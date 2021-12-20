Как и следовало ожидать, США российский ультиматум отвергли. Не могли не отвергнуть, иначе байденовская клика просто не удержалась бы у власти. Демократов туда проталкивали не для того, чтобы они слили Америку, а для того, чтобы приоритетом для американской власти были интересы банкиров и биржевиков, а не реального сектора, как при Трампе

Но если бы Байден согласился сдать Европу России без сопротивления, то банкиры и на Трампа согласились бы.

Конечно, ультиматум отвергал не лично Байден, а всего лишь чиновник Госдепа, но и предъявлял его не лично Путин, а МИД России, так что с точки зрения протокола порядок соблюдён. Кроме того, в интересах США оставить элемент интриги, делая вид, что может быть ещё есть шанс договориться. Именно так они и поступают. Заявив, что российские предложения неприемлемы, они тут же сообщили, что, тем не менее, внимательно их изучают, чтобы подготовить свои. Это тоже нормальная дипломатическая практика: получили пакет предложений от оппонента, отправили ему свой, а затем можно до греческих календ вести переговоры о компромиссном варианте. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Есть нюанс — МИД России, отправляя предложения, заявил, что их нельзя обсуждать и изменять, а можно только принять или не принять. Но это сказал всего лишь заместитель министра, а Путин и Байден пока ничего фатального не произносили.

Не удивлюсь, если сейчас США активно предлагают России провести консультации в закрытом режиме: не информируя о факте консультаций ни прессу, ни собственную общественность, ни своих союзников. Аргументация у них будет достаточно убедительна: стороны слишком далеко зашли в проведении красных линий, выработать компромиссную позицию (да ещё и так, чтобы никто не потерял лицо) будет крайне трудно, с другой стороны и отступить никто не может, но не начинать же из-за этого ядерную войну, значит, пока не выйдем на результат, давайте никому не признаваться, что ведём переговоры.

Россия, Запад и ультиматум © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Если даже на каком-то этапе, Москва прервёт переговоры и решит действовать, США не особенно волнуются о последствиях, рассчитывая даже получить преимущество. С точки зрения Вашингтона перейти к активным силовым действиям Москва может только на Украине. Больше нигде нет столь благоприятных обстоятельств.

Повод к началу военных действий киевские силовики подают ежедневно, постреливая по городам Донбасса. Пакет возможностей на Украине самый большой. Можно признать ДНР/ЛНР в существующих границах, можно их в этих же границах принять в состав РФ. Можно отодвинуть линию разграничения к границам областей и признать республики уже в таком виде. Можно их в таких границах и в Россию интегрировать. Можно и ещё от одной, до пяти народных республик создать. Можно проект «Новороссия» реанимировать. Можно разделить Украину с поляками, венграми и румынами всю, а можно кусочек составить независимым, чтобы было кому долги платить и буфером между Россией и НАТО работать.

Это только основные варианты, а в принципе их почти неограниченное количество. Теоретически огромное пространство для манёвра делает украинское направление весьма удобным для удара по США. Но будет ли это эффективной демонстрацией силы?

Не думаю, что случайно американские военные и политики, которые совсем недавно рассказывали, как мощная украинская армия завоюет всё, вплоть до китайской границы, вдруг «прозрели» и начали спорить, уничтожит Россия ВСУ за несколько дней или за несколько часов. Это информационная подготовка к сбросу Украины на российский баланс. Американцы и европейцы уже заявили, что воевать за Украину с Россией не будут (то есть, второй раз, после Крыма и начала Русской весны, буквально приглашают Россию захватить всю Украину). Хотят ли русские войны? А если не русские, то кто и зачем © REUTERS, Alexander Ermochenko

Своему общественному мнению они скажут, что и хотели бы Киеву помочь, но украинские коррупционеры, несмотря на активную поддержку Запада так и не смогли создать боеспособную армию, которая продержалась бы против Москвы хотя бы месяц. Не начинать же из-за этих погрязших в коррупции политиков ядерную войну с Россией. И сошлются на сегодняшние оценки американскими военными украинской боеспособности.

Как вы понимаете, никакая западная общественность не будет устраивать своим политикам обструкцию из-за Украины, которой хотели помочь, но она сама виновата — оказалась недостойна. Второй эффект от признания слабости украинских ВС — дискредитация военных возможностей России: «Подумаешь захватили беззащитную страну, у которой и армии-то толком не было», — они, ведь так скажут и вновь сошлются на сегодняшние оценки своих генералов. «От него кровопролитиев ожидали, а он чижика съел», — всё по классику.

Захватит Россия всю Украину — прекрасно: буфера между ней и восточноевропейскими членами НАТО больше не будет, значит разные поляки и прочие румыны будут сильнее бояться и беспрекословно выполнять все американские пожелания. Западную же Европу будут стыдить тем, что в результате её политики («СП-2»), Россия вышла на восточные рубежи НАТО, захватив надеявшуюся на помощь Запада Украину. Теперь, мол, надо консолидироваться вокруг США и отказаться от сепаратного экономического сотрудничества с Москвой, иначе анекдот про русских танкистов в Париже может стать былью.

Ограничится Москва даже не присоединением, а всего лишь признанием ДНР/ЛНР в нынешних границах (по линии разграничения) — тоже хорошо. Можно будет говорить, что даже слабая украинская армия смогла отстоять свою страну, нанести агрессору неприемлемые потери и всё, что уже восемь лет говорят в Киеве. Заодно Западную и Восточную Европу можно будет уговорить активнее участвовать в украинском военном строительстве и даже попытаться создать польско-прибалтийско-украинский «оборонительный союз», который сделает НАТО заложником политики четырёх восточноевропейских членов и не входящей в альянс американской марионетки.

Марков рассказал об ответных шагах Америки на российский «договор о ненападении» © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Понятно, что всё это видно не только из Вашингтона, но и из Кремля. Следовательно российское руководство понимает, что начинать силовые действия именно там и именно так, как от тебя ждут, как минимум рискованно. Надо либо сменить регион приложения усилий, либо изменить актуальную политическую ситуацию таким образом, чтобы ожидаемые противником действия, принесли ему неожиданные результаты (как, например, это было сделано в ходе подготовки к отражению готовившейся грузинской агрессии против Южной Осетии в 2008 году).

Ситуация сложная: России необходимо действием поддержать свой ультиматум, не попавшись при этом в расставленную врагом на ожидаемом направлении её активности ловушку, не втянувшись в затяжной конфликт, не переборщив с насилием и в то же время показав, что если «партнёры» будут дальше шутки шутить, им будет очень больно, а ответный ущерб они причинить нам не смогут.

Бить необходимо не по американским клевретам (их США не жалко — они их по рубль ведро приобретали), а по жизненным интересам США, причём желательно не использовать при этом вооружённые силы. Вооружённое насилие — то, чего американцы ждут и планируют использовать в своих интересах, а им надо сделать неприятный сюрприз.