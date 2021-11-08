Дмитрий Выдрин, известный украинский и российский политолог и политтехнолог, в третьем материале цикла продолжает рассуждать об имперском стиле

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Думаю, многое может прояснить апеллирование к генезису борцовского, кунгфуистского аналога или реплики данного стиля. И вот здесь особых затруднений не возникает. Это не закамуфлированная близость англо-американской имперской геополитики и стиля ушу ЧАНЦЮАНЬ (длинный кулак), которая схватывается дедукцией. Это не скрытое тождество польских имперских амбиций и стиля БАГУАЧЖАН, что не раскрыть без индукции. (См. предыдущие эпизоды.) Здесь же все на поверхности.

Среди множества базовых стилей ушу только один полностью монополизирован мусульманскими бойцами. Это БАЦЗИЦЮАНЬ! В бесконечные ургальские ночи, когда начальники спали у раскаленной добела печки, а водка замерзала (в буквальном смысле) в сугробе у щитового домика нашей бамовской геофизической партии, мне тайно давал уроки этого стиля уйгур Юра Хан Ки Су. Мы к этому еще вернемся. («Юрка, ты еще жив? Если, что — мы геологи!») А пока перенесёмся в туранский мир.

Я давно и подолгу бываю в Турции. Застал еще период базарного бедлама и эйфории от немыслимого спроса моих соотечественников на их «меха и кожу». Именно здесь творчески развили марксистскую теорию и на практике доказали, что коммунизм можно построить даже не в отдельно взятой стране, а в отдельно взятом отеле. Только называться этот симулякр будет на местный лад — «олинклюзив».

Империи наносят ответный удар. Эпизод Ι

Вот всесильные тогда еще американцы полагали, что ситуация «полностью под контролем». Продавили мусульманскую страну в НАТО, чтобы подсадить на своей военный протокол южное подбрюшье России. Тормознули их со вступлением в ЕС, чтобы турецкий базар не поднялся до европейского рынка. Все как сейчас с Украиной.

Вот хитрые до сих пор британцы подсказывали своим давнишним подопечным, как плести интриги на Севере и Юге.

Вот мудрые всегда евреи отстраивали…

Хотя все это в прошлом. Турки внимательно слушали, послушно кивали и поступали по-своему. Именно на турках сломалась главная штатовская схема — не допускать финансовым шаманством своих подопечных к продовольственной самодостаточности. Турция же по восточному коварно вросла в продуктовую независимость по самые помидоры.

Именно на турках стали барахлить веками отработанные и явно демонизированные британские механизмы решения собственных проблем чужими руками. И не важно где — хоть в Средней Азии, хоть на Кавказе. Единственное, что пока получается у бриттов, так это ссорить янычар как с ближними соседями, начиная с Сирии, так и с дальними — аж до самой Франции. Хотя надо учесть, что умение ссорить других всегда заканчивается ссорой в собственном доме…

Именно турки уничтожили главный принцип Атлантического Альянса — то, что между его членами не может быть военных конфликтов. Могут быть, и еще какие! Вплоть до членовредительства. Спросите у Кипра: ведь это не остров геополитически треснул, бюрократически треснул весь Альянс вместе с его базовой пятой «точкой» — соответствующей статьей устава.

А также и оружие новые берсерки закупают «не той системы». В смысле, не только натовских стандартов. Причем многое закупают как бы «на вырост» и «по-взрослому». Те же комплексы С400 могут себе позволить только весьма крупные и амбициозные мировые геополитические игроки масштаба Индии.

На «газ давят», опять-таки, не по-детски. Вроде шайтан им подсказал, что энергетика станет главным геополитическим оружием. Американцы всегда говорили, что деньги в жизни самое главное, а оно вон как обернулось — у многих стран сегодня деньги есть, а тепла нет. Потому что стоит оно не просто денег, а больших денег. А Турция уже «сидит на теме» — стала мировым газовым хабом, сосредоточив на своей территории критический объем энергокоммуникаций. Короче, «тема крутится, деньги мутятся». А еще «мутится» мировой «вес», который явно превосходит уже потенциал рядовой страны и тянет на протоимперию…

Поэтому они климатические саммиты снисходительно игнорируют, и западных послов десятками строят… Могут себе позволить.

И вот здесь-то я и вспоминаю уроки уйгура Юры. (Имя даю в нашей транскрипции.) Выросший в суровых горах, где люди постоянно ходят в непробиваемой ватной одежде, он учил меня: «бей не красиво, а эффективно — только в незащищенные места». Ясно, что в суровом климате это чаще всего хрупкое колено — ниже голенище обуви, а выше полы одежды.

