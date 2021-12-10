Нельзя сказать, что украинский посол в Германии Андрей Мельник - личность особо популярная в России. Тем не менее, он — один из немногих украинских дипломатов, о которых мог что-то слышать обычный российский обыватель

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

1. Почему он так себя ведёт (неужели Украина не может обучить своих послов элементарным основам этикета)?

2. Почему немцы не потребуют от Украины заменить посла, ведущего себя так, как будто Германия — колония Украины?

Андрей Мельник — плоть от плоти новой (постсоветской) украинской дипломатии. Без преувеличения и ёрничанья один из лучших её образцов. Мне довелось около года поработать с ним в одном подразделении, когда я собирался уходить из Администрации Кучмы, а он только был принят туда на работу (после Львовского университета и стажировки в Гарварде). Мельник был одной из первых ласточек той галицийской поросли, которая вскоре заполонила украинский МИД от подвала, до чердака.

Украинский посол призвал Германию устроить России «холодный душ» © germany.mfa.gov.ua

Если бы Мельнику повезло попасть на работу в российский МИД, он скорее всего тоже дослужился бы до посла. Правда не в Германии, а в какой-нибудь второстепенной стране: для занятия посольских должностей в государствах первого разряда ему не хватало общего гуманитарного образования, что предельно сужало его кругозор. Возможности личностного роста тормозились принадлежностью к провинциальной галицийской культуре, которая ко времени прибытия Мельника в Киев уже господствовала и в бывшей столице УССР. У него были все основания счесть, что весь мир одна большая Галиция.

Именно недостаток общей эрудиции, помноженный на усердность и ответственность сыграли с Мельником злую шутку. Он полностью уверовал в украинскую государственную легенду, гласящую, что Украина — лучшая часть европейской цивилизации, оторванная от Европы злой Россией и мечтающая воссоединиться с родным для неё европейским организмом.

Эта же легенда утверждает, что украинская культура — лучший образец европейской, что все достижения Европы — суть изобретения украинцев, что Украина не смогла полностью реализовать свой потенциал великой державы лишь потому, что приняла на себя благородную миссию защиты Европы от азиатских российских орд. Поэтому Украине все должны: Россия репарации и контрибуции за «угнетение», Европа же должна платить за защиту, помогая Украине вливаться в дружную семью европейских народов.

Мельник — цельный и внутренне честный человек. Он действительно в это верит. Он — именно тот идеал украинца, который стремились воспитать украинские постсоветские школа и ВУЗ. Он слишком ограничен, чтобы задуматься над несоответствием заложенной в него программы реальной жизни. И он слишком ответственен и исполнителен, чтобы хоть на шаг отступить от этой программы. В каком-то смысле он похож на биоробота, который внешне совсем, как человек, только управляется не свободным разумом, а заложенной в него программой.

Бахом по Германии. Зачем посол Мельник вспомнил о партитурах © РИА Новости, Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанк

От нового немецкого правительства Мельник требует отказаться от «Северного потока — 2». В системе мельниковского мироздания, заложенной в него украинским образованием, это логичное требование. Ведь Украина же «защищает» Германию от России, значит немцы не должны реализовывать проекты, которые выгодны России и невыгодны Украине.

По мелочам за годы работы послом в Германии Мельник раздал массу руководящих указаний местным политикам. Поначалу немцы удивлялись, даже немного сердились и советовали помолчать и не лезть не в свои дела. Затем смирились. По-моему, они поняли, что Мельник — далеко не самый плохой вариант украинского посла. Ведь могли же к ним, как к Елизавете Английской, прислать двигающуюся с грацией слона даму в роскошном костюме с привоза и маленькой синей шляпке.

Мельник в конце концов не злой, скромный, по-немецки говорит понятно, чего ещё можно требовать от посла Украины? Конечно, с точки зрения дипломатической традиции он много и регулярно хамит руководству страны пребывания. Но другой украинский посол будет делать то же самое. Такова политика Киева. А ещё хуже, если какой-нибудь другой посол начнёт водить делегации, в гоголевском стиле падающие в ноги Анналене Берброк и заунывно ноющие «не встанем мамо, помрем, но не встанем».

Украинская дипломатия знает только два стиля: хамскую заносчивость или рабскую покорность. Мельник работает в первом. Это может быть и неприятно, но не так противно, как смотреть на лебезящие ничтожества, работающие во втором. От таких как Мельник по крайней мере знаешь чего ждать, а когда тебе воткнут нож в спину вторые, ещё вчера именовавшие «мамой» или «батьком» догадаться невозможно.

Посол Украины в Германии призвал ФРГ отказаться от российского газа © из открытых источников

Причём ещё раз подчеркну, что Мельник и большинство его коллег просто не видят самоубийственность реализуемого ими курса. Они с детства привыкли именно к такому формату отношений в галицийском обществе, затем они экстраполировали этот формат на ту часть украинского общества в которой они вращаются. Тридцать лет такой формат поведения вёл их к личному успеху. К тому же американцы, с которых украинские националисты пытаются брать пример, ведут себя примерно также.

В общем, у немцев только две возможности: полностью разорвать дипломатические отношения с Украиной, чтобы не видеть на своей территории последствия своих же усилий по демократизации Киева или терпеть посла Мельника, утешаясь тем, что могло быть гораздо хуже. Реализация первого варианта пока невозможна с точки зрения единства Запада. Не может быть так, чтобы США Украину поддерживали, чопорный британский двор терпел бы у себя в качестве посла даму в маленькой синей шапочке, с фигурой и повадками продавщицы сельмага, а нежные немцы даже относительно безобидного Мельника потерпеть не могли бы.

В конце концов, учился-то он во Львове (кстати уже по западным программам), но стажировался в Гарварде. Так что кого научили, того и получили.