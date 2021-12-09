По неведомой мне причине часть российских экспертов, едва завершилась беседа президентов Путина и Байдена, начали говорить о какой-то сдаче Вашингтоном своих позиций. Не знаю где и в чём они эту сдачу увидели, но из заявлений обоих глав государств, сделанных по итогам беседы, данный вывод абсолютно не следует

Итак, начнём с того, что отталкиваясь от двухчасового формата беседы, многие наблюдатели утверждают, что президенты успели подробно рассмотреть все проблемы двусторонних отношений. Это распространённая ошибка: человек автоматически оценивает беседу, как если бы он сам два часа подряд говорил. На деле же более часа ушло на перевод, каждому же из собеседников на формулирование позиции оставалось около получаса. Это не так много, с учётом же того, что оба собеседника привыкли формулировать свою мысль максимально конкретно, то есть одним коротким предложением не ограничиваются, давая развёрнутый ответ, можно ориентировочно оценить количество обсуждавшихся тем в три-пять штук. Из них чётко обозначены взаимосвязанные между собой темы: Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

• расширение НАТО на Восток;

• ситуация вокруг Украины;

• создание новой совместной структуры для решения вопросов безопасности;

• возможный новый пакет американских санкций.

Реакции сторон на обозначенные вопросы были традиционны. В частности, США в очередной раз (как неоднократно случалось за последние двадцать лет) заявили, что Россия не имеет права вето на расширение НАТО, и блок сам будет решать кого и когда принимать в свои ряды. Это всего лишь констатация давно известного факта, и никоим образом не означает, что НАТО собирается расширяться в ближайшем будущем. НАТО просто не собирается давать гарантии своего нерасширения, оставляя себе пространство для манёвра.

Почему тема вообще возникла именно сейчас?

Потому, что публичное заявление США об отказе от дальнейшего продвижения НАТО на Восток дезавуировало бы стратегический курс украинской внешней политики. Киев был бы вынужден задуматься над неприятным будущим. Это также значительно охладило бы горячие головы на Украине, ищущие возможность для организации военной провокации в интересах США. Именно поэтому (а не потому, что собираются принять Украину в НАТО) США и не будут делать подобное заявление или давать письменные обязательства нерасширения НАТО. Более того, формально Вашингтон и не мог сказать ничего иного, поскольку данная позиция является плодом консенсуса стран альянса. Игорь Лесев: Байден забыл про Крым и признал ЛДНР сферой влияния России © Facebook, Игорь Лесев

Байден заявил, что в случае «нападения России на Украину» США не пошлют на помощь Киеву свои войска. Но мы об этом неоднократно писали и это также давно было ясно, да и американские дипломаты и президенты об этом неоднократно говорили. В частности на пике Русской весны, когда в Киеве всерьёз опасались, что военные без опознавательных знаков займут не только Крым, но и весь Юго-Восток Украины (да и в столицу могут прийти) американцы публично заявляли, что даже если Россия оккупирует всю Украину, Вашингтон защищать её не будет.

Это и понятно. Во-первых, ядерная держава не нападет на другую ядерную державу ради защиты бесполезного лимитрофа — слишком рискованно. Во-вторых, задача США заключалась не в том, чтобы самим воевать с Россией, а чтобы Россия воевала с кем угодно, а они наблюдали со стороны и получали дивиденды (как это было во время Первой и Второй мировых войн).

В рамки этой задачи вполне вписывался отказ от защиты Украины. Пусть Москва оккупирует огромную (по европейским меркам) страну, с полностью разрушенной экономикой, уничтоженными политической и административной вертикалями, насквозь пронизанную всепоглощающей коррупционной традицией, с нищим населением сомнительной лояльности, и решает после этого кучу сложнейшим проблем, а у американцев руки будут развязаны во всех стратегически важных точках планеты.

