Похоже, что несколько месяцев назад внутриполитическую стратегию команды Зеленского начал определять Игорь Валерьевич Коломойский. Она обрела несвойственную ей прежде комплексность, целенаправленность, хаотичное метание прежних месяцев сменилось строгой и жёсткой работой по единому плану.

Почему это не может быть какой-то нанятый грамотный политтехнолог, а должен быть именно Коломойский?

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Во-вторых, если бы с командой начал работать грамотный политтехнолог, то он обязательно оказал бы влияние и на формирование внешнеполитической повестки, ибо стратегия разрабатывается комплексно. Но, как мы видим, внешняя политика Зеленского осталась столь же эклектичной, беспомощной и откровенно безграмотной, как была раньше. Даже речи его столь же глупы и туманны, как были прежде, даже, пожалуй, стали намного хуже, поскольку добавилось напыщенности.

Но как раз именно Коломойский никогда не отличался успехами на международном поприще. Он почему-то считал, что мир — одна большая Украина и там действуют те же законы (и, в отличие от своих коллег-олигархов, не желал прислушиваться к альтернативным суждениям специалистов). Поэтому его международные аферы, в отличие от внутриукраинских, всегда были провальными, неся Игорю Валерьевичу не только серьёзные финансовые, но и катастрофические политические потери. Именно своей внешнеполитической беспомощности Коломойский обязан тем, что на сегодня не может покинуть превращённую в пустырь Украину. Причём и здесь его безопасность условно гарантируется лишь эфемерным контролем над его же бывшим придворным шутом, под которого, в свою очередь, роют многочисленные заговорщики.

Зато Коломойский как никто понимает систему внутриукраинских взаимоотношений и взаимосвязей и виртуозно использует наличные механизмы влияния на внтуриукраинскую ситуацию. Главное же, он, в отличие от остальных украинских политиков и олигархов, умеет принимать ответственность на себя и добиваться цели не стесняясь в методах. В то время, как остальные представители политической элиты живут легендой о том, что надо, де, лишь правильно довести свою позицию до американцев (при помощи «демократических СМИ» и контактов с западными политиками). Как только те поймут, как прекрасен конкретный олигарх в своей незамутнённости, они сразу же выдадут ему ярлык на княжение и запретят его обижать.

Лицедей против миллиардера: завершающий аккорд украинской драмы © РИА Новости, коллаж Украина.ру

На самом же деле, американцы, конечно, радостно пользуются добровольным отказом украинских политиков от субъектности (добровольные рабы, конкурирующие друг с другом за похвалу хозяина, дешевле обходятся), но в тех случаях, когда по каким-то причинам побеждает не их креатура, а иной проамериканский политик, всегда примиряются с подобным положением дел. Фактически главное — прочно удерживать власть на Украине и декларировать готовность следовать в американском фарватере во внешней политике, и США будут довольны. Это, на личном опыте, методом проб и ошибок, усвоил Коломойский.

Поэтому, в-третьих, Игорю Валерьевичу незачем нанимать очень дорогих, но безнадёжно непрофессиональных политтехнологов (хоть украинских, хоть зарубежных) для выполнения той работы, которую он сам выполнит на порядок лучше.

Коломойскому необходимо удержать и консолидировать власть формально находящуюся в руках Зеленского, стабилизировать внутреннее положение на Украине, чтобы затем попытаться разменять остатки страны на свою личную индульгенцию. Не думаю, что у него получится — американцы всё равно обманут (даже если договорятся). Но, судя по действиям украинских властей, оценка Коломойским ситуации достаточно оптимистична.

Попытаемся по действиям Зеленского понять, на что рассчитывает Коломойский.

После довольно длительного затишья, наступившего по итогам домашнего ареста и исключения из активной политики Медведчука, люди Зеленского попытались вызвать Порошенко на допрос накануне его заранее запланированного отъезда за рубеж. Порошенко решил, что ему хотят сорвать переговоры с иностранными политиками и быстро уехал, после чего СБУ обвинило его в государственной измене за торговлю углем с ДНР/ЛНР, через Россию в 2014-15 гг. Теперь перед Порошенко дилемма: остаться на какое-то время за границей, выпадая из украинских политических процессов в наиболее острый период, либо же вернуться в страну, рискуя тем, что дело может не ограничится домашним арестом.

