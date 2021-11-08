Дмитрий Выдрин: кто он
Дмитрий Выдрин: кто он
© РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк
Недавно довелось поспорить на Media Pro по поводу туранского имперского стиля. Нет, не в плане его наличия. Тут все ясно. Турция явно и недвусмысленно примеряет имперский халат. Но вот вектор, интенцию, направленность этого стиля, его особенности или недостатки даже опытные эксперты видят по-разному. Для одних это явный вызов русскому миру, его православному стилю. Для других — исторический шанс взаимодействия и партнерства. Есть и такие, для которых это не пересекающиеся параллельные феномены.

Думаю, многое может прояснить апеллирование к генезису борцовского, кунгфуистского аналога или реплики данного стиля. И вот здесь особых затруднений не возникает. Это не закамуфлированная близость англо-американской имперской геополитики и стиля ушу ЧАНЦЮАНЬ (длинный кулак), которая схватывается дедукцией. Это не скрытое тождество польских имперских амбиций и стиля БАГУАЧЖАН, что не раскрыть без индукции. (См. предыдущие эпизоды.) Здесь же все на поверхности.

Среди множества базовых стилей ушу только один полностью монополизирован мусульманскими бойцами. Это БАЦЗИЦЮАНЬ! В бесконечные ургальские ночи, когда начальники спали у раскаленной добела печки, а водка замерзала (в буквальном смысле) в сугробе у щитового домика нашей бамовской геофизической партии, мне тайно давал уроки этого стиля уйгур Юра Хан Ки Су. Мы к этому еще вернемся. («Юрка, ты еще жив? Если, что — мы геологи!») А пока перенесёмся в туранский мир.

Я давно и подолгу бываю в Турции. Застал еще период базарного бедлама и эйфории от немыслимого спроса моих соотечественников на их «меха и кожу». Именно здесь творчески развили марксистскую теорию и на практике доказали, что коммунизм можно построить даже не в отдельно взятой стране, а в отдельно взятом отеле. Только называться этот симулякр будет на местный лад — «олинклюзив».

Империи наносят ответный удар. Эпизод Ι
Империи наносят ответный удар. Эпизод Ι
…А потом они начали строить империю. По-восточному хитро, вкрадчиво, подспудно.

Вот всесильные тогда еще американцы полагали, что ситуация «полностью под контролем». Продавили мусульманскую страну в НАТО, чтобы подсадить на своей военный протокол южное подбрюшье России. Тормознули их со вступлением в ЕС, чтобы турецкий базар не поднялся до европейского рынка. Все как сейчас с Украиной.

Вот хитрые до сих пор британцы подсказывали своим давнишним подопечным, как плести интриги на Севере и Юге.

Вот мудрые всегда евреи отстраивали…

Хотя все это в прошлом. Турки внимательно слушали, послушно кивали и поступали по-своему. Именно на турках сломалась главная штатовская схема — не допускать финансовым шаманством своих подопечных к продовольственной самодостаточности. Турция же по восточному коварно вросла в продуктовую независимость по самые помидоры.

Именно на турках стали барахлить веками отработанные и явно демонизированные британские механизмы решения собственных проблем чужими руками. И не важно где — хоть в Средней Азии, хоть на Кавказе. Единственное, что пока получается у бриттов, так это ссорить янычар как с ближними соседями, начиная с Сирии, так и с дальними — аж до самой Франции. Хотя надо учесть, что умение ссорить других всегда заканчивается ссорой в собственном доме…

Именно турки уничтожили главный принцип Атлантического Альянса — то, что между его членами не может быть военных конфликтов. Могут быть, и еще какие! Вплоть до членовредительства. Спросите у Кипра: ведь это не остров геополитически треснул, бюрократически треснул весь Альянс вместе с его базовой пятой «точкой» — соответствующей статьей устава. 

А также и оружие новые берсерки закупают «не той системы». В смысле, не только натовских стандартов. Причем многое закупают как бы «на вырост» и «по-взрослому». Те же комплексы С400 могут себе позволить только весьма крупные и амбициозные мировые геополитические игроки масштаба Индии.

На «газ давят», опять-таки, не по-детски. Вроде шайтан им подсказал, что энергетика станет главным геополитическим оружием. Американцы всегда говорили, что деньги в жизни самое главное, а оно вон как обернулось — у многих стран сегодня деньги есть, а тепла нет. Потому что стоит оно не просто денег, а больших денег. А Турция уже «сидит на теме» — стала мировым газовым хабом, сосредоточив на своей территории критический объем энергокоммуникаций. Короче, «тема крутится, деньги мутятся». А еще «мутится» мировой «вес», который явно превосходит уже потенциал рядовой страны и тянет на протоимперию…

Поэтому они климатические саммиты снисходительно игнорируют, и западных послов десятками строят… Могут себе позволить.

И вот здесь-то я и вспоминаю уроки уйгура Юры. (Имя даю в нашей транскрипции.) Выросший в суровых горах, где люди постоянно ходят в непробиваемой ватной одежде, он учил меня: «бей не красиво, а эффективно — только в незащищенные места». Ясно, что в суровом климате это чаще всего хрупкое колено — ниже голенище обуви, а выше полы одежды.

