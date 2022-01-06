Холод – не единственное бедствие, обрушившееся на Украину, с которым она не в состоянии справиться из-за отсутствия необходимых запасов энергоресурсов

На горизонте замаячила новая катастрофа: все отчетливее проступают признаки дефицита продовольствия, в первую очередь хлеба — а значит голода.

Причиной стали острая нехватка муки и катастрофический рост цен на электроэнергию и газ. Кроме того, коронавирус привел к резкому повышению стоимости продуктов первой необходимости на мировых рынках. В этих условиях торговцы зерном предпочитают не продавать его внутреннему потребителю, а вывозить за границу, чтобы извлечь максимальную выгоду.

В результате в украинском экспорте доля продовольственной пшеницы составляет немыслимую цифру — 92%. Андрей Бабицкий: кто он © фото автора

Объединение хлебопекарной отрасли «Укрхлебпром», объединяющая 85 предприятий, еще в конце 2021 года направило президенту Зеленскому письмо с отчаянной просьбой предоставить хлебозаводам льготные тарифы.

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко так описал складывающуюся ситуацию:

«Я приехал на хлебозавод в Киевской области. Современное предприятие. Хлебозавод сегодня этот платит за газ в семь раз больше, чем год назад. А за электроэнергию — в два раза. А в себестоимости хлеба очень значительную роль занимают энергоносители, около 20%. То есть реально уже сегодня они вынуждены либо повышать стоимость хлеба, либо его не будет».

В 2021 году цены на хлеб росли постоянно, сегодня его стоимость повысилась на 15-25% в зависимости от сорта, а цены на сахар, яйца и подсолнечное масло выросли в среднем на 80%.

Парадоксально, но факт: при украинской нищете хлебобулочные изделия на Украине стоят существенно дороже, чем в России, Белоруссии или Польше. Все идет к тому, что в ближайшей перспективе хлеб может превратиться в продукт, доступный только обеспеченным людям.

Известный киевский политолог Михаил Погребинский пишет о мрачных перспективах в этой крайне чувствительной для населения сфере:

«Ассоциации производителей и эксперты отмечают, что при биржевых ценах на газ свыше 50 грн/куб (а это уже январь 2022) предприятиям может не хватить доходов даже на то, чтобы покрыть заработные платы и обеспечить дальнейший производственный цикл.

В условиях энергетического кризиса неизбежно подорожание таких продуктов питания, как: хлеб, макаронные изделия, молоко и молочные изделия, мясо и птица, парниковые овощи и т.д.». Почему в Украине голодают дети? © коллаж Украина.Ру

При этом еще летом в докладе «Состояние продовольственной безопасности и питания в мире в 2021 году» Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) говорилось, что Украина лидирует в Европе по общему количеству людей, которым не хватает продуктов питания: более миллиона украинцев вынуждены пропускать приемы пищи или потреблять меньшее количество еды ввиду финансовых трудностей, что составляет 2,5% от всего населения.

С учетом находящихся в умеренно неблагополучной ситуации с продовольственной безопасностью граждан это число составит 8,7 миллиона человек.

Почти четверть детей в возрасте до 5 лет в стране — 23% — хронически недоедают, а 8,2 % — фактически голодают. 21,3% из-за недоедания отставали в росте, 6,9% страдали от истощения.

«Эпоха бедности закончилась, началась эпоха голода и нищеты», — так охарактеризовал ситуацию народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива в своем Telegram-канале.

Малоимущие украинцы главным образом вынуждены довольствоваться хлебом, макаронами и дешевыми крупами. Подорожание и исчезновение этих продуктов из продажи приведут к тому, что миллионы людей окажутся на грани настоящего голода.

По данным Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Национальной академии наук Украины, каждая третья семья с детьми и почти две трети многодетных находятся за чертой бедности.

Собственно, в страну стремительно возвращаются 90-е годы прошлого века, когда миллионам украинцев реально было нечего есть. Если власть не предпримет решительных и оперативных мер для исправления положения (не похоже, что ее сильно беспокоит эта проблема), катастрофа не заставит себя ждать.