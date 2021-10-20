В отличие от Виктории Нуланд, которая вела себя в Москве на редкость миролюбиво, глава Пентагона Ллойд Остин, вчера прилетевший в Киев, оказался весьма агрессивным малым

Может, так и положено главе военного ведомства, но понять теперь, какой именно линии придерживается Вашингтон в отношении России, теперь уже решительно невозможно. То ли отношения улучшаются, то ли прямо наоборот. Скорее всего США сохраняют верность тому, что называется многовекторностью. С одной стороны протягивают руку дружбы, опасаясь чрезмерного сближения России и Китая, с другой — продолжают так называемую политику сдерживания Москвы.

Для последней как бы и был выбран соответствующий министр, который прежде, чем попасть на Украину, побывал с официальным визитом в Грузии. Начал Остин с традиционных и в значительной мере ритуальных заявлений.

«Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины», — Газовый пузырь. Лопнет ли диктатура Зеленского © пресс-служба президента Украины

По его словам, США выражают приверженность укреплению обороноспособности Украины, чтобы «сдерживать дальнейшую агрессию России». Это была лишь легкая разминка.

Сильнодействующие средства Остин пустил в ход на брифинге, состоявшемся после встречи гостя из-за океана со своим украинским коллегой, министром обороны Андреем Тараном. То, что прозвучало, уже не было формальностью. Американский чиновник решил заклеймить Россию как «агрессора и оккупанта», обвинив ее в развязывании конфликта в Донбассе.

«Россия начала эту войну. И она строит препятствия для достижения мира. Мы же продолжаем делать все возможное, чтобы поддержать Украину и защитить ее безопасность. — заявил он, добавив, — И Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию».

Казалось, что набор прозвучавших обвинений был позаимствован из украинского политического лексикона с добавлением пары моментов из повестки актуальной для США. Вот еще одна цитата: «Мы вновь призываем Россию прекратить оккупацию Крыма, прекратить продолжение войны на востоке Украины, прекратить дестабилизирующую активность в Черном море и вдоль границ Украины. Также прекратить постоянные кибератаки и другие провокационные действия против западных демократий». «Россия начала войну». Зачем в Киев прилетел шеф Пентагона © REUTERS, Gleb Garanich

В общем и целом, можно было бы и не обращать внимания на дежурную, хотя и откровенно враждебную риторику, но Ллойд Остин неожиданно заговорил об американских интересах в Черном море и поддержке в связи с этим Украины. Это смахивает даже на небольшую сенсацию, ибо ранее черноморский регион высокопоставленными американскими чиновниками так не маркировался. Вот что было сказано:

«Мы предоставляем помощь во всех регионах на регулярной основе, и это наше обязательство перед нашими партнёрами. И вы можете ожидать, что мы будем продолжать нашу поддержку. Этот регион является очень важным для нас, и мы продолжим нашу поддержку нашим партнёрам для обеспечения безопасности в этом регионе».

Тему с удовольствием подхватил Андрей Таран: «Мы имеем общий интерес и настроены продолжать целевые консультации по этому поводу, а также объединять усилия с нашими партнёрами в черноморском регионе и НАТО в целом для поддержания стабильности и безопасности».

Эти все громкие заявления о «помощи», «продолжении поддержки», могут ли они рассматриваться как реальная угроза России. Действительно ли Пентагон готов вступить во взаимодействие с Военно-морскими силами Украины, чтобы восстановить якобы утраченную по вине России безопасность в черноморском бассейне? Это серьезный, казалось бы, тревожный вопрос, но ответ на него известен уже давно. США не планируют ни сейчас, ни в будущем, о чем неоднократно говорилось, в том числе и с высоких трибун, принимать непосредственное участие в военных конфликтах, связанных с Украиной. Андрей Золотарев: США будут бояться дразнить Кремль своей политикой по Украине © Facebook, Золотарев Андрей

Поэтому грозные слова звучали, действенная помощь была обещана, но от какой-либо конкретики гость уклонился. И вовсе не потому, что хотел сохранить в тайне те действия, к которым готовится прибегнуть Пентагон, чтобы оказать содействие украинским братьям, а чтобы не разочаровывать аудиторию скромностью масштабов помощи. Суммы, перечисляемые Вашингтоном Украине на оборонные цели, поставляемая военная техника не поражают воображение. Ожидать, что в сложившейся практике что-либо изменится, нет никаких оснований.

Характерный штрих. Остин сказал о праве украинцев определять свое будущее, отвечая на вопрос о членстве Украина в НАТО. И опять ни звука, ни словечка о сроках. От такого рода дружеских похлопываний по плечу, Киев ни на миллиметр не приблизился к к заветной цели. Он даже до сих пор не получил план действий по членству в НАТО. Так что как бы грозно и решительно не звучал глава Пентагона, ожидать от нынешней администрации США сколько-нибудь действенной помощи в решении военных задач, украинскому руководству явно не стоит.