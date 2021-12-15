Соединенные Штаты Америки пострадали от катастрофического природного бедствия. По территории страны пронеслись мощные торнадо, разрушая поселки и целые города. По предварительным данным погибло около ста человек, но точное число жертв еще не известно. Но хуже то, что социальный кризис в США забирает человеческие жизни и ставит людей на колени

Спасатели до сих пор ищут пропавших без вести под завалами, которые охраняют от мародеров — чтобы опустевшие после торнадо дома не разграбили, как это случилось во время наводнения после урагана «Катрин».

Однако уже сейчас ясно: жизни этих людей забрала не только природная, но и рыночная стихия. Национальная метеорологическая служба США отслеживает возникновение смерчей и заблаговременно предупреждает об их приближении — так что «охотники на торнадо» успевают приехать и поглазеть на спустившуюся с неба воронку. Так было и в этот раз. Но менеджмент коммерческих предприятий проигнорировал наступающую угрозу, запретив работникам покидать здания. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

На разрушенной свечной фабрике в штате Кентукки, где под руинами погибло не менее восьми человек, тревожные сирены сработали еще за несколько часов до торнадо. Но выжившие рассказывают о том, что им запретили покидать рабочие места, угрожая за это увольнением — потому что предприятие завалили предпраздничными заказами. Некоторые люди ослушались и уехали — посчитав, что жизнь дороже хозяйской прибыли. Но другие продолжали оставаться на фабрике до последнего, пока по ней не ударил огромный вихрь.

Похожий случай произошел в Иллинойсе. Шестеро работников Amazon погибли в результате обрушения складской крыши — потому что их тоже не отпустили домой после предупреждения об угрозе смерча. Вдова одного из рабочих опубликовала в подтверждение этого последнюю переписку со своим мужем. А глава компании, миллиардер Джефф Безос выложил на утро после трагедии веселые фото с туристами, слетавшими в космос в рамках коммерческого проекта Blue Origin.

По словам сотрудников Amazon, никто не готовил их к правильным действиям в случае катастрофы. Скорее всего, такие тренинги расцениваются в качестве ненужных расходов, на которых позволено экономить. Дело политзаключенного Ассанжа. США обесценивают демократию © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

«Я работаю здесь шесть с половиной лет и ни разу не участвовал в учебной тревоге по торнадо, а также не проходил тревогу по пожару на протяжении около двух лет», — цитирует издание одного из рабочих.

Больше того, менеджмент пытается цензурировать сообщения о последствиях трагедии в Иллинойсе. Посвященные этой теме сообщения из внутренней корпоративной сети зашифровали и сделали недоступными для большинства рядовых сотрудников. Потому что некоторые из них успели переслать скриншоты сообщений в СМИ, уличая работодателей в лицемерии и обмане.

Все это вызвало в США большой общественный резонанс — ведь природная катастрофа еще раз напомнила о катастрофическом социальном неравенстве в самом богатом и могущественном государстве планеты. А оно только нарастает, несмотря на все достижения технического прогресса, подчас приобретая самые уродливые и дикие формы.

«Среди покойников — работники Amazon, которых не отпустили с работы, пригрозив увольнением. Поскольку им нельзя пользоваться телефонами на рабочем месте, они не могли следить за движением воронок. И погибли, пока богач Безос кутил на вечеринке. Уцелевшим велено выйти на работу на следующий день.

Также погибли работники свечной фабрики. В канун Рождества она работала в круглосуточном режиме. Её боссы не сочли нужным остановить машину прибыли, и продолжали его зарабатывать во время крупнейшего торнадо в истории штата.

В качестве вишенки на этот парад мрака, свежий образ из Южной Дакоты — штата нищих учителей: в перерыве хоккейного матча, под рёв толпы, школьные учителя ползают на коленях, подбирая брошенные им однодолларовые купюры, чтобы купить карандашей своим ученикам», — пишет львовский журналист и художник Анатолий Ульянов, проживающий сейчас в США.

Он говорит об унизительном шоу, которое обсуждается сейчас в США не меньше торнадо. Представители компании CU Mortgage Direct, занимающейся ипотечным кредитованием, разбросали на льду деньги, а десять педагогов собирали их на потеху публике. Организаторы отвели им на это всего пять минут, а самому удачливому учителю досталось немногим более шестисот долларов.

Эти деньги должны пойти в классные фонды — потому что школы Южной Дакоты страдают от хронического недофинансирования, и зачастую работают на голом энтузиазме. Они сами покупают учебные пособия и канцтовары для своих учеников, собирая для этого пожертвования по интернету. Все это происходило еще до наступления пандемии, однако после локдауна ситуация обострилась — до такой степени, что один из местных фаст-фудов кормил учителей бесплатными завтраками, чтобы спасти их от угрозы недоедания.

«Учитывая все, что происходило за последние пару лет с учителями и всем остальным, мы подумали, что это отличное групповое занятие для учителей», — заявили в компании, которая устроила бесчеловечный ледовый перформанс. Хотя он напомнил всем о сериале «Игра в кальмара», где задолжавшие кредиторам люди участвуют в изощренных смертельных шоу, ради развлечения наблюдающих за их страданием богачей. «Земля кочевников»: «Оскары» за фильм о крахе американской мечты © «Земля кочевников»

Социальный кризис в США в буквальном смысле ставит людей на колени. Однако американские власти продолжают защищать интересы сверхбогачей и не жалеют средств на имперскую политику в разных регионах планеты. Потому что это помогает отвлечь внимание от внутренних проблем — чтобы сфокусировать его на «глобальных вызовах демократии».

Но в обществе, где важна только прибыль, нет ни подлинной демократии, ни настоящей свободы. А самый страшный торнадо — это бедность, потому что она разрушает жизнь миллионов.