Владимир Зеленский – актёр. Он умеет с должным выражением прочитать на память слова, которые ему придумали другие люди. Когда же заранее подготовленного текста по каким-то причинам нет, высказывания его ужасны по форме и по сути. Получается ничуть не хуже, чем у легендарного златоуста Виталия Кличко

Я вырвал из контекста пять высказываний игноранта Конституции, высказанных им во время пресс-конференции в кров… извините, в коворкинге, 26 ноября (говорят, пиццерии дали отбой после того, как оказалось, что там нет шаурмы — но в коровнике её тоже не было).

1. «Я не автократ и не диктатор».

Зеленский действительно не автократ и не диктатор, но последний, кто в этом виноват — он сам. Всё что он делал на протяжении двух с половиной лет своей каденции было направлено на получение абсолютной, по возможности, власти.

Вообще это стремление нормальное, а юридическая система сдержек и противовесов на Украине не работает. Правда, работает какая-то другая предохранительная система — стоит президенту заграбастать слишком много власти, у него тут же начинаются проблемы.

В случае с Зеленским в качестве «предохранителя» сработал Ринат Ахметов, в борьбу с которым вступил президент.

Высказывания Зеленского во время пресс-конференции можно счесть примирительными (вроде того, что он не верит в причастность Ахметова к подготовке переворота), но это не так — на самом деле он выставляет условия капитуляции. Дескать, мы тебе уже напридумывали на три пожизненных срока, но готовы о своих фантазиях забыть, если будешь послушным…

2. «Я не закрываю телеканалы, как это делают в некоторых странах»

Интересно, какие страны он имеет в виду? В традиционно считающихся «диктаторскими» России и Белоруссии телеканалы, в отличие от Украины, не закрываются.

Если он хочет сказать, что каналы Медведчука закрыл не он, а СНБОУ, то попытка соскочить с темы не может быть засчитана — решения Совета реализуются указами президента. Да и о работе СНБОУ сейчас известно достаточно, чтобы с уверенностью сказать — он нужен только для того, чтобы придавать видимость коллегиальности личным решениям президента и работе «коррупционного рынка» в его окружении.

Кстати, вопрос о законности решений СНБОУ тоже прозвучал…

3. «Не все представители людей — люди. Есть особи»

Это он о тех персонах, против которых были введены санкции СНБОУ.

Да-да, всё в порядке — президент, который «не автократ и не диктатор», делит граждан страны, которую возглавляет, на категории. К счастью — не по национальному признаку, а по признаку отношения к себе лично.

Сейчас у него, например, у него такие претензии: «я считаю, что сегодня медиа ДТЭК — это не про свободу слова. Это война со мной против одного простого закона. Личная война Рината Ахметова. Это большая ошибка». Ну — вы поняли: свобода слова кончается там, где начинается критика Владимира Зеленского. Надо думать, это намёк — каналы Ахметова президент закрывать не будет. В отличие от «некоторых стран».

Ну и если уж речь зашла о делении населения страны на категории, то как вы думаете, кем окажутся львовяне, а кем, например, луганчане, и как Зеленский будет реинтегрировать «оккупированные территории»…

4. «Мы получили прямые сигналы, но они не очень чёткие».

Кажется, это про переворот, который, якобы, должен состояться 1 декабря. Кстати, 1 декабря также должно быть оглашено Послание президента к Верховной Раде. А ещё 1 декабря не должно быть введено военное положение — слухи об этом президента опроверг. Очевидно, что ни послание президента, ни переворот против президента основанием для введения военного положения не являются.

В общем, сигналы не очень чёткие, зато — прямые. У меня рисуется одна картинка — Зеленский в тумане стоит на рельсах и поезда подаёт ему не очень чёткие (из-за тумана) сигналы, чтобы он отошёл… И это совсем не про «переворот».

Впрочем, Зеленский такого рода сигналы понял и высказался против закона о переходном правосудии и повторил, что Минским соглашениям альтернативы нет. Впрочем, отменить закон о деоккупации Донбасса, прямо запрещающий выполнение соглашений, он не будет. Там сигналы показались ему не только нечёткими, но и недостаточно прямыми.

5. Ну и в заключение — моё любимое. От авторов «Мне 42-й год. Я же не лох какой-то»: «я президент Украины не просто так, потому что я не просто кидаю какие-то слова. Я слежу за своими словами, иногда бывают лишние какие-то слова».

Лучше бы не выдумывал какие-то лишние слова, а цитировал классику:

«Мы, Секлета Филипповна, это что-то одно, а вы — что-то другое.

Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!».

Свирид Петрович Голохвостый на воеводстве… Есть ли ещё дно, которое не пробила Украина?

P.S.: У Венедикта Ерофеева есть небольшая работа «Моя маленькая лениниана», в которой собраны забавные цитаты из собрания сочинений В.И. Ленина. Например, такая: «по-моему нужен секретный циркуляр против клеветников, бросающих клеветнические обвинения под видом "критики"». «Автократ и диктатор» Ленин считал, что циркуляр должен быть секретный…