Наверное, поэтому в мусульманском стиле Бацзицюань нет головокружительных пируэтов в духе Барышникова. Там главный принцип не задирать ноги выше головы, а напротив — постоянно и прочно стоять на ногах, буквально врастая в землю до глубоких борозд. Эти характерные углубления даже в твердом грунте, кстати говоря, и являются визитной карточкой сильного мусульманского бойца. «Я милого узнаю по походке.» И в современных спортивных первенствах мусульманских единоборцев обычно характеризуют: «Блестяще работают на земле»…

Так вот, этот характерный почерк весьма свойственен геополитике «туранского мира». Если упомянутый в предыдущем эпизоде польский имперский стиль — натужная пафосная демонстрация своих часто мнимых возможностей, то туранский стиль — хитро-смиренное занижение настоящих ресурсов.

Да, реальный удар в колено намного эффективнее, чем имитационный удар в «репу». Имперский удар — это вам не фильмы с Ван Даммом. Один берсерк в свое время легко справлялся с двумя крестоносцами… Этот приземленный, даже заземленный стиль потом спасет спасет тюрков от соблазнов морской империи. И историческая потеря почти всех островов, и своеобычная стилистика из недостатков вдруг стали преимуществами — на земле, в эпоху гиперзвука, прочнее строить, чем на воде…

Наши недостатки превращаются в наши достоинства намного чаще, чем мы думаем. Ну и многолетний лидер анализируемой державы Реджеп Тайип Эрдоган по жизни убедился, что собственный глубинный стиль важнее сиюминутной карьеры: когда-то он потерял хлебную должность, не сбрив по требованию начальника-англофила свои фамильные усы. Зато это стало триггером всей его политической карьеры. И потом он сам стал «начальником» безбрежных тюркских земель. С усами. Эх, зря «Володька сбрил усы»…

Турция, как все континентальные, тем более пост-византийские империи, метит в незащищенные места. Это ее стиль и единоборств, и имперской экспрессии. И не надо обижаться. Надо просто прикрывать свои незащищенные локации. Уязвимость всегда провоцирует бойца школы бацзицюань. Хотя у России здесь колоссальный опыт. Она даже ударные беспилотники умудряется сбивать обычными мандаринами. Теми, которые пахнут Новым годом, а не растут на «Тополе-М». Может, например, шутя напомнить, что расчетливые соседи только на их поставках потеряли ровно в двенадцать раз больше, чем заработали на продаже Байрактаров Украине. А если добавить лимонов — совсем кисло будет. Хотя, повторюсь, нельзя сверкать голыми коленками…

Но главное даже не в этом. Суть мусульманского стиля прежде всего в способности к вселенской концентрации усилий, к колоссальной энергии удара. Колоссальной, но незаметной.

Империи наносят ответный удар. Эпизод II

Только империи знают, что вкладываться в навыки людей, рентабельнее, чем в свойства вещей. Такой имперский совет дороже эшелона военной помощи.

В Турции неисчерпаемый ресурс гидроэнергетики. На каждую горную речушку можно поставить «колхозную» мини-ГЭС. А строит дорогущие АЭС. Потому, наверное, что здесь на выходе не только тысячи киловатт, но и тысячи элитарных атомщиков. И их уже готовят в России, создавая уникальный человеческий ресурс для будущих геополитических амбиций.

И вот уже пристально следящий за турецким опытом Узбекистан скрупулезно копирует соседа. Даже дальше идет: не только закладывает с Росатомом суперсовременную станцию, не только учит своих атомщиков в РФ, но и открывает филиал МФТИ прямо у себя дома. Кует, точнее, расщепляет атом, не отходя от кассы… Неудивительно. Выше я говорил, что «стиль» — это когда тебя повторяют, «стиль» — это концентрат, который разбавляют.

Вообще, высокая концентрация возможностей, всегда — высокая мотивация их носителей. А она невозможна без высокой мечты, сотканной из высоких, в том числе и «атомных», смыслов. Такие вот «восточные орнаменты» плетутся рядом с нами.

Подобное бы пугало, если считать, что все это обернется против нас. А если вспомнить, что сам концепт «туранского мира» родился в Таврической губернии? И его автор — энциклопедист Исмаил Гаспринский — неоднократно писал в своем бахчисарайском издании «Переводчикъ», что туранский мир может и должен гармонично сочетаться с русским миром. Надо только понять друг друга и не прощать взаимные обиды. Янычары не прощают тех, кто их простил. Не их стиль…

Еще бы помнить, что в данном случае главный наш козырь — даже не военная сила и ресурсы, а своего рода уникальная «геополитическая резистентность». Но об этом в следующем эпизоде…

Идет, идет накопление взрывной, колоссальной энергии этого экзотического мира. От нас — от нашего державного ума, такта, решительности, стратегичности и пр. в значительной мере зависит, насколько эта энергия будет мирной.

И еще бы я посоветовал турецкой элите лично потренироваться в стиле мусульманского ушу Бацзицюань. Может, Юру найти. Он учил, что главная проблема стиля в следующем: сила твоего удара может зашкалить за возможности собственного тела. Тогда ты не соперника поражаешь, а рвешь свои мышцы и сухожилия. Таков этот сложный стиль Бацзицюань…