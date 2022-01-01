Безусловно, Владимир Зеленский и его команда – профессионалы. Во всяком случае в том, что касается медиа и рекламы. Кроме того, они не связаны условностями и традициями. Сочетание этих двух факторов привело к появлению продукта если не блестящего, то уж во всяком случае заметного, каковым и стало поздравление президента Украины с новым, 2022 годом

Удалой декоммунизатор Петр Порошенко, который тоже поздравил нацию с новым годом, совсем не к месту процитировал приписываемую Сталину фразу про людей-«винтиков» (в данном случае — «деталей», что ничуть не лучше).

Куда более человечным было поздравление главы соседнего государства Александра Лукашенко, который вспомнил конкретных людей, совершивших подвиги за последний год. Вроде 12-летнего Романа Когодовского, спасшего из огня своего полуторогодовалого брата и чуть не умершего от страшных ожогов. Правда, на этой высокой ноте президент Белоруссии не удержался и тоже заговорил об абстракциях.

На этом фоне Владимир Зеленский отличился в лучшую сторону. Он не просто назвал людей, которые прославили Украину в прошедшем году, он показал их воочию — на ковровой дорожке перед Мариинским дворцом и в зале, где проходил праздничный ужин. Правда, фамилии назывались только в крайнем случае — боксёр Александр Усик, борец Жан Бенелюк и, совершенно неожиданно, Надежда Савченко. Имя последней, правда, не прозвучало и в зале её не было, зато в видеоряде промелькнул плакат «free Savchenko».

Подбор персонажей, разумеется, дискуссионен. Например, слишком много было спортсменов, и сам президент слишком много говорил о спорте. Но это, наверное, и нормально в год Олимпийских игр. Впрочем, тут не обошлось без «заносов». Оказывается, сборная Украины по футболу проиграла Англии «только потому, что наши ребята не желали испортить отношения Украины со стратегическим партнёром». Эта ценная мысль точно войдёт в топ нелепых отмазок наряду со «спецоперацией СБУ» и «это были каскадёры».

Некоторые фразы были нарочито парадоксальны. «30 лет в декрете» — это реальная жизнь женщины, родившей 19 детей. Про учителей: «несмотря на все законы физики, много лет каждое утро преодолевают пешком километры в школу в обычном карпатском селе» (причём тут физика?). Некоторые просто плохо скомпонованы: «кем стали мы. Ещё больше влюбленными в Украину». Ответ не соответствует вопросу. Что мешало привести их к единому основанию?

Так или иначе, первые семь минут поздравления были великолепны и, если бы Зеленский тут остановился, — цены бы ему не было. Но он не остановился. Остапа понесло и начался треш, угар и свидомия (от «свiдомicть» — сознательность, в данном случае — национальная).

Вот, например: «мы не ждём, пока мир решит наши проблемы и кто-то вернёт нам нашу землю за нас. А собираем мир для освобождения Крыма». Землю не вернёт «кто-то» (я, честно говоря, подумал, что он это про земельную реформу) и тут же обращение к этому «кому-то», чтобы он вернул… Спичрайтер был пьян?

Зеленский верит, что украинские военные повесят себе на стены фото «из мирного Донецка, Луганска, Крыма». Очевидно — какими они были до того, как эти военные туда пришли (спойлер — не придут).

«А как мы испугали олигархов»… Ах, так их просто пугали? Никакой деолигархизации не будет? Ну, собственно, по итогам последнего в прошедшем году заседания СНБОУ это было понятно. Вместо ожидавшегося введения санкций против Ахметова последовали повторные санкции против каналов Медведчука (а что, так можно было?).

«Мы впервые строим для военных самолеты совместно с "Антоновым", флот — вместе с Британией, дроны, корветы — вместе с Турцией, а ракеты строим сами». Если бы не Зеленский, мы бы не узнали, что «Антонов» — это такое государство, которое помогает Украине строить самолёты (?). А Южмаш к строительству ракет никакого отношения не имеет. Тут депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский, борющийся за выплату долгов рабочим и инженерам ЮМЗ, должен был бы обидеться…

И на всё выступление — целое предложение на русском языке. Надеюсь, в следующем году (если Зеленский ещё будет президентом), он второй такой антигосударственной выходки не допустит.

Ну и наконец — главное. По неписанной традиции речь главы государства — время, когда граждане держат в руках полные бокалы перед боем курантов (это конечно в общем случае). И дело, конечно, не в том, что шампанское выдыхается, а в том, что 12 часов новогодней ночи — не лучшее время для того, чтобы воспринимать философские обобщения главы государства. Мозги, скажем прямо, сосредоточены на водке и оливье. Мы же не думаем, что президент говорит для таких как я — трезвых по долгу службы?

Поэтому продолжаться она должна недолго. Шесть минут Владимира Путина (абсолютный рекорд за время его президентства) — это очень много. Но поздравление Зеленского продолжалось ДВАДЦАТЬ ОДНУ минуту! Я, конечно, понимаю, что госбюджет всё стерпит, но они там не обалдели ли? Вал протестов после прошлогодних 13-ти минут нигде в подкорке не отложился.

Кстати, всё это время гости в зале держали в руках полные бокалы (некоторые наиболее сообразительные поставили на стол и взяли только за полминуты до конца речи). Собственно, участники могли бы в суд подать — за похищение, незаконное удержание и пытки… Это было бы замечательное завершение прошлого года — в духе «Квартала-95».

P.S.: Буквально вчера Зеленский сказал, что перед выборами будет проведён ренейминг партии «Слуга народа». В её названии будет фамилия президента. Предлагаю — «Кокс Зеленского». В честь вещества, которое вдохновляет его на это вот всё.