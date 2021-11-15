Реальных достижений у современной Украины минимум. Ну, не считать же за таковые малопочтенное место самой бедной страны континента или мирового лидера по падению промышленного производства за годы независимости. А вдохновлять население как-то надо. И здесь на помощь приходит прошлое - славное, но нередко полностью выдуманное

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Иное дело история близкая, свершения вчерашнего дня. Убедить в новой хронологии тех, кто многое видел своими глазами, задача посложнее, но и она достижима. Для того официальной пропагандой навязываются необходимые штампы, «глоссарии», применяются репрессивные меры против несогласных. И, разумеется, раздаются пряники для лояльных.

В качестве поощрения на Украине введён особый почетный статус — «Легенда нации». Выступая на форуме «Украина-30», Владимир Зеленский сообщил: «Это новая государственная награда и новая традиция. Украина будет чтить своих гениев и аплодировать им тогда, когда овации им нужны, когда они еще могут их слышать за то, что они приносили славу под сине-желтым флагом», «которых в Украине знают все и благодаря которым все знают про Украину». Например, «Лобановский, Ступка, Яремчук, Амосов, Каденюк, Быков и многие другие, которые из года в год, приносили Украине славу». А к числу современных легенд причислены «участники боевых действий на Донбассе — наши ветераны, добровольцы, медики, волонтеры, все, кто защищал страну, рискуя своими жизнями, и семьи тех, кто защитил, страну отдав свои жизни».

«Начнём с того, что подавляющее большинство людей, которые действительно составляют славу Украины, никогда не приносили её под сине-жёлтым флагом, — прокомментировал идею господина Зеленского ТГ-канал «Украина.ру», — Быков, Довженко, Антонов, Янгель, Королёв… Какой сине-жёлтый флаг, вы о чём? Значительная часть из оставшейся "славы" принесли её ещё в СССР — Лобановский, Ступка, Амосов… Остаются "герои" гражданской войны. Вот, например, получит ли звание легенды действительно легендарный фельдмаршал Сэмэн Сэмэнченко? А не менее легендарный Сергей Стерненко? Нет? Почему? Их действительно все знают и именно благодаря им Украина выглядит так, как она выглядит».

Легенды и мифы древнего Киева. Или не такого уж и древнего © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Так черниговский «патриот» Анатолий Ярошенко в годовщину Бабьего Яра вообще отрицает сам факт массового уничтожения гитлеровцами и украинскими полицаями мирного населения в Киеве: «Все, на чем построен этот миф — исключительно рассказы так называемых свидетелей. Нет ни одного документа, который бы фиксировал какую-нибудь количество якобы расстрелянных там людей. Все цифры жертв — исключительно догадки и выдумки. Нет списка даже 10 человек, в котором бы содержались имена тех, кто там погиб. Нет ни одного свидетельства, показаний, воспоминаний и подтверждений расстрелов в Бабьем яре среди бойцов вермахта». А сам пан Ярошенко человек не простой — большой любитель истории и глава языческой общины Чернигова, предпочитающий в быту «исконное украинское» имя Яровед.

Дело в том, что на территории Украины все большую популярность приобретают верования дохристианские, языческие — поскольку, мол, христианство «еврейская религия», а настоящие украинцы должны придерживаться исконных традиций своих предков. Например, в украино-американской диаспоре берет свое начало секта языческой РУН-веры («Родная украинская национальная вера»), основанная украинским националистом и прогитлеровским коллаборантом Львом Силенко (псевдоним «Лев Тигрович Орлигора»). Его адептами, в частности, были родители Кэтрин Чумаченко — будущей жены Виктора Ющенко. Ныне на Украине зарегистрировано почти полсотни общин украинских язычников, придерживающихся самых дремучих, ультранационалистических воззрений.

Символ РУН-веры — тризуб, исторические корни якобы в Триполье, арии — это украинцы, а «древняя Украина» является колыбелью всей белой расы. Разумеется, очень пострадавшей от евреев и москалей: «Москва всегда двигалась на Украину с мечом и крестом» («Глубокие Наши Родные Корни», В. Дмитрик). Недаром многие нынешние добробатовцы и неонацисты майданного розлива охотно исповедуют современное язычество.

Родноверовская «авторка» Галина Лозко даёт ориентировку на правильные украинские символы: «К языческим обрядам, по всем признакам, принадлежит и обычай зажигать Четверговую свечу и рисовать ей свастику на потолке хаты, про что поэтично написав Богдан-Игорь Антонич у в стихотворении «Молитва»:

Хай Сонце — Прабог всіх релігій,

Золотопере й життєсійне

Благословить мій дім крилатий.

Накреслю взір його неземний,

Святий арійський знак таємний,

Накреслю свастику на хаті

І буду спати вже спокійно.

Новая украинская реальность. От печали до радости и наоборот © ifeistravel.com.ua Володимир Онищук пишет о христианской Пасхе: «Если кому-то хочется "праздновать" иудейские обряды каннибализма — это ваше дело, но не называйте иудейские смертоносные "праздники" названиями наших извечных языческих, светлых праздников! Сегодня на наш Чистый Четверг, а разве что иудейский "Нечистый Четверг"».

И снова Галина Лозко: «Мы, родноверы, обязаны понимать, что за тысячелетним церковным мороком кроется наш древний родовой праздник единения ныне живых украинцев с духами наших родных пращуров, глубокое уважение к культу Предков. Помните, что благодаря нашим обрядам осуществляется обновление непрерывной цепи прошлого, нынешнего и будущего нашего Украинского Рода».

А род идёт, как уже сказано, от трипольцев/арийцев. А дальше — древнеукраинские князья и прочие «легенды нации», включая добробатовцев-язычников из «Азова» с их рунами.

«Суть идеологии аграрной сверхдержавы — в пустоте архаичных символов, — констатирует одесский публицист Вячеслав Азаров, — Так же люди каменного века выкладывали свои культовые сооружения из гигантских камней. Это для них имеет сакральный смысл, а современная техника без надобности, они не знают, что с ней делать. И нынешняя колониальная элита намеренно насаждает такую культуру, ведь промышленность, создающая технику, — это в конечном счете самостоятельность экономическая, а за ней и политическая независимость… Компрадорский политический класс рассматривает Украину, как бойню, где он разделывает скот, чтобы разбогатеть и переехать жить к хозяевам, его воспитавшим. Поэтому чем архаичнее здесь идеология и промышленный уровень, тем безопаснее для них обстановка».

Пепел Мазепы и Бандеры настойчиво стучит в их сердце — ввиду отсутствия мозгов. Настоящие мозги взращивались совсем другой страной и для совершенно других целей.