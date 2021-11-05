Во время недавнего празднования Хэллоуина группа одетых в балахоны Ку-Клукс-Клана участников веселья «зиговали» прямо на Крещатике. Более того, держали в руках плакаты «Да, мы расисты», «Ку-клукс-клан вернулся» и «Белая сила». Как обычно в таких случаях, на Украине находятся умники, рассуждающие, что это шутка: мол, детишки балуются...

Фашистское приветствие на Украине получает всё большее распространение, социальные сети заполнены фото зигующих подонков (в том числе, ультрас на стадионах), «зиговать» не стесняются известные личности (например, лидер группировки C14 Жека Карась), нацистским приветствием оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны — как это случилось 9 мая 2021 года в Киеве. А на недавнем пикете националистов против гастролей российских исполнителей не удержался и «кинул зигу» известный ультраправый активист Виталий Регор (памятный нам по зверскому нападению на женщину с ребёнком 9 мая 2016 года).

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Футболист Роман Зозуля демонстративно фотографируется на фоне цифр 14:88, шифрующего нацистское приветствие, а хоккеист Андрей Денискин показывает расистский жест (как бы почистил и съел банан) темнокожему игроку клуба «Донбасс» Джейлену Смереку. Тоже, видимо, шутка — как и расистские высказывания в адрес темнокожего спортсмена и нардепа Жана Беленюка. Как позже пояснил сам Жан, обидчики представляют организацию, которая «отстаивает правильную историю», и он решил прекратить уголовное преследование «шутников».

«С ними переговорили, провели разъяснительную работу. Соответственно, мы пожали руки, для меня эта история исчерпана, — рассказал Беленюк. — Как с ними общались — я не знаю, это их личные отношения. Мне сказали, что они "получили по ушам". В любом случае мы будем по каким-то вопросам относительно моей депутатской деятельности коммуницировать».

Повсюду «Азов». Взлет и падение империи неонацистов на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Дикими выходками известны и представители политического крыла «Азова» — партии «Национальный корпус». Так в июле этого года они устроили массовое побоище прямо на заседании Бориспольского горсовета. А у их друзей-конкурентов из другой неофашистской партии «Свобода» (депутатов поселковых советов Кировоградской области) СБУ изъяла целый арсенал оружия, в частности, боевые пистолеты с глушителями. Депутаты-неофашисты вымогали у предпринимателей десятки тысяч долларов. А задержали их после получения суммы в размере $60 000. Эту сумму они потребовали от руководителя коммерческой структуры в сфере энергетики в обмен на закрытие производства о возможном уклонении от уплаты налогов.

Не отстают от своих подопечных и пастыри украинского «патриотического движения». На днях епископ раскольничьей ПЦУ Андриан избил женщину, Иванну Бережную, причем бил кулаками в живот, растоптал ее телефон, набросился на мужа — а в свое оправдание напирал, что бил русскоязычных. Благодаря съемке с камер видеонаблюдения выяснилось, что «епископ» напал на женщину первым, но как вы понимаете, никакого раскаяния по отношению к «унтерменшам» он не испытывает.

Высокомерие коричневых дикарей обуславливается презрением по отношению к тем, кто по их мнению, ниже в уровне развития. Недаром лозунг «Украина цэ Европа» стал неофициальным девизом Евромайдана.

Европа — это как бы знак антропологического качества, а Россия, русские, русскоязычные — представители «Московии», «Орды», «Азии». Сотрудница ресепшн одного из отелей Анталии, уроженка Казахстана Алия рассказывала украинским журналистам: «Пара откуда-то из Западной Украины с порога первый вопрос задала — есть ли "москали" в отеле. И когда услышали, что больше половины гостей — граждане России, недовольно скривили лица. И даже думали уехать в другой отель (говорили, что в турагенстве их якобы уверяли, что россиян не будет). Но когда узнали, что в других гостиницах тоже много туристов из России, с недовольным видом все же заселились».

Прививочный туризм: Почему жители Украины мчатся в Крым за уколом © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Эти [якобы] несуществующие нацисты периодически совершают насилие на украинских улицах — против национальных меньшинств, журналистов, антифашистов, левых. По просьбе нацистов украинцев травят в соцсетях и увольняют с работы за неправильные взгляды и выражения, — пишет украинский правозащитник Владимир Чемерис, — Эту власть им напрямую делегировали МВД Украины, СБУ и Банковая — как при Порошенко, так и при Зеленскомом. <…> На местных выборах октября 2020 года в Харькове "Демократическая секира" получила 1,18%, а "Свобода" — 0,77%. А уже через год представитель Нацкорпуса (откровенно нацистской партии, которая в 2020-м в Харькове даже не выдвинула своих кандидатов), получил 4,26% или 12 258 голосов. И занял почётное четвертое место. Динамика, достойная НСДАП начала 1930-х годов».

Не замечающий нацизма на Украине либо слеп, либо глуп, либо злонамеренно скрывает этот упрямый факт. Какие уж тут шуточки.