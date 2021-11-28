Джозеф Байден, 46-й президент США, второй раз за полгода просит президента России Владимира Путина о встрече. В этом не было бы ничего удивительного: в конце концов, международная напряжённость достигла предела, и о высокой вероятности войны заговорили уже не только наиболее алармистские из экспертов, но и самые осторожные из политиков

В таких условиях ответственные лидеры великих держав просто обязаны встречаться и искать компромиссы.

Но это тот самый Байден, команда которого выплакала все слёзы по поводу российского вмешательства в американские выборы и дважды пыталась организовать импичмент 45-го президента США Дональда Трампа, обвиняя последнего в сдаче России американских интересов и работе на Путина. Между тем у Путина с Трампом была лишь одна полноформатная встреча (в Хельсински, 16 июля 2018 года, за полтора года до истечения полномочий Трампа), а остальное — примерно пять коротких бесед «на полях» различных саммитов. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Отношения между Россией и США ещё до Трампа опустились до точки замерзания. При этом, 45-й американский президент, хоть и вёл переговоры более жёстко, всё же был гораздо конструктивнее 46-го. Трамп был склонен к поиску компромисса, несмотря на все противоречия, ибо только взаимоприемлемый компромисс способен обеспечить долгий и прочный мир.

Байден же, в типичной американской манере, пытается обмануть партнёра по переговорному процессу, добиваясь лишь перемирия — отсрочки конфронтации на некоторое время, в течение которого США попытаются решить свои проблемы, чтобы позднее с новыми силами взяться за старое.

Именно поэтому команда Байдена так выпрашивает встречи с Путиным, как будто их древний шеф боится умереть, не сказав Владимиру Владимировичу что-то важное. Обратите внимание на дипломатическую активность не всегда адекватно воспринимающего реальность американского президента в течение первого года его полномочий:

• весна — активизация американо-европейского союза, попытка заставить ЕС пойти на резкое ухудшение отношений с Россией и отказаться от СП-2;

• лето — внезапная просьба о встрече с Путиным, настойчивость в её скорейшей организации, декларируемая готовность к урегулированию по всему спектру спорных проблем. На деле абсолютно пустые и неприемлемые для России намёки на готовность США не вмешиваться в случае если Кремль решит силовым путём восстановить свою исключительную сферу влияния на постсоветском пространстве, с тем, чтобы в порядке ответной любезности, Россия отказалась от неформального (но весьма проблемного для США) союза с Китаем. Остаток лета посвящён распространению дезинформации о том, что Москва готова договориться с США за счёт Пекина;

• осень — сколачивание антикитайского союза из вассалов США в Азиатско-тихоокеанском регионе и части европейских держав, после чего резкое и настойчивое стремление организовать личную встречу Си Цзиньпина и Байдена (встреча состоялась, прошла впустую, после чего США занялись распространением дезинформации о том, что Пекин готов договориться с Вашингтоном за счёт Москвы);

• зима — на фоне начавшегося осенью резкого обострения обстановки на границах России и Белоруссии и неприкрытой попытки втянуть Россию в войну с участием восточноевропейских членов НАТО и ЕС, новое настойчивое стремление к личной встрече с Путиным. Николай Злобин: в отличие от США, Европе будет сложно разрешить кризис с мигрантами © РИА Новости, Нина Зотина

По-моему нет необходимости обладать выдающимся интеллектом, чтобы увидеть «качели», на которых США пытаются «раскачать» Россию и Китай, чтобы разорвать их партнёрство (абсолютно обнуляющее все попытки США вернуть себе статус глобального гегемона) и подавить Москву и Пекин по очереди и поодиночке. Каждому США предлагают что-то ненужное, но серьёзно связывающее руки и требующее больших ресурсных затрат, каждого пытаются связать региональной войной со своими союзниками (которые, впрочем, не спешат таскать каштаны из огня для Вашингтона), каждому внушают, что партнёр уже почти согласился на американское предложение и надо спешить договориться самому, чтобы не остаться в дураках.

Метод нехитрый, применяется с древнейших времён и довольно часто приводил к успеху. США понимают, что ни Россия, ни Китай не хотят прямо сейчас побеждать и присоединять постсоветские территории в Европе и Тайвань (соответственно).

Эти проблемы Москва и Пекин предпочли бы решить мирно и позже. На данном этапе слишком явно выраженное намерение вернуть отпавшие имперские территории может не только ограничить возможности взаимодействия России и Китая по отпору военно-политическому и финансово-экономическому давлению США, но и подорвать всю, выстроенную ими систему евразийских союзов.

Поэтому США, чтобы склонить Россию и Китай к уступкам на переговорах, пугают обоих ненужной им региональной войной, одновременно предлагая договориться и решить данную проблему. Если кто-то даст слабину и начнёт хотя бы обсуждать варианты, Вашингтон тут же обеспечит доказательную утечку информации, чтобы склонить к уступке и второго партнёра, а затем с выгодной позиции торговаться с обоими, чтобы сбить цену.

