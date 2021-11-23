Аполитичный исполнитель шансона неожиданно оказался врагом украинского государства

Украинские патриоты обсуждают дату российского нападения. По мнению одних, россияне намерены вторгнуться в страну уже в конце декабря, а другие ожидают это наступление после Нового года — в январе или феврале, ссылаясь на вычисления астрологов, прогнозы погоды и передовицы западной прессы.

Однако все сходятся в одном — агрессор однозначно планирует напасть на Киев 8 марта. Потому что в этот день в столичном Дворце спорта запланировано выступление эстрадного певца Михаила Шуфутинского, который внезапно оказался в числе врагов украинского государства и подрывает его национальную безопасность.

Конечно, это звучит смешно и нелепо, потому что Михаил Захарович всегда исполнял аполитичный ресторанный шансон, и не говорил по адресу украинцев ничего, кроме комплиментов. Музыкант всегда напоминал, что корни его семьи находятся в Черкассах и Кропивницком — да и сама фамилия Шуфутинский происходит от названия небольшого подольского местечка. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Симптоматично, что он организовал в Киеве свой первый концерт после возвращения из американской эмиграции, и посвятил этому городу популярную песню про молодость и каштаны. Попсовые песни Шуфутинского звучали в девяностых из каждой киевской подворотни, а сама мысль о том, что автора песни про «милых дам» могут преследовать за политику, показалась бы до Евромайдана чем-то вроде плохого фантастического романа.

Но украинская современность легко даст фору самым безумным вымыслам. Еще в 2017 году престарелого шансонье внесли на сайт «Миротворец» и включили в разнообразные запретные списки — потому что он продолжает давать концерты в Крыму.

«Я пока не очень понял, куда меня внесли, в какие списки, вроде как нарушил какие-то украинские законы. А вообще, на Украине я бывал много-много раз, у меня корни оттуда, у меня там очень много друзей. Я, когда из Америки вернулся, не почувствовал, что это какая-то другая страна, это недавно началось», — весьма благодушно отреагировал на эту новость эстрадный певец, который явно не ожидал от этой истории неприятностей.

Однако они не заставили себя долго ждать. Для начала патриоты объявили войну популярному мему на тему песни «Третье сентября», который каждый год захлестывает постсоветские социальные сети. В противовес шлягеру про рябиновые костры выбрали старую песню «Вона» группы «Плач Єремії» — потому что в ней есть слова про осень и русификацию. Однако затея закончилась провалом, и в нынешнем сентябре украинский интернет снова вовсю цитировал хит Шуфутинского.

А теперь против приезда музыканта дружно выступили украинские ультраправые, требуя от государства официально закрыть границу для Шуфутинского.

«В марте следующего года в Киеве хочет выступить крымнашист Шуфутинский, регулярно незаконно посещающий оккупированный украинский полуостров. Он даже говорил, что потенциальные проблемы его не пугают, и он принципиально будет дальше гастролировать в Крыму. По закону его, конечно, не должны пускать», — заявил по этому поводу убийца Сергей Стерненко, который традиционно выступает инициатором травли идеологически неправильных исполнителей. Мем для «Миротворца». Почему в Украине борются с Шуфутинским © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Его поддержал депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко и прочие представители националистического сообщества. В социальных сетях и медиа началась настоящая истерия с требованием остановить Шуфутинского, и власти немедленно взяли под козырек. Представители Госпогранслужбы торжественно пообещали не пускать его в Украину.

А ультраправые не останавливаются на достигнутом — они угрожают организаторам концерта, пытаются травить дирекцию киевского Дворца спорта, а заодно требуют запретить коммунистический праздник 8 марта. Потому что, по словам патриотов, Международный день солидарности в борьбе за права женщин регулярно используют в своих интересах антиукраинские силы.

«Активисты переживают, что Шуфа начнёт жечь костры рябин и может полыхнуть народное восстание!» — иронизируют по поводу этой ситуации украинские блогеры.

Однако, на самом деле, в ней нет ничего смешного. Доносительство и репрессии давно являются для Украины обыденностью и нормой, а их жертвами становятся не только иностранные знаменитости, но и простые украинские граждане, совершенно беззащитные перед обрушившимся на них давлением.

Американское пропагандистское Радио «Свобода»* организовало травлю студента «Львовской политехники», который обучается на факультет архитектуры и дизайна. Девятнадцатилетний парень выложил в TikTokе видеозапись с советским флагом и нелицеприятно высказался по адресу участников милитаристского марша — да еще сделал это на русском. Цой и музыка перемен © РИА Новости, Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Ролики уже стерли, однако националисты требуют для юноши самого жесткого наказания, вплоть увольнения из университета и уголовного дела. Представители ультраправых групп открыто угрожают ему насилием, а львовская полиция не обращает на эти угрозы никакого внимания.

Между тем, Украина отмечает очередную годовщину начала Евромайдана, которая официально отмечается в Украине в качестве Дня Достоинства и Свободы — что предает этим историям оттенок иронии и гротеска. Страна стала настолько свободной, что в ней запрещают гастролировать старому шансонье, и готовы линчевать подростка, который не хочет маршировать в ногу с патриотами — под бесконечное звучание барабанов войны.

И все происходящее оправдывается угрозой агрессора, который вот-вот нападет на страну. Не позже 8 марта.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента