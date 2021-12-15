Агрессия зимы. Зачем Кличко готовит киевлян к обороне от России

Киевские власти отвлекают внимание от бедственного положения украинской столицы

Мэр Киева Виталий Кличко, который недавно пообещал посыпать городские дороги снегом, призвал готовиться к российской агрессии.

По словам мэра, киевские власти организовали для этого департамент муниципальной безопасности мэрии, подготовили проект программы «Защитник Киева» и набирают резервистов в бригаду территориальной обороны столицы. И теперь она готова отбивать любые атаки наступающего врага. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Помимо этого, Кличко развернул активную деятельность на международной арене, опубликовав статью в немецкой бульварной газете «Бильд».

«Когда я был солдатом, то поклялся защищать свою страну, и сейчас я готов сражаться за свою отчизну. Немцы должны понять: ситуация очень и очень серьезная! Путин сконцентрировал более 100 тысяч солдат вблизи наших границ, и это беспрецедентная угроза. Есть разные сценарии, как российская армия может напасть на Украину, и мы должны быть готовы к любому из них.

Украине срочно нужна международная поддержка и военная помощь. Нельзя допустить, чтобы Германия не одобрила решение альянса (НАТО) о поставке нужного нам для обороны вооружения на Украину! Мы не допустим, чтобы Россия вернула нас в советскую империю, в которой украинцы жить не хотят», — рассказал немецким читателям Виталий Кличко.

Однако здесь случился конфуз. Дотошные немцы сразу же выяснили, что киевский мэр начинал службу в Советской Армии. Следовательно, он давал присягу другой, не существующей сегодня стране — той самой «советской империи». А отец Виталия, известный военный летчик Владимир Родионович Кличко, служил в восьмидесятых в Чехословакии, где проживала его семья — и является по нынешним понятиям типичным советским оккупантом.

Больше того, читатели «Бильд» разыскали скриншоты старого интервью Виталия и Владимира Кличко, под заголовком: «Наша Родина — СССР», опубликованного на страницах российского «Московского Комсомольца». И стало ясно, что что киевский городской голова не всегда считал Советский Союз кровавой империей, где угнетали и мучали украинцев.

Но времена изменились, и антисоветская риторика стала для мэра нормой. В канун юбилея независимости Украины он даже санкционировал погром инсталляций, которые рассказывали о советском быте.

Работники киевских музеев захотели показать украинцам типовую квартиру советской семьи, ностальгические автоматы с газированной водой, и прочие, совершенно невинные аполитичные вещи. Однако Кличко заявил, что ностальгия по совку неуместна, а нацисты из «Национального корпуса» показательно разгромили бутафорскую газировку. Потому что сын советского офицера давно наладил хорошие отношения с самыми одиозными ультраправыми, поставив их на довольствие из бюджета.

Идеальный мэр. Кличко победит снегопад с помощью Бандеры © Украина.ру

Рассказывая о предстоящей агрессии, киевские чиновники стремятся освоить новые бюджетные поступления — ведь предстоящие расходы на столичную оборонку открывают широкие возможности для коррупционных распилов. А экономить на безопасности перед лицом подступающего к Броварам и Буче агрессора, конечно, никак нельзя.

Но главное, алармистская риторика Кличко отвлекает внимание от бедственного положения украинской столицы. Киев давно «устал» — в специфическом значении этого слова, которое могут оценить только местные жители, потому что их легендарный мэр когда-то назвал «уставшим» частично обрушившийся путепровод.

Буквально на днях в центре украинской столицы опять просел асфальт, вздыбившийся причудливыми морскими волнами. А впереди зима, к которой опять никто не готов, потому что чиновники были озабочены в последнее время только очередным повышением тарифов на проезд в коммунальном транспорте.

Несмотря на то, что он по большей части устарел в техническом и моральном смысле, а у большинства горожан нет средств, чтобы оплачивать очередные поборы.

Инфраструктурное развитие Киева практически прекратилось в постмайдановскую эпоху, которая стала для города эпохой патриота Кличко. Конечно, в мегаполисе исправно сооружают новые торговые центры и проводят уплотнительную застройку, отмывая деньги на показушных пиар-проектах — вроде строительства самого большого флагштока с самым большим украинским флагом, который сразу порвало ветром.

Но зато в 2022 году в украинской столице не планируют открыть ни одной новой школы, ни одного нового детского садика, ни одной новой больницы, ни одной новой станции метрополитена.

«Даешь десятилетие без метро!» Киевлян опять обманули © пресс-служба президента Украины

Такая безрадостная ситуация привела бы в любом современном городе к скандалу, за которым последовали бы логичные кадровые перестановки. Однако это совершенно нормально для современной Украины, в специфическую эпоху Достоинства, когда главным городом страны управляет эффективная команда действующего мэра. Она делает с Киевом все, что хочет — и не несет за свои действия никакой реальной ответственности.

Тревожные сообщения об наступающих на столицу врагах, которые тиражирует сейчас Виталий Кличко, служат в этом смысле предупреждением для простых киевлян. Они указывают на то, что местные власти снова собираются воровать, а первый же большой снегопад опять обернется для Киева транспортно-коммунальным коллапсом. Не говоря уже про вполне реальные перспективы больших морозов.

Зима близко, и Киев явно не готов к ее предстоящей агрессии.