Наверное, поэтому в мусульманском стиле Бацзицюань нет головокружительных пируэтов в духе Барышникова. Там главный принцип не задирать ноги выше головы, а напротив — постоянно и прочно стоять на ногах, буквально врастая в землю до глубоких борозд. Эти характерные углубления даже в твердом грунте, кстати говоря, и являются визитной карточкой сильного мусульманского бойца. «Я милого узнаю по походке.» И в современных спортивных первенствах мусульманских единоборцев обычно характеризуют: «Блестяще работают на земле»…

Так вот, этот характерный почерк весьма свойственен геополитике «туранского мира». Если упомянутый в предыдущем эпизоде польский имперский стиль — натужная пафосная демонстрация своих часто мнимых возможностей, то туранский стиль — хитро-смиренное занижение настоящих ресурсов.

Да, реальный удар в колено намного эффективнее, чем имитационный удар в «репу». Имперский удар — это вам не фильмы с Ван Даммом. Один берсерк в свое время легко справлялся с двумя крестоносцами… Этот приземленный, даже заземленный стиль потом спасет спасет тюрков от соблазнов морской империи. И историческая потеря почти всех островов, и своеобычная стилистика из недостатков вдруг стали преимуществами — на земле, в эпоху гиперзвука, прочнее строить, чем на воде…

Наши недостатки превращаются в наши достоинства намного чаще, чем мы думаем. Ну и многолетний лидер анализируемой державы Реджеп Тайип Эрдоган по жизни убедился, что собственный глубинный стиль важнее сиюминутной карьеры: когда-то он потерял хлебную должность, не сбрив по требованию начальника-англофила свои фамильные усы. Зато это стало триггером всей его политической карьеры. И потом он сам стал «начальником» безбрежных тюркских земель. С усами. Эх, зря «Володька сбрил усы»…

Турция, как все континентальные, тем более пост-византийские империи, метит в незащищенные места. Это ее стиль и единоборств, и имперской экспрессии. И не надо обижаться. Надо просто прикрывать свои незащищенные локации. Уязвимость всегда провоцирует бойца школы бацзицюань. Хотя у России здесь колоссальный опыт. Она даже ударные беспилотники умудряется сбивать обычными мандаринами. Теми, которые пахнут Новым годом, а не растут на «Тополе-М». Может, например, шутя напомнить, что расчетливые соседи только на их поставках потеряли ровно в двенадцать раз больше, чем заработали на продаже Байрактаров Украине. А если добавить лимонов — совсем кисло будет. Хотя, повторюсь, нельзя сверкать голыми коленками…

Но главное даже не в этом. Суть мусульманского стиля прежде всего в способности к вселенской концентрации усилий, к колоссальной энергии удара. Колоссальной, но незаметной.

Империи наносят ответный удар. Эпизод II
Империи наносят ответный удар. Эпизод II
Скажем, страна вдруг начала строить немыслимое количество современных магистралей, тоннелей, трубопроводов. Экономике столько вроде и не требуется. Но кто-то там знает, что водитель бульдозера может за неделю стать водителем современного танка, баранку грузовика легко поменять на штурвал бронетранспортера, а теодолит весьма близок к прицелу беспилотника… Не это ли Турция подсказала Азербайджану?

Только империи знают, что вкладываться в навыки людей, рентабельнее, чем в свойства вещей. Такой имперский совет дороже эшелона военной помощи.

В Турции неисчерпаемый ресурс гидроэнергетики. На каждую горную речушку можно поставить «колхозную» мини-ГЭС. А строит дорогущие АЭС. Потому, наверное, что здесь на выходе не только тысячи киловатт, но и тысячи элитарных атомщиков. И их уже готовят в России, создавая уникальный человеческий ресурс для будущих геополитических амбиций.

И вот уже пристально следящий за турецким опытом Узбекистан скрупулезно копирует соседа. Даже дальше идет: не только закладывает с Росатомом суперсовременную станцию, не только учит своих атомщиков в РФ, но и открывает филиал МФТИ прямо у себя дома. Кует, точнее, расщепляет атом, не отходя от кассы… Неудивительно. Выше я говорил, что «стиль» — это когда тебя повторяют, «стиль» — это концентрат, который разбавляют.

Вообще, высокая концентрация возможностей, всегда — высокая мотивация их носителей. А она невозможна без высокой мечты, сотканной из высоких, в том числе и «атомных», смыслов. Такие вот «восточные орнаменты» плетутся рядом с нами.

Подобное бы пугало, если считать, что все это обернется против нас. А если вспомнить, что сам концепт «туранского мира» родился в Таврической губернии? И его автор — энциклопедист Исмаил Гаспринский — неоднократно писал в своем бахчисарайском издании «Переводчикъ», что туранский мир может и должен гармонично сочетаться с русским миром. Надо только понять друг друга и не прощать взаимные обиды. Янычары не прощают тех, кто их простил. Не их стиль…

Еще бы помнить, что в данном случае главный наш козырь — даже не военная сила и ресурсы, а своего рода уникальная «геополитическая резистентность». Но об этом в следующем эпизоде…

Идет, идет накопление взрывной, колоссальной энергии этого экзотического мира. От нас — от нашего державного ума, такта, решительности, стратегичности и пр. в значительной мере зависит, насколько эта энергия будет мирной.

И еще бы я посоветовал турецкой элите лично потренироваться в стиле мусульманского ушу Бацзицюань. Может, Юру найти. Он учил, что главная проблема стиля в следующем: сила твоего удара может зашкалить за возможности собственного тела. Тогда ты не соперника поражаешь, а рвешь свои мышцы и сухожилия. Таков этот сложный стиль Бацзицюань…

 

 

 

 

 

 