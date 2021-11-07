Когда, кроме расцвета неонацизма и экономического кризиса киевской власти похвастаться особо нечем, остаётся только запрещать. На днях украинское министерство культуры пополнило свои «чёрные списки» сразу на 32 российских актера

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Украинский националистический фанатизм носится по миру, как бешеный рой разогнанных пчел, глупых и раздраженных, — ещё в 1945 году писал об этой публике великий режиссер А. Довженко в своём дневнике, — Чувство своей второсортности неприкаянных отбросов мира, и полная зависимость от легкого дыхания или колебания международных конъюнктур… образовали в течение четверти века на земном шаре особую, неповторимую личность украинского авантюриста-фанатика идеи "суверенной Украины"».

Теперь эти авантюристы-фанатики (вроде того же Петлюры) превозносятся как «гордость» украинского народа, пример для подражания, а гениально обрисованные Довженко в фильмах «Арменал» и «Щорс» карикатуры — словно бы сошли прямо с экрана и начали править. Карикатурны майданные образы, карикатурно их искусство.

На днях, при уничтожении в Лубнах памятника советскому военачальнику и герою легендарный киноленты Василию Ивановичу Чапаеву, снова засветился «герой» украинского кинематографа — неонацист Сергей Филимонов, по кличке «Сын Перуна». Ранее этот боевик неонацистского батальона «Азов» публично «зиговал», сжигал иконы, избивал ногами стариков. Теперь «Сына Перуна» и исполнителя главной роли в фильме Олега Сенцова «Носорог» с почтением принимала европейская публика на Венецианском кинофестивале.

А сам режиссёр «Носорога», если кто забыл, был замешан в организации террористического акта. И своим «подвигом» гордится — как само государство Украина гордится террористом Сенцовым и непосредственной связью со многими другими террористами, включая боевиков чеченского, грузинского, татарского и русского происхождения, прочно обосновавшихся на ее территории.

«Явно перегнул». Зеленский уволил чиновника СБУ, включившего в «черные списки» россиян умерших людей © president.gov.ua

Как!? Неужели на Украине после славной победы «революции гидности» кто-то кому-то ещё «лижет задницы»? Может ли быть такое в стране победившей свое колониальное прошлое?

В ответ чиновники дали утечку в прессу — концовку представленного Сенцовым синопсиса его киноленты: «"Кай" — это многослойный фильм, простой по форме, но достаточно сложный по содержанию и структуре. Некоторые части переставлены местами, другие разбиваются несколькими флешбеками. Сделано это не в дань моде, чтобы автору казаться умнее, чем он есть на самом деле, просто это единственная форма, в которой можно высказать главную идею фильма — о раздробленности и недраматургичности нашей жизни, а также попытки узнать, есть ли все-таки в ней что-то главное…». Цена вопроса о смысле жизни от господина Сенцова — 25 миллионов бюджетных гривен.

За эти деньги можно снять куда более необходимые официальной пропаганде агитки — например, фильм украинского режиссера Константина Коновалова «Крепость Хаджибей». Согласно данным Internet Movie Database, фильм «является историческим боевиком, в котором рассказывается история сражений Османской империи и Украинской гетманской империи с одной стороны, и Российской империи с другой. Противоборствующие силы сражаются за контроль над неприступной крепостью Гаджибей, расположенной на черноморском побережье, в самом сердце Украинской гетманской империи. И в тот самый момент, когда русские практически победили войска украино-турецкого альянса, загадочный герой — украинский казак Андрий — доставляет в Стамбул секретную депешу от главы Украинской гетманской империи, которая должна коренным образом изменить исход битвы». Согласитесь: «Гетманская империя» в сердце которой расположился «неприступный Хаджибей» (укреплённый кишлак на месте нынешней Одессы), это впечатляет.

Или виды разграбленного и уничтоженного как бы российской регулярной армией города Иловайск в одноимённом нашумевшем фильме, над которыми обрыдались все патриотически настроенные украинцы. Выяснилось, что соответствующее замыслу режиссёра запустение было найдено украинскими кинематографистами отнюдь не на Донбассе. «Внезапно оказалось, что [съемки] проходили не в прифронтовой зоне, а в заброшенном городе Цукроваров, расположенном в 280 километрах от Киева, — сообщает публицист Андрей Манчук. — Там при совке был мощнейший сахарный завод, а потом все декоммунизировали, и теперь это заброшенный город-призрак. Ну а в качестве массовки для фильма использовали уцелевшее местное население». Такова «художественная правда» по-украински.

