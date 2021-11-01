Украина семимильными шагами приближается к энергетической катастрофе, которая вполне вероятна в холодные месяцы, когда минусовая температура выйдет на пиковые значения

Украина в лихорадочном поиске электроэнергии © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Относительно причин прекращения продажи российского угля существует несколько версий. Сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич предположил, что таким образом Москва отреагировала на обострение в Донбассе. Такая точка зрения сейчас довольно популярна в России. Но эксперт в области энергетики Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что политической подоплеки у этой истории нет: просто гораздо выгоднее продавать уголь на европейских рынках, где он из-за острого дефицита существенно вырос в цене. У Украины отсутствуют необходимые средства, чтобы приобретать уголь даже по прежней стоимости, а ценовой взрыв вообще сделал ее полностью неликвидным активом на биржевых площадках.

Порошенко опасается «энергетического реванша» России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

А без электроэнергии, с закупкой которой, казалось, проблем не должно было быть (поскольку в прошлые годы торговля шла без проволочек) кризис будет усугублен до значений бедствия в национальных масштабах.

С Минском была достигнута предварительная договоренность по поставкам с «Белэнерго», с Москвой вообще никто даже не пытался договариваться. В Киеве предположили, что ситуация будет складываться по традиционной модели. Однако ряд технических моментов поставил крест на возможности подписания быстрого контракта с Белоруссией. Во-первых, украинские аукционы по распределению объемов закупаемой электроэнергии переносились несколько раз, мероприятие состоялось в самый последний момент. Результаты конкурса важны для потенциального продавца, он по итогам видит реальных покупателей.

Во-вторых, «Укрэнерго» на аукционе выставил лот сечением в 900 МВт. Технически белорусы не в состоянии переправлять такие объемы, для этого не подготовлены соответствующие линии. Максимум, что они могут экспортировать — это 350 МВт в час. Но в целом решение совместить «угольную блокаду» с запретом на поставки электроэнергии просто на технические моменты не спишешь. Тем более что последние в принципе преодолимы без каких-либо сверхчеловеческих усилий.

«Зеленая дубина» в руках политиков. Чем потепление климата отличается от холодной войны © РИА Новости, president.gov.ua

Мне плохо верится, что Украине дадут замерзнуть. Понятно, что Европа пальцем о палец не ударит, ей собственных энергетических проблем хватает, да и критическое положение украинского населения перед зимними холодами там едва ли кого-то волнует. В России — другое дело. Все же, по мнению Владимира Путина, русские и украинцы — один народ. Понятно, что замерзать будут не начальники, у них сохранится доступ к теплу. Пострадают простые люди. Так что мне представляется, что Москва просто указывает Киеву на те средства, которые она способная использовать для принуждения Украины к миру без применения военной силы. Но в критический момент, я уверен, помощь будет оказана.