С тем же успехом СБУ может обвинить самого Зеленского в государственной измене за закупки электроэнергии в Белоруссии. Тем более, что (как и Порошенко) Зеленский использовал служебное положение, чтобы оттеснить от посредничества в этой торговле людей Ахметова (компанию «Тет Групп») и завести на их место людей, имеющих выход на главу его офиса (компанию «Трейдэнергоресурс»). Для нас важны не гипотетические измены Зеленского и Порошенко, а именно последнее — попытка вытеснить Ахметова из энергетического бизнеса. Тем более, что это не единственный ход, подрывающий позиции оппозиционного олигарха в энергетике. Прозеленсковские СБУ и «Нафтогаз» бьют тревогу, утверждая, что ситуация с запасами угля и газа настолько плоха, что не сегодня завтра могут начаться веерные отключения, коллапс остатков экономики и резкий всплеск социальной напряжённости. СБУ назвала ситуацию в энергетике вопросом государственной безопасности. А проахметовский премьер Шмыгаль заявляет «всё хорошо прекрасная маркиза»: газа полно (премьер заявил о 15 миллиардах кубов в газохранилищах), а угля каждый месяц завозится на 300 тыс. тонн больше, чем потребляется (2 млн., против 1,7 млн. тонн).

Кому верить? Думаю, что всем. Государственный газ действительно практически исчерпан, но в газохранилищах есть частный, который может быть конфискован в связи с чрезвычайной ситуацией. Вопрос только в том, кто конфискует этот газ: Зеленский, который обвинит Ахметова в том, что, своей жадностью, он довёл энергетику страны до ручки, или преемник Зеленского, который заявит, что страну довёл до ручки Зеленский своей некомпетентностью. Аналогичная ситуация с углём. Сейчас его действительно мало, но 2 млн. тонн в течение месяца действительно могут завезти (в прошлом месяце завезли примерно такой объм). Вопрос только в том, кто припишет себе заслугу в спасении страны от замерзания: Ахметов или Зеленский. А припишет тот, в чьих руках будет реальная власть.

Поэтому сейчас Ахметов пытается в дополнение к своим финансовым и экономическим возможностям продвинуть свою марионетку (неважно Порошенко, с которым он эффективно сотрудничал в ходе президентства Петра Алексеевича, или Разумкова, с которым будет работать ещё эффективнее) на место Зеленского. Зеленский же, пытается в дополнение к находящимся у него в руках политическим рычагам изъять у Ахметова контроль над энергетикой Украины, получив в придачу к политической власти финансово-экономическую.

Зеленский, руководствуясь стратегическим планом Коломойского, активно наступает. Порошенко и Ахметов чувствуют всё более сильное давление. Ещё немного и может начаться конфискация из собственности (СНБО легко введёт против них санкции).

На этом фоне порошенковско-ахметовская оборона выглядит совершенно несолидно. Они, по славной украинской традиции, сражаются с Зеленским в газетах и на телевидении, пытаясь убедить США, что Зеленский — плохой проамериканский коррупционер, а они будут хорошими. Удары они пытаются нанести по двум направлениям. Во-первых, нанятые социологи (недавно рисовавшие победные рейтинги Разумкову и его партии) теперь выводят на первые позиции в рейтингах Порошенко и «Европейскую солидарность». Народ, мол, не верит Зеленскому и хочет Порошенко назад даже сильнее, чем ещё вчера хотел на царство Разумкова.

Зеленский в свободном падении © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Формально они создают информационные основания для досрочной отставки «по состоянию здоровья» (можно и после принудительного освидетельствования) и досрочных президентских выборов. Только ключевое слово здесь «принудительно». А кто принуждать будет? Журналисты? Психиатры? Социологи? Так они завтра за мзду малую про самого Ахметова с Порошенко и Разумковым ещё и не такое напишут, ещё и не такие диагнозы поставят и ещё более впечатляющие рейтинги нарисуют.

Пока что Зеленский удачно смог конвертировать во внутреннюю политику свои встречи с западноевропейскими лидерами, руководством НАТО и телефонный разговор с Байденом. По версии офиса Зеленского, Запад продлил его ярлык и запретил обижать мальчика. На этом фоне разворачивается далеко не информационное наступление на активы Ахметова и Порошенко. Если Зеленский доведёт дело до конца и решение о конфискации будет принято, его оппонентам останется одно — попытка вооружённого свержения президента, который заявил о национализации собственности олигархов. Не факт, что она закончится успешно. Более того, не факт, что у них хватит смелости хотя бы начать.

Так что если до осени Ахметов в одни ворота переигрывал Зеленского (тогда борьба шла только на информационном поле), сегодня команда Зеленского под руководством Коломойского рвёт оппонентов, как Тузик грелку. Впрочем и они пока до логического завершения дело не довели, так что возможны разные интересные повороты.