Более 20 минут перед наступлением Нового 2022 года работающий президентом Украины опытный артист Зеленский развлекал публику удивительным по содержанию спичем, в котором пытался представить Украину в виде процветающего под его руководством государства, и как бы стараясь прикрыть чужими лаврами свою царственную наготу

Некоторые фразы господина Зеленского просто ошарашивают. «А как мы сражались вместе с Усиком против Джошуа?— рассказывал телезрителям Зеленский, — А как мы болели за нашу сборную по футболу на Евро! Она объединила нас всех и сделала счастливыми наших производителей успокоительного… И в 1/4 финала мы проиграли Англии. Проиграли только потому, что наши ребята не желали испортить отношения Украины со стратегическим партнером».

Понятно, что этот фрагмент — по задумке выступающего — должен был вызвать у украинцев веселую улыбку, однако невольно навеял воспоминания как вся «патриотическая» общественность Украины третировала боксера Александра Усика (а потом и его коллегу Василия Ломаченко), посчитав этих великих спортсменов «промосковскими». Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Ремарка о футболе тоже подарила целую гамму воспоминаний: штрафы футболистов и клубов, которые осмелились использовать в общении русский язык (перед Новым годом, например, за подобное «преступление» был наказан футбольный клуб «Верес»), вспомнились известный своими симпатиями к неонацистам футболист Роман Зозуля, и травля украинских футболистов, выступающих за российские клубы…

«А как мы напугали олигархов?— продолжает разглагольствовать Зеленский, — Впервые они боятся закона… Настолько боятся, что пугают всех нас». Это опытнейшие бойцы Ахметов, Порошенко, Аваков испугались комика Зеленского? Против сплоченной армады олигархических СМИ, лидеров общественного мнения, прикормленных партийных фракций, частных добробатов — не великий он воин. И боятся олигархи вовсе не украинских законов (выборочных и неправедных), а гнева заокеанской метрополии. Заслуги племенного царька в провозглашённой деолигархизации нет — просто пришло время ТНК переварить местечковых конкурентов (причем, вместе с Зеленским).

Но докладчик продолжает чесать, словно победоносная вошь: «Пугали, что мы замерзнем. Но цены на газ для наших граждан не выросли. И это факт. Пугали, что мы будем голодными. А мы впервые собрали более 100 миллионов тонн урожая…».

Во-первых, энергетический кризис не преодолевается заклинаниями. Всё чаще приходят сообщения о закрытии не выдерживающих цен на энергоносители предприятий (например, объявили о прекращении производства Пирятинский сырзавод и Днепровский металлургический комбинат), а под видом внезапных ремонтов электросетей в стране массово идут веерные отключения электричества, и тарифы ЖКХ тоже растут.

Во-вторых, рекордный урожай тоже не залог изобилия — поскольку наполовину продан за рубеж. В результате продукты неуклонно дорожают и бывшая «житница Советского Союза» уже сама вынуждена ввозить мясо и обычные овощи — например, огурцы из «государства-агрессора». Плюс высочайшая стоимость газа особо больно бьет по пищевой промышленности, заставляя повышать и так высокие цены на продукцию. Так что поводов для радости маловато. «30 лет в декрете» или «Украина наконец познакомилась с собой»: с чем поздравлял украинцев Владимир Зеленский © AP, Efrem Lukatsky

Мы уж не вспоминаем про нелепое упоминание в качестве достижения «украинской незалежности» старого советского самолета «Мрия» или прославление по уши перемазанных в крови невинных людей добробатовцев — хотя это тоже яркие фрагменты новогоднего выступления президента Украины на фоне тщательно рассаженных «гостей».

Системное враньё изначально является неотъемлемой частью майданщины, но настолько нагло врать миллионам своих соотечественников — для этого нужен особый талант.

Легенда гласит, что римский император Нерон вдохновенно декламировал стихи глядя на гибнущий в пожаре Рим. Нечто от возомнившего себя актером античного правителя есть и в президент-артисте Владимире Зеленском. Перефразируя последние слова Нерона — «Такой великий артист протухает!».