Понимая всё это российское руководство не спешит беседовать с Байденом. Песков, от имени Кремля сообщил, что точная дата пока не определена. Однако принципиальное согласие организовать видео-конференцию до конца года Кремль дал. Почему поступили именно так?

Каждый месяц (не говоря уже годе) без войны укрепляют Россию и Китай и ослабляют США. Если мы продержимся два-три года, то война станет для США бессмысленной, поскольку, по их собственному признанию, после 2024 года они не видят возможности победить Китай военным путём. Следовательно, через два года возможности для американского шантажа резко снизятся, а союзники Америки, уже сегодня не желающие рисковать собой из-за вашингтонских игр, станут ещё более задумчивыми, их будет ещё сложнее склонить к демонстративным агрессивным действиям против Москвы и Пекина. Определённый США дедлайн приближается, действовать надо уже. В этих условиях Вашингтон, потеряв надежду добиться своего миром, может действительно сделать ставку на провокацию войны. Дмитрий Дробницкий: Кланы Белого дома, борющиеся за власть в США, по очереди ездят в Москву заявить о себе © РИА Новости, Нина Зотина

Любые переговоры — способ затянуть время. Пока они готовятся и пока идут, США невыгодно проявлять неконструктивность, значит они будут стараться держать союзников на коротком поводке. Но вассальные государства — это не дрессированные псы, которых можно натравить на объект или успокоить в одну секунду, раскачка ситуации требует времени (пусть и небольшого). Решение напрашивается само собой: как можно дольше тянуть время в определением даты переговоров, откладывая их на попозже. Как только тянуть дальше станет невозможно — провести переговоры и постараться, не дав ни одной возможности интерпретировать их исход, как готовность серьёзно отнестись к американским предложениям по сдаче союзника, втянуть США в подготовку следующей встречи, создав постоянно действующие экспертные группы по направлениям.

Любое дипломатическое ведомство — сложная бюрократическая машина, которую крайне тяжело заставить двигаться одновременно в двух направлениях. Если дать задание начать дипломатическую подготовку к войне, этот аппарат двинется в одном направлении, если же поставить задачу поиска компромисса, то в другом. При этом он будет оказывать серьёзное информационное влияние, как на международную, так и на внутреннюю повестку. То есть, даже ничего не значащие, но регулярные встречи экспертов снижают (хоть и не снимают полностью) риск фатальной конфронтации.

Действия России свидетельствуют о том, что в Кремле чётко видят угрозу и избрали правильную тактику. Договорённость о создании экспертных групп была достигнута ещё во время первой встречи в Байденом, с организацией которой протянули столько, сколько смогли. Правда Америка парировала эту договорённость тем, что экспертные группы так и не заработали. Значит сейчас российские дипломаты на это укажут и потребуют большего конструктива. НАТО перебрасывает тяжелое вооружение к границам РФ и Белоруссии © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

С нынешней встречей тоже тянут, как могут, уже отложив её до конца декабря. Если получится, то, под предлогом новогодних праздников, отложат и до средины-конца января (впрочем, это вряд ли, США очень спешат). Нынешняя встреча пройдёт в онлайн-режиме: коронавирус же. Хоть встречам Путина и Байдена с другими политиками он не мешает, но в данном случае только онлайн. И не потому, что не хочется впустую тратить время на перелёты, заранее зная, что переговоры пройдут впустую. Онлайн-режим не даёт возможности организации фэйковых утечек о содержании переговоров. Это не беседа с глазу на глаз (в присутствии только безвестных и контролируемых переводчиков, в защищённом от прослушки кабинете) — всё записывается, причём обеими сторонами.

Таким образом Россия пытается выиграть полтора-два месяца из 48 необходимых. Получится ли выиграть мир полностью?

Этот вопрос не имеет однозначного ответа. С одной стороны, время идёт и с приближением 2024 года США становится нечего терять, а в предназначенных ими на заклание вассальных странах есть свои партии войны, которые (в личных корыстных целях) готовы начать даже заведомо проигрышную, уничтожающую их государства, войну. С другой, действующие власти, сегодня руководящие американским расходным материалом, делают всё возможное, чтобы избавиться от почётной миссии бессмысленно погибнуть за интересы США. Насколько хватит у них прочности и дальше маневрировать на грани фола? Насколько готовы американцы усилить давление на зависимые элиты лимитрофов? Где находится готовое сломаться слабое звено: в Европе или в Азии и кто это (Украина, Тайвань, кто-то ещё)? Мы можем лишь с большей или меньшей достоверностью предполагать.

Часто ожидаемая опасность и вовсе приходит оттуда, откуда её не ждут или тогда, когда ждать перестали и расслабились.