с тех пор пытаются только выгодно выйти из украинского кризиса. Вакаров раскрыл, почему Украина не может купить уголь у ЛДНР © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Подчёркиваю, США давно готовы признать российский приоритет не только в Донбассе, но и на Украине, а в последнее время и в Восточной Европе, лишь бы только суметь сохранить за собой доминирование в Европе Западной. Европейские элиты по разному относятся к этим американским планам: одни поддерживают переход в состояние полной зависимости от Вашингтона, другие выступают за сохранение за Западной Европой статуса субъекта международной политики. Но европейские элиты прекрасно знают что происходит.

На этом фоне заявление Борреля выглядит так, будто он лет десять провёл в замке спящей царевны и ещё не освоился в новой реальности. Думаю, что главный европейский дипломат хотел высказать озабоченность относительно высокой вероятности изменения юридического (а не фактического) статуса Донбасса и его ускоренного полноценного вхождения в состав России, что в нынешних обстоятельствах является одним из возможных ответов Москвы на деструктивную политику Запада. Просто Боррель не мог себе позволить официально высказать столь радикальное предположение, почему и вынужден был прибегнуть к эвфемизму «фактического присоединения».

В любом случае, европейцы должны понимать, что «снявши голову по волосам не плачут». На данном этапе юридическое оформление российского статуса ДНР/ЛНР будет не концом, а лишь началом большого и крайне неприятного для коллективного Запада переоформления общего формата отношений в Восточной Европе.

Запад может выбрать предложенный Россией мягкий (договорной) вариант, в рамках которого все процессы будут идти медленнее, а Западу дадут возможность спокойно собрать вещи и под благовидным предлогом оставить восточноевропейское предполье, куда Россия не собирается полноценно заходить, будучи готовой оставить его (в назидание другим) «серой зоной» на достаточно долгий срок. Но если Запад в ближайшее время не проявит готовность к конструктивному диалогу по мягкому варианту, то последует жёсткий вариант. Тогда надо будет бежать из Восточной Европы, бросая нажитое непосильным трудом, не имея никаких гарантий от Москвы относительно её последующих действий на освободившемся пространстве.

Вот о чём стоит подумать Боррелю. Вот чего стоит бояться. А Донбасс — дело прошлое. Там для ЕС и США всё потеряно ещё в 2014 году. Пора привыкнуть.