Эта идея не была реализована США в 2014 году: Россия на попалась на американскую приманку, но Вашингтон от неё не отказался. Она всего лишь трансформировалась. И сейчас, для большей эффективности, США готовы пожертвовать не одну (украинскую) пешку, а несколько восточноевропейских. Впрочем, организовать войну у Вашингтона пока всё равно не выходит, так что приходится маневрировать и периодически возвращаться к переговорному процессу. Тревожные сигналы для Украины: эксперт рассказал о последствиях переговоров Байдена и Путина © president.gov.ua

Совместная работа над решением вопросов международной безопасности всегда становится актуальным вопросом российско-американской (ранее советско-американской) повестки в периоды обострения отношений между двумя государствами. Речь идёт о недопущения «войны по ошибке», когда обычный политический кризис перерастает в конфликт ядерных держав из-за неверной оценки возможностей и намерений оппонента, попытки рискнуть, сыграв на повышение ставок. Сейчас отношения между Россией и США как никогда плохи, а все предыдущие механизмы страховки от «войны по ошибке» либо уже не работают, либо недостаточно эффективны в новых условиях. Поэтому новая структура (если её удастся создать, что вилами по воде писано) должна будет не отменить кризис, а несколько его дисциплинировать, загнав в определённые, безопасные для Москвы и Вашингтона рамки.

Впрочем, думаю, что эта идея будет мертворождённой. Несмотря на то, что Байден немедленно начал совещаться со своими западноевропейскими коллегами и заявил о намерении в ближайшее время организовать встречу в формате Россия-НАТО, сами США настолько не любят сковывающие их игру ограничения, что даже если о чём-то удастся договориться, вряд ли такой механизм будет работать. Причём договориться будет тяжело — НАТОвская бюрократия, которая неизбежно будет претендовать на ключевую роль в ходе подобных переговоров, беспокоясь о сохранении своих рабочих мест и бюджетов, традиционно занимает более ястребиную позицию, чем любая из стран НАТО в отдельности и даже все они вместе. Так что в этом случае США, не опасаясь подвоха, могут сыграть роль «хорошего полицейского», «плохим» будет Столтенберг. Специалист по конфликтам Бриджит Бринк. Кто станет новым послом США в Украине © Public domain

О том, что американцы не оставят попыток втравить Украину в вооружённый конфликт с Россией свидетельствует настойчивые угрозы США запустить новый («совсем ужасный», «какого ещё не было») пакет антироссийских санкций. Впрочем, пока заявлено лишь отключение от SWIFT, что не нанесёт России критического ущерба (хоть неприятности и потери будут), а также американцы надеются, что европейцы сами примут решение отказаться от «СП-2», но Вашингтон санкции против трубопровода вводить не будет. Это уступка США, но не России, а своим западноевропейским партнёрам, которые с тревогой смотрят на американскую игру вокруг Украины и совсем не желают терять вложенные ими в строительство «СП-2» миллиарды, а также отказываться от критически важной для Европы торговли с Россией.

В общем, очередная переговорная пауза завершилась тем же, что и все аналогичные до неё: стороны обменялись взглядами на жизнь и остались при своих. Президенты комментировали переговоры каждый самостоятельно, совместного заявления не было, то есть к сближению позиций, которое позволило бы на подобное заявление выйти прийти не удалось, да это (после недавнего общения Лаврова и Блинкеном) и не ожидалось.

Надо понимать, что США всё ещё слишком сильны и амбициозны, чтобы уступить, а Россия уже слишком сильна и амбициозна, чтобы уступить (особенно с учётом того, что США явно хотят получить больше, чем могут проглотить). В таких условиях максимум о чём можно (если можно) договориться, это избегать прямого столкновения военных машин России и США, кризис же на данном этапе не может быть исчерпан, в виду диаметрально противоположных интересов сторон и надеждами каждой из них на победу.

Впрочем, самая большая проблема по результатам этих переговоров возникает у Зеленского. США публично отказываются поддерживать Украину вооружённой рукой, при этом настойчиво толкают Киев в войну с Россией. А внутриполитическое положение на Украине таково, что отпетлять от выполнения американских требований Зеленскому будет очень трудно.