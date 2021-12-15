Агрессия зимы. Зачем Кличко готовит киевлян к обороне от России

Мэр Киева Виталий Кличко, который недавно пообещал посыпать городские дороги снегом, призвал готовиться к российской агрессии.
По словам мэра, киевские власти организовали для этого департамент муниципальной безопасности мэрии, подготовили проект программы «Защитник Киева» и набирают резервистов в бригаду территориальной обороны столицы. И теперь она готова отбивать любые атаки наступающего врага.
Помимо этого, Кличко развернул активную деятельность на международной арене, опубликовав статью в немецкой бульварной газете «Бильд».
«Когда я был солдатом, то поклялся защищать свою страну, и сейчас я готов сражаться за свою отчизну. Немцы должны понять: ситуация очень и очень серьезная! Путин сконцентрировал более 100 тысяч солдат вблизи наших границ, и это беспрецедентная угроза. Есть разные сценарии, как российская армия может напасть на Украину, и мы должны быть готовы к любому из них.
Украине срочно нужна международная поддержка и военная помощь. Нельзя допустить, чтобы Германия не одобрила решение альянса (НАТО) о поставке нужного нам для обороны вооружения на Украину! Мы не допустим, чтобы Россия вернула нас в советскую империю, в которой украинцы жить не хотят», — рассказал немецким читателям Виталий Кличко.
Однако здесь случился конфуз. Дотошные немцы сразу же выяснили, что киевский мэр начинал службу в Советской Армии. Следовательно, он давал присягу другой, не существующей сегодня стране — той самой «советской империи». А отец Виталия, известный военный летчик Владимир Родионович Кличко, служил в восьмидесятых в Чехословакии, где проживала его семья — и является по нынешним понятиям типичным советским оккупантом.
Больше того, читатели «Бильд» разыскали скриншоты старого интервью Виталия и Владимира Кличко, под заголовком: «Наша Родина — СССР», опубликованного на страницах российского «Московского Комсомольца». И стало ясно, что что киевский городской голова не всегда считал Советский Союз кровавой империей, где угнетали и мучали украинцев.
Но времена изменились, и антисоветская риторика стала для мэра нормой. В канун юбилея независимости Украины он даже санкционировал погром инсталляций, которые рассказывали о советском быте.
Работники киевских музеев захотели показать украинцам типовую квартиру советской семьи, ностальгические автоматы с газированной водой, и прочие, совершенно невинные аполитичные вещи. Однако Кличко заявил, что ностальгия по совку неуместна, а нацисты из «Национального корпуса» показательно разгромили бутафорскую газировку. Потому что сын советского офицера давно наладил хорошие отношения с самыми одиозными ультраправыми, поставив их на довольствие из бюджета.
В чем же причина нынешнего обострения на киевском фронте, о котором тревожно рассказывает Кличко?
Рассказывая о предстоящей агрессии, киевские чиновники стремятся освоить новые бюджетные поступления — ведь предстоящие расходы на столичную оборонку открывают широкие возможности для коррупционных распилов. А экономить на безопасности перед лицом подступающего к Броварам и Буче агрессора, конечно, никак нельзя.
Но главное, алармистская риторика Кличко отвлекает внимание от бедственного положения украинской столицы. Киев давно «устал» — в специфическом значении этого слова, которое могут оценить только местные жители, потому что их легендарный мэр когда-то назвал «уставшим» частично обрушившийся путепровод.
Буквально на днях в центре украинской столицы опять просел асфальт, вздыбившийся причудливыми морскими волнами. А впереди зима, к которой опять никто не готов, потому что чиновники были озабочены в последнее время только очередным повышением тарифов на проезд в коммунальном транспорте.
Несмотря на то, что он по большей части устарел в техническом и моральном смысле, а у большинства горожан нет средств, чтобы оплачивать очередные поборы.
Инфраструктурное развитие Киева практически прекратилось в постмайдановскую эпоху, которая стала для города эпохой патриота Кличко. Конечно, в мегаполисе исправно сооружают новые торговые центры и проводят уплотнительную застройку, отмывая деньги на показушных пиар-проектах — вроде строительства самого большого флагштока с самым большим украинским флагом, который сразу порвало ветром.
Но зато в 2022 году в украинской столице не планируют открыть ни одной новой школы, ни одного нового детского садика, ни одной новой больницы, ни одной новой станции метрополитена.
Киевские бюджетные миллиарды уйдут на мутные проекты, вроде бесконечной реконструкции парков и скверов, где их спишут на заложенные в сметах лавочки, клумбы, плитку и фонари. Или на вечные долгострои, вроде реконструкции очистных сооружений Бортнической станции аэрации.
Такая безрадостная ситуация привела бы в любом современном городе к скандалу, за которым последовали бы логичные кадровые перестановки. Однако это совершенно нормально для современной Украины, в специфическую эпоху Достоинства, когда главным городом страны управляет эффективная команда действующего мэра. Она делает с Киевом все, что хочет — и не несет за свои действия никакой реальной ответственности.
Тревожные сообщения об наступающих на столицу врагах, которые тиражирует сейчас Виталий Кличко, служат в этом смысле предупреждением для простых киевлян. Они указывают на то, что местные власти снова собираются воровать, а первый же большой снегопад опять обернется для Киева транспортно-коммунальным коллапсом. Не говоря уже про вполне реальные перспективы больших морозов.
Зима близко, и Киев явно не готов к ее предстоящей агрессии.