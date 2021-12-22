Несколько лет назад в экспертных кругах была популярна концепция «большой сделки». Суть её в том, что большие и умные дяди договорятся. Трамп преподнесёт Путину Украину на блюдечке с голубой каёмочкой в обмен на сотрудничество в каких-то других частях света. Правда, на этом этапе фантазия начинала сбоить – равноценного обмена никак не выходило

Время, однако, шло, блюдечко с голубой каёмочкой всё не проявлялось, Трамп же, напротив, продолжал вводить санкции против России. Года с 19-го вежливые люди, завидев члена секты «большой сделки» старались перейти на другую сторону улицы — чтобы не было видно выражения лица.

Сейчас, однако, 2021 год и происходящее в мире до крайности напоминает… «большую сделку». Во всяком случае, «блюдечко с голубой каёмочкой» нарисовалось.

Судите сами:

— Украина активно осваивается НАТО с точки зрения создания военной инфраструктуры — речь идёт уже о полноценных военных объектах, строящихся при прямом участии США и Великобритании, что не может не вызвать обеспокоенности России;

— западная пресса и политики начинают убеждать весь мир в том, что Россия вот-вот нападёт на Украину;

— в знак серьёзности информации западные лидеры обсуждают формат санкций и переброску войск на территорию восточноевропейских стран;

— на этом фоне крупнейшие страны НАТО и сам генсек альянса заявляют, что они Украине ничего не должны и в случае войны с Россией защищать её не будут.

Что характерно: тот же генсек НАТО практически прямым текстом заявляет — если вы не вторгнитесь на Украину, мы её таки примем и, более того, нафаршируем наступательным оружием по самое немогу. Скорее всего врёт, но… Исторический опыт в этом отношении не очень хороший, хотя в 90-е относительно расширения НАТО на восток сигналы было прямо противоположные.

В порядке издевательства СМИ сообщают, что администрация США собирается оказывать поддержку украинским партизанам и даже готова предоставить им ПЗРК «Стингер», которые в своё время активно использовались афганскими душманами. США наглядно показывают — «сильнейшая армия континента» по их оценкам к сколько-нибудь длительному сопротивлению не готова.

Думается и заявление Сергея Шойгу относительно провокаций с использованием химического оружия в Донбассе тоже укладывается в эту логику. Чем какой-нибудь Красный Луч хуже какой-нибудь Думы? И вообще — не зря же «белых касок» из Сирии спасали. Явно в расчёте на дальнейшее использование их актёрских и режиссёрских талантов.

В общем, выглядит всё это как американская часть «большой сделки» — берите, мол, и владейте. Нет, разумеется взять предлагается самим. Причём, скорее всего, в обмен на существенные неприятности. Правда, неприятности могут и не воспоследовать. А воспоследовав — нанести попутный ущерб той же Европе, например.

Разумеется всё это может быть операцией по приведению к послушанию Владимира Зеленского, проводящего слишком самостоятельную политику. В духе сценки из мюзикла «Чикаго», где адвокат приводит свою подопечную в надлежащее состояние ссылкой на судьбу её соседки по тюрьме… Однако масштаб операции, проводимой, к тому же, в два захода, заставляет полагать, что цель куда более масштабна, чем президент Украины.

Итак, Украину сдают России. А что же должна сделать Россия для того, чтобы «сделка» была завершена? Как ни парадоксально, но… захватить Украину!

И правда — участие России в любой из глобальных схем Вашингтона представляется в высшей степени маловероятным, просто потому, что это ей не выгодно. Главная головная боль США сейчас — Китай. Убедить Путина в том, что, победив Америку, китайцы примутся за Россию не удалось. Хотя бы потому, что очевидно — Китай действует совершенно иначе, чем США. Вообще для России противостояние с Китаем или даже просто противостояние вокруг Китая невыгодно.

Зато, если Россия вынуждена будет захватить Украину, то она будет на протяжении ближайших 20-30, а то и 50-ти лет надёжно занята реинтеграцией временно оккупированной США территории, гоняя по Карпатам и полесским лесам банды «евроинтеграторов». Возможно, конечно, что интеграция столько времени и не займёт — народ-то один. Но, как показывает опыт, интеграция в состав России двухмиллионного Крыма за семь с лишком лет не завершена. А ведь у России своих проблем достаточно даже и без Украины.

Так или иначе, но на протяжении достаточно длительного времени Россия будет выбита из глобальной, а на некоторых направлениях возможно и из региональной повестки. Та самая международная изоляция и «разорванная в клочья экономика», о которых грезят вашингтонские, киевские и брюссельские ястребы. Пусть даже и на минималках.

Собственно, предложения Лаврова и жёсткие заявления Путина следует понимать как ответ на «щедрые предложения» Вашингтона: Россия всё видит и отлично понимает, что «украинская проблема» отлично решается превентивным ядерным ударом по Вашингтону. Украинские вожди после этого сами побегут в Кремль на четвереньках, отпихивая друг друга. А это уже полноценное основание для реинтеграции — Россия традиционно принимает в свой состав именно те регионы, где местная элита пришла к консенсусу относительно целесообразности ориентации именно на Москву (независимо от морального облика и предыдущей ориентации этих элит).

Впрочем, то, что украинская элита не делают этого сейчас, на фоне чудовищной «зрады» ключевого «союзника», показывает, что на столь самоочевидный ход у неё фантазии не хватает. С другой стороны, эта самая элита раньше сделала всё, чтобы её и на порог Спасской башни не пустили… А, значит, Украине ещё придётся элиту менять.

Так или иначе, но предлагаемая Вашингтоном «большая сделка» не складывается. Россия не собирается размениваться на решение «украинской проблемы» по американскому сценарию.