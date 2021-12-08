Результаты видеосаммита президентов России и США весьма скромные. Прорыва нет и его не предполагалось - о чем честно предупреждала российская сторона накануне переговоров. Недаром Путин назвал на совещании с правительством эту встречу «протокольной» - то есть формальной

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Полагаю наших китайских друзей это должно устраивать: за их спиной о них не говорили, иначе американцы дали бы об этом утечку. Всё остальное — повторение хорошо известных позиций сторон. В частности, характерный эвфемизм «стратегическая стабильность» — американцы предлагают России подождать, пока они навёрстывают отставание в военной сфере. Иран: тема более интересная США, нежели России. Киберпреступность, то есть пресловутые «русские хакеры» — что-то вроде вежливых разговоров о погоде. А введение/невведение санкций против госдолга РФ изначально маловероятно. Их держателями являются многие американские фонды и это был бы выстрел себе в ногу. Причем — в случае санкций и первоначального падения их стоимости — Россия просто выкупит их по дешевке, и на том еще заработает.

Главная тема переговоров — и это подчёркнуто обеими сторонами — Украина. И здесь, увы, похвастаться нечем. Существующее положение дел на Украине для нас неблагоприятно: продолжается истребление русских людей на Донбассе, насильственная ассимиляциях русскоязычных, военное освоение территории Украины военными НАТО (и их базы уже существуют де-факто). Украина остаётся враждебной, милитаризированной страной, имеющей территориальные претензии к РФ.

Михаил Погребинский: Путин заставил Байдена считаться с интересами России по Украине © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Но, допустим, на Украине их восприняли с тревогой и продолжают реализацию своей стратегической задачи — сорвать запуск «Северного потока-2». Киев легко может организовать некое обострение на Донбассе, обеспечить ему необходимый международный резонанс и все-таки спровоцировать наложение санкций на альтернативную газовую магистраль. Тем более, в нынешней политической ситуации господина Зеленского «маленькая победоносная война» не помешает — для поднятия рейтинга, усиления своих позиций в борьбе с олигархатом, получения массированной военной и финансовой поддержки Запада.

Разумеется, он опасается, что может получить ответный, сокрушительный удар — о чем ему уже было сказано впрямую. Потому провокация может быть шумной и согласованной с США, то есть без перехода «красных линий» — виртуальная сшибка, захваты в серой зоне, поддержание русофобский истерии внутри страны, продолжение насыщения Украины натовскими военнослужащими. А это и есть сохранение невыгодного для нас статус-кво.

Дмитрий Абзалов: После переговоров Путина с Байденым у Зеленского остается всего пару недель для провокаций © РИА Новости, Владимир Трефилов

Кто ничего не делает, тот ничего не получает. Время работает не на нас — взращенные в условиях тотальной русофобской пропаганды новые поколения украинских граждан в целом настроены к России враждебно. От того, что угрозу игнорируют, она никуда не исчезает.