Киевская журналистка Ирина Гаврилова с непревзойдённой иронией описывает фильм, увиденный ею в «День защитников и защитниц» на телеканале «Украина»: «Контрразведчик и его группа разоблачают сепаров, маскирующихся под атошников и убивающих истинных воинов света, имитируя пьяные драки. Потом герой-контрразведчик отказывается от помощи волонтеров, которые традиционно привезли "нашим хлопчикам" мыло, трусы и носки. Но его окликает по имени знакомый женский голос… В голове контрразведчика сразу отматывавается назад жизненная пленка и перед глазами встает разговор с женой:

- Меня повысили в звании, я еду в АТО

- А меня ты спросил? Что я думаю?

- Думаю, ты меня поймешь, я еду защищать Украину.

- Нет! Ты едешь убивать мирных людей, которые думают иначе…

И вот, спустя какое-то время, супруга обнаруживается на фронте, с фенечкой на руке и с коробками помощи для защитников от "подводных бурятов Путина".

- О, ты говоришь по-украински! — в изумлении отмечает героический муж.

- И ты тоже, — скромно опустив глазки мурлыкает новообращенная украинка. И сразу просит прощения за те слова, что сказала перед фронтовой командировкой своему любимому. "Ты простишь меня за это, простишь?" — истерически рыдает та, кто еще недавно просила "захысныка" не уничтожать инакомыслящих…».

Неудивительно, что украинское кино мало интересно любому вменяемому зрителю, и в прокате проваливаются даже самые раскрученные рекламой патриотические «шедевры».

Сенцов увидел заговор в отказе государства дать ему деньги на фильм © РИА Новости, Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк Александр Махов рассказал о провале в Краматорске кинофильма «Атлантида», как бы повествующего о жизни на Донбассе после воображаемой победы ВСУ. По его словам, на сеанс патриотического киношедевра пришло всего три человека: «Я и еще парень с девушкой лет 20 на вид. Сеанс в 21:50. Трое зрителей на всеукраинской премьере фильма о Донбассе на Донбассе. Это все, что нужно знать о мире и реинтеграции». А заодно и об украинском кинематографе, которое не окупает и десятой части затраченной на него бюджетных средств.

Деньги приходится изыскивать разными способами. Например, Государственное агентство Украины по вопросам кино не вернуло американской компании Netflix более полумиллиона долларов, потраченных на съемки фильма «Последний наемник» с Жан-Клодом Ван Даммом. Эти деньги компания рассчитывала получить в рамках программы «кэш-рибейта», подразумевающей поощрение иностранных кинокомпаний для производства фильмов на Украине. Предполагалось, что 25% бюджета покрывается компенсацией производственных затрат на территории Украины, а еще пять процентов причитается за обозначение в фильме некоего украинского присутствия. Но то в кино, а реальности украинские киночиновники кинули «иностранных партнёров» на круглую сумму.

Надо полагать, в условиях наступающего экономического кризиса украинским мастерам искусств не миновать резекции прожорливых желудков — на их патриотические аппетиты элементарно нет денег. Потому патриотам от кинематографии остаётся разве что бороться с советским кинонаследием — запрещая фильмы с гениальными актёрами старой школы, назначая украинским телеканалам постоянные проверки за показ кинолент — тех же «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Кавказская пленница», «Д'Артаньчни три мушкетёра», «Гараж», «Служебный роман», «Собачье сердце» и прочих.

Мы начали с одной цитаты классика и закончим другой. В 1929 году украинский писатель Юрий Яновский писал своему коллеге Мыколе Хвылевому: «Больно не то, что мы малокультурные в массе — от этого можно избавиться и мы от этого избавимся. Больно то, что много у нас так называемых "полуинтеллигентов" — этой хищной, пронырливой, беспринципной, гибкохребетной, паразитической публики, которая пренебрегает знаниями и культурой, вредит рабочему классу наплевательским отношением к культуре и проходит жизнь, ни о чём ни разу серьёзно не задумавшись».

Спустя столетие после написания этого письма рабочего класса на Украине почти не осталось, а вот гибкохребетные паразиты выжили — и прекрасно себя чувствуют.