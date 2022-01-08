Много лет не пребывая непосредственно на Украине, хотя и уделяя украинской повестке ежедневно часов по десять в день, наверное сложно в полной степени прочувствовать, что ощущает обычный киевлянин или одессит. Однако со стороны всё происходящее выглядит просто фантасмагорически. Воистину, «большое видится на расстоянье...»

Недавно поймал себя на мысли, что уже мыслю в категориях не «у нас» (на Украине), а «у них» — «за границей». Кроме реалий моего местопребывания, это подразумевает инстинктивное нежелание ассоциировать себя с действующим киевским режимом, его националистической идеологией, вышиваночно-милитаристской эстетикой. Мне кажется — и украинская социология мне в подтверждение — что это корка всё больше покрывает когда-то веселую и добрую страну. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Читаю очередную реляцию украинских СМИ о студенческих доносах на неугодных преподавателей (на этот раз из киевского университета), осмелившихся читать лекции на русском языке. Уж сколько было этих доносчиков и уволенных по доносам преподавателей (навскидку вспоминаются случаи в других киевских вузах, в Одессе, Харькове, Днепропетровске). Стукачи-студенты наверняка считают себя «патриотами» и, скорее всего, осуждают сталинщину — даже не догадываясь, что сами являются продуктом жизнедеятельности современного тоталитаризма.

Кабинет Министров Украины внёс в парламент законопроект о запрете под страхом штрафов опровергать официозную точку зрения на события в Крыму и Донбассе. За отрицание в разговоре с двумя и более людьми (в том числе и соцсетях) «вооруженной агрессии России против Украины» и «временной оккупации Россией территории Украины» можно стать преступником. Автор проекта — нынешний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба — настаивает, что будущие «преступники» (то есть ослушники тезисов официальной пропаганды) надругались над жертвами «агрессии» и «аннексии». Кулеба рассказал о том, что Украина обойдется без Запада при «защите от российской агрессии» © Дмитрий Кулеба/Фейсбук

Правдивый рассказ о массовых убийствах мирных жителей Донбасса бомбардировками ВСУ или повествование о мародерстве добробатов в 2014 году будет охарактеризовано как глумление над памятью их жертв. За доброжелательную информацию о мирной и спокойной жизни в российском Крыму — драконовский штраф. Оруэлл, ты — жалкий щенок! И ведь имеют наглость рассуждать о «демократии» и «свободе слова», и находятся безумцы, которые им верят…

Говоря о Донбассе, возьмём данные объективного контроля: официальной отчёт Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, скажем, за май-август 2019 — то есть уже после окончания активной фазы боевых действий. И по данным международного мониторинга выясняется, что ответственность за подавляющее большинство жертв в зоне конфликта несёт именно Киев.

Цитата: «…УВКПЧ задокументировало 68 жертв среди гражданского населения (35 мужчин, 24 женщины, 3 мальчиков и 6 девочек), что на 51,1% больше, чем в предыдущем отчетном периоде. 56 из них были вызваны боевыми действиями. Из этого числа, 33 жертвы были зафиксированы на территории, контролируемой самопровозглашенной "ДНР", 13 — на территории самопровозглашенной "ЛНР", и все эти жертвы могли быть вызваны действиями Правительства Украины. 9 жертв было зафиксировано на территории, контролируемой Правительством Украины, 1 — на "ничейной земле", и все эти жертвы могли быть вызваны действиями вооруженных групп "ДНР"».

Но сеющий смерть «агрессор» — как мы помним под угрозой штрафа — Москва. Но кто больше способствует тому, чтобы в Крыму даже думать забыли об Украине: беспрестанно обустраивающая полуостров Москва или устраивающий бесконечные блокады Киев? Крым: год рекордов и дорога в будущее. Как и чем живёт полуостров © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

И не только Киев: вот в Днепропетровске, в тамошнем Севастопольском парке, демонстративно снесли бюсты всех легендарных севастопольских героев — от адмиралов Нахимова и Корнилова до матроса Кошки (к слову сказать, этнического украинца). Надо быть полностью оторванным от реальности, чтобы мечтать о добровольном воссоединении Крыма с подобными вандалами.

А для того, чтобы на Украине окончательно забыли как выглядит реальность, потребителей официоза начнут отучать от критического мышления прямо с детского сада. Законопроект об основных принципах государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности предписывает с детского сада развивать незалежный «патриотизм» в форме, цитата, «утверждения украинской национальной и гражданской идентичности на формирование гражданской устойчивости, противодействия проявлениям дискриминации, коррупции, коллаборационизма, сепаратизма, пропаганды тоталитарных режимов».

И весьма показательно, что вышеупомянутой национальной «идентичностью» собираются заниматься представители порождённого антисоветским сепаратизмом коррумпированного режима, поклоняющиеся тоталитарной доктрине интегрального национализма прогитлеровских коллаборацинистов, методом управления которых является дискриминация несогласных и оголтелая пропаганда.

Упорное отрицание реальности — психическая болезнь, и украинское общество тяжело больно. Символом болезни стал удивительный по выразительности персонаж: скульптура олимпийского Мишки (символа Московской олимпиады) переделанная «активистами» в зубастого монстра при бандеровском флаге и в вышиванке. Воистину: подобный собирательный образ специально не придумаешь, и вот это — чудовищная реальность.