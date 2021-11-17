Ультраправые на Украине безнаказанно издеваются над людьми, а чиновники могут безнаказанно воровать

На днях украинские нацисты снова линчевали в центре Киева цыганских девушек. Они поймали своих жертв на Крещатике, в людном месте возле метро, и расписали им лбы, снимая процесс на видео. А потом сами разместили эти записи в интернете, где они распространяются по телеграм-каналам и новостным сайтам.

«Украинские патриоты продолжают измываться над ромами при полном бездействии властей. Жертвами их произвола в очередной раз стали ромские девушки: им расписали лбы зелёнкой, словом «вор». Ну хоть не «российскими нарративами» и прочим «левачеством», — печально иронизирует украинский художник и журналист Анатолий Ульянов, получивший политическое убежище в США. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Стоит напомнить, что эта практика зародилась в Украине восемь лет назад, в ходе «революции достоинства», когда националисты унижали политических оппонентов, украшая их лица оскорбительными словами.

«Во времена Майдана на лбах «титушек» писали «раб» и ставили на колени. Дальнейшее развитие событий — включая и судьбу этих девушек — было предопределено», — справедливо пишет об этом блогер Орлика Хан.

И действительно, расправа над цыганками не вызвала никакой реакции со стороны правоохранителей, политиков или гражданского общества. Все приняли этот случай как нечто обыденное и должное. Западные посольства в Киеве демонстративно не замечают ультраправого погромного беспредела. Украинская прогрессивная общественность занята спасением Польши от наступающей с востока мигрантской орды. А профессиональные феминистки сосредоточено осваивают натовские гранты, чтобы превратить украинских женщин в пушечное мясо новой войны.

Между тем, это не первый подобный случай. В течение последних недель ультраправые систематически нападали на цыганок, которые просят в милостыню на улицах украинской столицы. Они публично избивали их прямо на Майдане Независимости, и даже насиловали одну молодую девушку, насильно вставляя в ее рот пальцы.

Все это расценивалось бы в любой стране как уголовное преступление, за которое грозили бы показательные приговоры с тюремными сроками. Но только не в Украине, где нацисты могут позволить себе делать все, что угодно, не опасаясь реального наказания со стороны государства.

«Белое такси». Как расизм стал обычным явлением для Украины © Скриншот видео Телеканал TV5

«Воссозданное Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе».

Стенд с надписью простоял перед Верховной Радой несколько дней, несмотря на протесты со стороны некоторых депутатов, включая представителя «Слуги народа» Максима Бужанского. Хотя они напоминали, что под аккомпанемент этих слов проходило массовое убийство евреев, в котором активно участвовали украинские националистические коллаборационисты. А панегирики гитлеровскому «новому порядку» не очень уместно смотрятся в городе, где накануне проходили мероприятия, посвященные восьмидесятой годовщине трагедии Бабьего Яра.

Ультраправая идеология превратилась для Украины в новую нормальность, на фоне тотального запрета левых идей, которые набирают популярность в западном мире. И сейчас страна представляет собой самое большое коричневое пятно на карте планеты. Причем, это полностью укладывается в логику государственной политики официального Киева. Ведь Украина и США оказались единственными странами, которые проголосовали против резолюции о борьбе с героизацией нацизма, принятой 13 ноября на Генассамблее ООН.

В этой ситуации ультраправые могут делать с ромскими девушками все, что угодно. За цыганок никто не заступится. Больше того, им вменяют в вину участие в мелком уличном криминале, и даже благодарят нацистов за «борьбу с этническим воровством». Хотя виновность в совершении преступления может установить только суд, а наказывать за него позволено только специализированным государственными органам.

Все понимают: погромщики нападают на своих беззащитных жертв исключительно из-за их национальности, которая является в их представили главной виной цыганок. И участники расправы сами шутят о том, что на девушках надо было написать не «вор», а «ром».

Ультраправые не возражают против правильного патриотического воровства, даже если оно принимает невиданные масштабы и приводит к обнищанию государства. Порошенко остается кумиром националистов, несмотря на все обвинения в кумовстве и коррупции, а Зеленский со своими друзьями может бравировать офшорными сделками, не опасаясь, что за этим последуют какие-нибудь проблемы. Стыдливый расизм. В Киеве декоммунизировали Нельсона Манделу © wikimapia.org

Грабительское повышение тарифов благополучно сходит чиновникам с рук. И никто не несет ответственность за разворованные миллионы антикоронавирусного фонда — несмотря на то, что это преступление стоило многим украинцам здоровья и жизни.

Расхищение бюджета проходит сейчас демонстративно, и с особым цинизмом. Глава Министерства внутренних дел Украины Монастырский пообещал построить тысячекилометровую стену на границе с Белоруссией и Россией. Хотя такую стену якобы строят с 2014 года, разворовав на этом миллиарды бюджетных денег.

Все украинцы — вплоть до последнего патриота — понимают, что это циничный коррупционный распил, за который им придется платить из своего кошелька — в первую очередь, за счет сокращения бюджетных расходов на социалку. Но граждане покорно слушают новые песни про строительство Великой Стены — потому что критика подобных проектов автоматически приравнивается в Стране Достоинства к вражеской пропаганде.

В Украине не наказывают за настоящее воровство — патриоты не обращают на него никакого внимания, потому что они заняты расправой над людьми с неправильной национальностью или взглядами — будь то цыганские девушки или избитые за советскую символику «ватники».

Между нацистами и ворами сложился взаимовыгодный политический симбиоз, когда ультраправые безнаказанно издеваются над людьми, получая карт-бланш на уличное насилие, а чиновники могут безнаказанно опустошать государственную казну — не забывая подкармливать зигующих поклонников Гитлера.

И в этом заключается суть обретенного на Евромайдане достоинства.