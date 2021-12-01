Президент похвастался перемогами и раздал согражданам очередной набор обещаний. Однако к словам Зеленского не стоит относиться с юмором или снисхождением

Речь Владимира Зеленского, выступавшего 1 декабря в Верховной Раде, под надежной охраной усиленных подразделений Нацгвардии, ожидалась в обществе с интересом. Украинцы надеялись услышать подробности истории про переворот, который якобы готовили в этот день враги Украины. Ведь президент назначил выступление именно для того, чтобы раскрыть народу хитрый план заговорщиков.

Однако Зеленский не сказал о перевороте ни единого слова — вероятно, потому что информация о нем оказалась наскоро придуманным фейком. Оказавшись на трибуне, Владимир Александрович сходу занялся привычным для себя делом: похвастался перемогами и раздал согражданам очередной набор заведомо несбыточных обещаний. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Слушая выступление президента, украинцы узнали о том, что они живут в процветающей, динамично развивающейся стране, где растет экономика и снижается государственный долг, заботливое правительство поднимает зарплаты бюджетникам и врачам, автотрассы идеально отремонтированы, а бурное развитие цифровизации уже вскоре превратит Украину в Мекку хай-тека.

Однако команда эффективных руководителей не почивает на лаврах, неустанно улучшая жизнь украинцев. Зеленский торжественно пообещал построить в течении двух лет 810 мостов и мостовых переходов в нашей стране. А также объявил о создании специального «экономического паспорта» для новорожденных украинцев, которые получат в 2035 году по десять тысяч долларов с учетом инфляции.

Однако отчеты о достижениях и радужные планы на будущее не произвели на украинцев серьезного впечатления. Потому что граждане без труда соотносят президентские слова с прозаической реальностью современного украинского государства, и понимают, что они не стоят битой копейки.

Зеленский обещает построить сотни мостов, но все помнят, что критически важный для столицы Подольский мостовой переход не готов сейчас даже на половину, хотя он строится без малого тридцать лет. Реконструкция Шулявского путепровода, которая не представляет собой сложную инженерную операцию, должна быть закончена в конце 2023 года — хотя, скорее всего, его доведут до ума еще позже. А знаменитый мост Патона осыпается на глазах, потому что на нем никак не могут провести нормальный капитальный ремонт.

Инициатива с «экономическим паспортом» тоже вызывает у людей сплошную иронию, ведь «слуги» обещают раздавать доллары через четырнадцать лет, когда у власти не останется никого из ответственных за президентские прожекты чиновников. Украина, да и весь мир, наверняка изменятся к тому времени до неузнаваемости.

Так что Зеленский может пообещать раздать будущим гражданам сразу по миллиону, или отправить их в космос на кораблях Маска. Потому что он все равно не будет отвечать за реализацию этих посулов. Миллиард деревьев и ледоколы: как выполняются обещания Зеленского © пресс-служба президента Украины

Но главное, украинцы давно привыкли к фантастическим обещаниям президента, которые вешают им на уши практически каждый месяц. И хорошо знают, что эти мегапроекты представляют собой чистую, ничем не замутненную демагогию.

В июне Зеленский обещал увеличить площадь украинских лесов, посадив за три года один миллиард деревьев. Но высаживать деревья такими темпами невозможно, и в итоге власти ограничились показушными посадками в районе столицы, осваивая на этом средства из госбюджета. В то время как в Карпатах продолжают вырубать лес, незаконно продавая за границу украинскую древесину.

В начале осени, во время посещения Вашингтона, президент представил публике «амбициозный план трансформации Украины», обещая привлечь для этой цели 277 миллиардов долларов финансового кредита. Эта огромная сумма, совершенно нереальная во времена глобального кризиса, удивила американских журналистов, попытавшихся добыть реальный план будущих великих реформ. И в итоге оказалось, что никакого реального плана просто не существует.

В октябре Зеленский оказался в Одессе, принимая старенький ледокол, который выгодно продали Стране Достоинства англичане. И тут же пообещал, что на украинских стапелях построят 36 самоновейших научных судов, включая 12 океанских кораблей ледового класса. Хотя большинство советских верфей банально порезаны на металлолом, и Украина вынуждена покупать у своих «партнеров» сомнительные списанные калоши.

А вскоре после этого «слуга народа» заглянул в нищую Черкасскую область, где пообещал построить ледовую арену и реконструировать стразу три замка. Правда, местные жители требуют от власти строить новые больницы и школы — однако, проблема в том, что на таких объектах много не наворуешь.

Украина-Русь и американский суперкредит © president.gov.ua

51,6% опрошенных не уверены, что Зеленский справится с ролью верховного главнокомандующего в случае полномасштабной войны, а 58% граждан не поддерживают введения военного положения — если его попытаются установить под предлогом борьбы с агрессором.

Недоверие к президенту растет, его рейтинги падают. Может показаться, что выступление в Верховной Раде не несет в себе особого смысла, кроме банальной попытки самопиара, и его посылы направлены в пустоту. Потому что озвученные Зеленским обещания не соответствуют ожиданиям украинцев, которые требуют от власти других реальных шагов — прекращения войны и снижения коммунальных тарифов, преодоления внешней зависимости и борьбы с беспределом патриотических «активистов».

Однако на деле все очень серьезно. Президент обращался в парламенте не к народу, потому что вряд ли верит в искреннюю любовь со стороны своих обманутых избирателей. Его речь прежде всего рассчитана на политических конкурентов. Зеленский показывает им готовность к борьбе за власть и ресурсы, а исход этой схватки отнюдь не предопределен — учитывая, что «слуге народа» противостоят такие же циничные популисты, проплаченные главным украинским олигархом Ринатом Ахметовым.

Впереди — жесткая схватка. И очень жаль, что украинцы будут следить за ней с позиции пассивного наблюдателя, судьбу которого снова решают «сверху».