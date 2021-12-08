При всей скупости информации о переговорах между Владимиром Путиным и Джозефом Байденом одно не подлежит сомнению. Главной их темой стала ситуация на Украине и круг вопросов с нею связанный

Константин Бондаренко о переговорах Путина и Байдена: Украина сыграла роль разменной монеты © РИА Новости, Нина Зотина

Чуть позже Вашингтон сделал несколько уточнений. Прозвучала угроза в случае вторжения подразделений России оказать Украине и соседним странам-членам НАТО военную помощь. Госдепартамент пообещал в случае обострения обстановки ввести новые санкции и изолировать Россию «от мировой финансовой системы с последствиями для бизнеса и населения». Речь идет об обществе всемирных межбанковских финансовых каналов связи, сокращённо SWIFT.

Нарыв без прорыва. Зеленский и большой спусковой курок © REUTERS, The White House/Handout Владимир Путин пытался объяснить своему собеседнику, что Киев наотрез отказывается их выполнять.

«Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений», — говорится в пресс-релизе Кремля.

Российский лидер на угрозы введения санкций призвал Байдена не перекладывать с больной головы на здоровую, «поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей». Также Владимир Путин повторил свой недавний тезис о необходимости предоставления Западом юридических гарантий непродвижения Североатлантического альянса на Восток и неразмещения в соседних государствах ударных систем вооружения.

По итогам переговоров оба президента поручили своим представителям разработать программу дипломатических мер, которые должны стать основным инструментом выхода из сложившегося положения как на Украине, так и в отношениях между США и Россией. Это означает, что Вашингтон вновь подключится к переговорному процессу и вполне возможно, что новые консультации окажутся куда более содержательными, нежели безрезультатные встречи Курта Волкера с Владиславом Сурковым. Надежда на это есть, поскольку после видеоконференции Белый дом заявил о своей готовности продвигать Минские соглашения. Вспомним также, что в свое время и Байден, и Нуланд выступали за их выполнение Украиной.

Погребинский объяснил, почему Байдену будет очень непросто на переговорах с Путиным © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Изменение бюджета произошло с подачи Байдена и некоторые эксперты утверждают, что это было сделано для того, чтобы восстановить утраченное взаимопонимание между Вашингтоном и Москвой.

Судя по всему, диалог был направлен на то, чтобы выработать некие новые правила поведения и дипломатические нормы, которые помогли бы избежать глобального кризиса. Ещё до нового года станет ясно, скажутся ли итоги общения на ситуации вокруг Донбасса. Встреча, которая происходила полгода назад, помогла серьезно разрядить обстановку.