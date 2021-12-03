На Украине продолжается милитаристская истерия. Причем основания для неё самые нелепые: мол, Путин нападет, чтобы завершить свое властвование грандиозной победой. Хотя, по логике, президент РФ как раз и не заинтересован ставить в зависимость от хода непредсказуемого конфликта результаты своего многолетнего успешного правления

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Но всё же милитаристская истерия преследует цели не боевые, но пропагандистские: поддержание в украинском социуме должного уровня истерики (таким образом общество становится более внушаемым), взращивание преданного режиму нового поколения (которое не знает иной реальности, нежели бесконечная «война с Россией»), отвлечение внимания от проблем экономики (роста тарифов, уничтожения промышленности, массовой безработицы), расправа со всеми несогласными под предлогом их связей с «государством-агрессором».

Зеленскому виртуальная война нужна, чтобы гасить недовольство, а его оппонентам — чтобы гасить Зеленского. Например, чрезвычайно забавен в роли оппозиционера главред украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов, сначала устроивший скандал на пресс-конференции Зеленского, а потом выложивший видео, где он стреляет из гаубицы по Донбассу.

«Минск-2» выгоден России. Потому что он может геополитически изменить Украину © коллаж Украина.Ру

В ответ советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что как бы обстрелявшего русских Юрия Бутусова надо спасать, иначе «Россия нападет». «Его ликвидируют — те, кто его и накачивает. И это, по плану, станет сигналом к началу массовых беспорядков, — пишет Арестович на своей странице в ФБ, — Идеальное поле игры для России. Внутренние протесты — политический кризис — атакуй на здоровье».

А в том, что Россия нападет, сомнений нет. Тот же Арестович ранее сообщал, что наступление на Украину начнётся на католическое Рождество. «Я думаю, что реальные сроки — это католическое Рождество, когда Запад будет на каникулах, а собраться и принимать решение будет очень сложно. Удар, скорее всего, будет сходящийся на Днепр. С Крыма — на Энергодар, а с севера — на Черкассы и на Днепр», — заявил Арестович, особо подчеркнув, что целью «агрессии» является свержение Зеленского и формирование пророссийского правительства.

Сергей Марков: Россия введет войска на Украину только для спасения самой Украины © РИА Новости, Нина Зотина Кирилл Буданов. В интервью Military Times он поведал, что Россия нападёт на Украину в конце января — начале февраля 2022 года. Иные относят дату неминуемого нападения ближе к заморозкам или, напротив, на самый конец зимы, когда изнуренная энергетическим кризисом Украина станет особенно податливой к объятием русского медведя. А если не нападет — значит испугалась.

Как пояснил в эфире YouTube-канала «Апостроф» экс-руководитель разведки 92 ОМБр, полковник запаса ВСУ Пётр Недзельский, армия России бросит оружие и разбежится при первых признаках сопротивления. «Мы с вами можем сказать — россияне, да вы же самая трусливая нация, нация трусов. Вы [во время ВОВ] миллионами сдавались. И этот этнопсихологический признак всплывёт, если россиянам дать ответ, они побегут, — утверждает пан полковник, — Болтовня о "русском солдате", "русском Ваньке" — это говорильня. Российская империя — это деградировавшая нация людей, и потому солдаты там гнилые. Тем более, если вести захватническую войну».

В общем, нападут россияне — проиграют, а не нападут — проиграют тем более. Потому-то и не приходит Путин на войну, просто нет смысла. И от отчаяния занимается мелочами: Северным морским путём, Байкало-Амурской магистралью, космодромом «Восточный» и прочими бирюльками. А мог бы просто выложить из сала самый большой в мире тризуб — и навсегда войти в историю.