Вроде бы ежу понятно, что вся декабрьская военная тревога была устроена американскими спецслужбами через «Associated Press», «The Washington Post» и «Bild». Неназванный сотрудник Белого дома пересказал что-то слышанное (как Рабинович перепел Карузо) и понеслась субстанция по трубам. Но эту дичь обсуждали ведь совершенно серьёзно

И совершенно серьёзно несли разную другую дичь — ещё более дикую. Впрочем, эта дичь интересна тем, что украинские деятели иногда выговаривают нечто осмысленное.

Когда началась «российская агрессия»?

Глава фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимов: «Агрессия началась не в 2014 году. Она началась с 1991 года, когда Украина получила независимость. Особенно процессы начались с 2004 года. К сожалению, вместо того чтобы укреплять украинскую армию, её полным ходом распродавали до 2014 года».

Всё в точку: как только Украина начинает видеть в России врага, она немедленно замечает признаки агрессии…

Признаки начала российской агрессии примерно такие:

— объявление России агрессором (сначала — в незапамятные времена);

— ограничение использования русского языка;

— попытки соорудить из гумуса и веток «национальную церковь».

Доказательства «агрессии» и даже «оккупации» сами собой подтянутся. Вот, например, Кубань, Серый клин (это в Сибири — Омская область в основном), Зелёный клин (Приморье) — явно же «оккупированные территории». Ну а там постепенно дойдёт до Донецка, Киева и Львова — главное, накала не снижать.

Как отразить «российскую агрессию»?

Советы даёт бывший глава СБУ, нынешний глава партии «Сила и честь» (социологи регулярно дают ей авансы, которые неясно, чем отдавать) Игорь Смешко: «если бы у нас был третий ядерный арсенал, тактическое ядерное оружие, более чем миллионная армия, стратегическая авиация, мы бы обошлись без Запада в своей обороноспособности. Тактическое ядерное оружие надо было сохранить».

Как известно, если бы у бабушки были мужские половые признаки, она не была бы бабушкой. Разбирать бред относительно ядерного оружия не будем (американцы, разумеется, не о нас беспокоились — они небезосновательно полагали, что украинское ядерное оружие быстро появится на «чёрном рынке»). Интересно другое — экс-глава СБУ считает, что Украина в состоянии содержать более чем миллионную армию!

Тут есть простой расчёт. Весьма приблизительно считается, что армия мирного времени может составлять лишь примерно 1% населения. И армии большинства стран мира как правило менее 1% от населения. У США, например, примерно 0,4% населения. У Китая — 0,14%. У России — 0,68%. И только у гипервоенизированной КНДР — 4,6%. Для Украины миллионная армия — 2-3% населения…

Выдержит ли это украинская экономика? Наверное да — если будут действовать КНДРовскими методами (там армия, как мы понимаем, сама является экономическим инструментом).

Блеф или не блеф?

Колерованный украинский нацист Андрей Билецкий «глубоко убежден, что РФ планирует установить полный геополитический контроль над Украиной военным способом. Когда это произойдет — зачем нам думать? Мы должны отвечать на любую угрозу исключительно одним — фонетическим развитием сектора безопасности».

Зачем им думать? Неправильно поставлен вопрос. Вопрос должен звучать так — «чем нам думать?». Просто, чтобы правильно задать вопрос надо подумать. А именно это и не получается… Остаётся «фонетически развивать сектор безопасности». Поскольку фонетика — отдел языкознания, изучающий звуковой строй языка, то, наверное, надо погромче кричать «слава Украине». Вдруг враг испугается и убежит?

Да, так вот — Путин хочет захватить Украину, так ведь? А вот и нет — комментируя «сосредоточение российский войск» (в газете «Вашингтон пост») Билецкий сказал: «это классический покер. Путин играл, он шантажировал, он получил как минимум часть того, что он хотел».

Вот странно — войска сосредотачивают газеты, а в покер играет Путин, который уже не хочет ничего завоёвывать, а хочет играть на деньги. Просто поверьте!

Знание — сила!

Так считает экс-министр финансов Александр Данилюк: «возникает вопрос: почему люди не верят в это (в угрозу вторжения — Ред.)? Я живу в другой реальности. Я каждый день общаюсь со своими коллегами из Великобритании и США. Там совсем другая ситуация. Они не понимают, почему украинцы не знают об этой угрозе».

Хотелось бы верить, что в реальности Данилюка очень крепкие окна, мягкие стены и надёжные двери. Увы, нет — его даже в телевизор пускают. И вовсе не в программу «из жизни психиатров».

Что касается людей, то немного непонятно, во что им надо верить? Им больше семи с половиной лет внушают, что они воюют с Россией. О каком ещё «российской вторжении» вы шепчете?

Кстати, бывший «спасатель из Катманду» Зорян и/или Шкиряк тоже не верит в полномасштабное вторжение. Говорит, что Путин знает — украинцы будут кидаться в него землёй и брызгаться водой («мы будем землёй и водой биться с врагом») и очень этого боится.

Нужны ли переговоры?

Ответ на сложный дипломатический вопрос даёт глава общественной лиги «Украина — НАТО» Сергей Джердж: «Путин хочет втянуть Запад в какие-то переговоры. (…) Если речь будет идти о каких-то переговорах с Путиным, это тоже работает на затягивание времени, а время в любом случае работает на Украину».

В общем — Путин хочет втянуть нас в переговоры, но мы встанем на его пути и дадим втянуть себя в переговоры, потому то, что предлагает Путин — выгодно Украине. Л — логика.

Резюме

Вы, конечно, подумаете, что процитированные в статье политики и эксперты — идиоты, по которым Канатчикова дача плачет. Отчасти это может и так, но только отчасти. Более того, эти люди, слыша заявления о том, что крымчане сами захотели жить в России, считают идиотами нас с вами.

Вообще же они по жизни вполне состоятельны — ложку мимо рта не проносят. Особенно — ложку государственного борща мимо своего национального рта.

Самое неприятное во всём этом то, что эти люди определяют политику огромной страны и постоянно вбивают в голову её жителям одно и то же — Россия враг, она собирается вторгнуться… Итогом этих фантазий становится вполне реальная кровь. А там, где льётся кровь, включается мотив мести и тут уж не до логичных и рациональных мыслей.