Фильм «Не смотрите наверх» был выпущен на сервисе Netflix под занавес уходящего года, и поначалу никто не ждал от него каких-то больших сенсаций — несмотря на звездный состав актеров, среди которых оказались Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшетт и Мэрил Стрип

Режиссер картины Адам Маккей презентовал ее как научно-фантастический фильм о глобальной катастрофе. Согласно сценарию, к земле приближается огромная убийственная комета, а этот сюжет постоянно обыгрывается Голливудом на все лады — начиная с «Армагеддона» и «Ледникового периода»-5, и заканчивая «Гренландией», которая вышла на экраны не далее как в прошлом году.

Так что разочарованные новой «Дюной» и новой «Матрицей» зрители опасались, что им предложат по-новому пережеванную банальность.

Однако лента «Не смотрите наверх» сразу приобрела широкую популярность — потому что она рассказывает не столько про природную, сколько про социальную катастрофу. Ее создатели сняли едкую политическую сатиру против современного капиталистического порядка, а сам фильм представляет собой слепок с современного американского общества — изображая его в достаточно реалистическом виде, несмотря на гротескную сюжетную фабулу. Дело Ассанжа. Как отменяют демократию © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

Картина демонстрирует жадность «прогрессивных» технократов-миллиардеров — что-то вроде коллективного Маска, Джобса, Гейтса и Безоса, рассказывает о тотальном диктате Большой Цифры, указывает на лживость и некомпетентность политиков, во главе с карикатурно выписанной женщиной-президентом — с явными намеками в сторону Хиллари Клинтон, Камалы Харрис, Сары Пейлин, Трампа и Байдена, которые подталкивают мир к гибели, подчиняясь воле своих сверхбогатых спонсоров.

«Не смотрите наверх» едко изображает лицемерие либералов и тупость их визави из консервативного лагеря. Адам Маккей не жалеет тумаков для представителей политического класса — его фильм бичует бессовестное воровство солдафонов из Пентагона, и высмеивает политкорректность честных свободных медиа, которые промывают мозги массам — внушая им все, что пожелают правящие элиты.

В свою очередь, массы полностью дезориентированы навязанной им повесткой, отрешены от возможности изменить окружающую действительность и спастись от наступающей катастрофы, бессильно наблюдая за происходящим вокруг безумием. Лента «Не смотрите наверх» напоминает о том, что представители современного общества погрязли в бессмысленном потребительстве и мелочных дрязгах, а весь смысл существования нашего мира сводится к озвученной ее героями формуле — «чтобы безобразно богатые стали ещё богаче».

Рядовые американские зрители узнали в этих растерянных людях себя — и это принесло фильму огромную популярность. Ведь социальный кризис в США продолжает усугубляться, а правительство с трудом преодолевает последствия недавнего торнадо в штатах Среднего Запада — несмотря на то, что эту природную катастрофу нельзя сравнить с падением огромной кометы.

Потому что чиновники погрязли в коррупции и бюрократизме, а предприниматели озабочены бесконечным преумножением прибыли. Они заставляли людей работать на фабриках и складах даже после тревожного сообщения о приближающихся смерчах, что привело в итоге к человеческим жертвам.

Впрочем, оценки и смыслы фильма справедливы не только для США. Они сразу напоминают украинским зрителям о собственных политиканах и олигархах, которые способны дать фору обитателям Белого Дома — если речь идет о безумии, жадности и обмане.

«Не смотрите наверх» — этот такой документальный фильм про Украину. Причем довольно унылый — в реальности оно у нас тут поярче», — пишет об этом киевский журналист Вячеслав Чечило.

«Это лучший фильм об Украине за последние тридцать лет. С юмором, с чувством, с толком, с расстановкой показано, что с нами происходит на примере того, как человечество сталкивается с кометой, которая убьет его без вариантов. Варианты были, но все провалены. Даже глава аппарата Белого дома один в один с Ермаком», — вторит ему политолог Юрий Романенко.

«Отличная сатира на современное государство… В общем, через полгода комета разрушит Землю, а эти слуги народа живут как ни в чем не бывало. Очень смешно», — делится впечатлениями телеведущая Наталья Влащенко.

И действительно, украинцы видят в этом фильме сатирическое изображение собственной власти, которая запретила оппозиционные медиа, и объявило своих оппонентов вражескими агентами — только за то, что они критикуют повышение тарифов или воровство на «мегапроектах». В стране давно не осталось острых политических шоу, а студия «Квартал 95» занимается верноподданным восхвалением президента.

Спрос на политическую сатиру растет в стране едва ли не каждый день, но жителям Страны Достоинства приходится довольствоваться импортными кинопродуктами — пока их тоже не запретили. Ведь министр культуры Украины Александр Ткаченко обрушился сейчас на Netflix — за аполитичный сериал «Эмили в Париже». Потому что, по мнению патриотов, там неправильно изобразили заробитчанку из Украины.

Между тем, новый фильм предупреждает — времени очень мало. И от такого мнения уже нельзя отмахнуться, списав его на беспочвенный панический алармизм. Человечеству действительно угрожают серьезные вызовы, а Украина балансирует на грани пропасти — несмотря на бодрые заявления властей и воинственный оптимизм диванных экспертов. Самый страшный торнадо © REUTERS, Jon Cherry

«Только не смотрите наверх» — повторяют нам каждый день — чтобы мы не поднимали голову и не видели очевидные причины очевидного глобального кризиса.

А дальше — комета, пандемия, большая война, экологическая катастрофа, медленное социальное разложение через архаизацию и регресс, разнообразные сценарии дистопии — нужное подчеркнуть.

И после финальных титров всем будет совсем не смешно.