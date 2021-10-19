Обществом запуганным, чья коллективная психика расшатана бесконечными стрессами и утратами, управлять значительно проще. Уже почти десятилетие Украина пребывает в состоянии психоза, которое провоцируют и успешно используют в своих интересах заинтересованные политические силы

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Вот главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей речи, приуроченной к Дню украинского казачества и 80-летию со дня «создания УПА, расставляет конкретные акценты:

«Защитники и защитницы Украины восьмой год подряд сдерживают российскую агрессию. Мы стали надежным щитом Европы. Козацкая и повстанческая кровь в наших жилах ведет нас только вперед — к Победе… Мы обязательно восстановим государственный суверенитет Украины на всей ее территории», — сказал Залужный, и далее — как отмечено на странице в фейсбуке Генштаба Украины — особо подчеркнул, что высшим проявлением патриотизма является «готовность умирать и убивать за свою землю».

Вопросы зачем убивать и насколько эта земля в принципе «своя», бравого вояку не волнуют в принципе. Как говорил выпивший гитлеровский генерал в «17 мгновениях весны», «умирать страшно в одиночку, скопом — пустяки, даже пошутить можно».

В надежде всех перемазать и повязать кровью, киевский режим хочет утащить за собой в могилу как можно больше людей. А что до психозов и смертей «защитников», то истинных виновников национального торжества это мало волнует. Намедни очередной «воин света» в Киеве открыл огонь по семье из трёх человек. Отец семейства ранен в ногу, а полиция начала дело по статье… «хулиганство». Как саркастически отмечает ТГ-канал «Украина.ру»: «Понимаем. Наверное, это животное в военной форме не просто животное, а героический защитник Украины. Высшая раса».

Можно ли назвать Украину нацистским государством?

Нет, разумеется, кто-то периодически даёт отпор: скажем, в Славянске атошник, который прицепился к местному жителю за футболку с российской символикой, получил струей газа в физиономию. Множатся случаи сопротивления мовным активистам в заведениях общепита. А в Волынской области местные ромы (цыгане являются частным обьектом нападений украинских неонацистов) отлупили целую группу камуфляжных обидчиков.

На выложенном в Сеть видео несколько цыган воспитывают мужчин в военной форме, называя тех фашистами и нацистами. Причем на кадрах нет группового избиения — каждый вразумляет своего «подопечного».

«Ходите толпой, людей избиваете? Надел форму — думаешь, царь и бог? Это тебе не Восток, сука, не Восток! Мы здесь без оружия [далее нецензурно], на колени!, — учит «воина света» один из ромов, — Буду находить вас и убивать за это, шкуру буду спускать! Людей толпой избиваете, нацисты, надели форму, и всё, думаете? Каждого находить буду, буду уничтожать вас, нацисты. Ты меня услышал? Людей нельзя трогать. Нацист, фашист, сука…»

Забавный, но показательный случай из жизни «высшей расы» рассказывает на своей странице Мирослава Бердник: «Ехала вчера в маршрутке. Рядом — семейство атошника. Он, правда, когда вошли, заплатил за всех. Но сын — лет 9-10 тут же стал ныть "папа, я хочу сесть, у меня ноги болят!". Папа ему: "Ну, ты же видишь, мест нет, подожди, пока кто-то выйдет". Как раз собираюсь выходить я, мальчик уже изготовился на старт, чтобы усесться на мое место, когда с другой стороны успела прошмыгнуть бабулька — ветхая, как божий одуванчик… Ребенок завыл: "Папа, а чего она на НАШЕ место села?!" Папа ему: "Ну ты же видишь, что бабушка старенькая". И тут ребенок выдает: "Папа, ну ты же сам говорил, ЧТО НАМ ПОЛОЖЕНО!" Папа аж покраснел, как помидор».

Им положены льготы, земли, учеба — а остальным не положено. Половине населения страны нельзя даже учиться на своём родном языке. Им предписано восхищаться «реформами» или убираться из своих родных и обустроенных предками городов — с чемоданом, в Россию. Остаются только «самые лучшие», аттестованные, реформированные.

Вот в селе Чевельча Лубенского района Полтавской области в ночь на 12 октября, как сообщает бывший нардеп Игорь Мосийчук, двое полицейских изнасиловали беременную женщину. Полицаи выбили дверь и ворвались в дом местной жительницы — матери-одиночки Снежаны С. 1990 года рождения. Женщина, которая носит второго ребенка, была зверски изнасилована.

Иные полицаи содействовали банде «чёрных риелторов» в Харькове, которая убивала людей и продавала их квартиры. Например, одного мужчину обманом вывезли из квартиры в дом в селе, где его насильно удерживали и подливали к спиртному вещества, которые должны были спровоцировать остановку сердца, а другую женщину удерживали на территории домовладения, где позже избили, задушили и закопали на приусадебном участке. «Оборотни в погонах» встречаются везде, но, пожалуй, только на Украине после массовой «люстрации» 2014-15 годов они были переаттестованы по признаку преданности делу «революции гидности».

На днях в СБУ заявили, что задержали очередных «воинов света», которые нападали на отделения банков и машины инкассаторов. Вы удивитесь, но это снова профессиональные патриоты — на этот раз из батальона «Азов». Причем, что характерно, «козаки-разбойники» прятались на военном объекте в Донецкой области. «Злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области. Этот объект имеет особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение, — сообщает СБУ, — Чтобы обеспечить передвижение злоумышленников за пределами базы, они использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы».

Однако вполне можно предположить, что наказание «козакам» выйдет умеренным: они же «на колчаковских фронтах раненые». А потом за образцовое поведение и под амнистию подпадут, скажем, в честь очередной годовщины УПА. Иное дело — простые люди. Так, в Сумской области очередной пользователь запрещённых на Украине «Одноклассников» решением Путивльского районного суда был осуждён за лайк на сообщение, призывающее к объединению Украины, России и Беларуси. Отреагировав на пост, гражданин автоматически распространил его для своих 118 друзей — но, похоже, выводить украденные деньги в офшоры или убивать сограждан на нынешней Украине куда безопасней, нежели призывать к объединению с братьями-славянами. Тех, как говорит главком ВСУ, надо «убивать и умирать самим», являясь «надёжным щитом Европы».

Как только обнаруживается очередное гомерическое воровство, так Украина снова начинает готовиться к войне. После «офшорного» скандала внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выразил уверенность, что наличных сил ВСУ хватит для «освобождения» Крыма, а Арсен Аваков (автор вышеупомянутой «реформы» полиции) призвал к очередному наступлению. «Войны выигрывают не армии, войны выигрывают нации! Мы — нация казаков, сечевых стрельцов, повстанческих движений, диссидентов, борцов за свободу Украины, — написал с недавних пор украинский «козак» и «повстанец» Аваков, и заострил: «Тезис о "возвращении исключительно дипломатическим путем", господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу».

День и вечность. Как украинская власть использует в своих целях веру и церковь © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

И в тот же праздничный день под звуки музыки отличился один из тех, кто вряд ли побежит во главе наступающего под уничтожающим огнём противника батальона — новый спикер ВР Руслан Стефанчук. Надо видеть, с каким умиленным видом — заслышав вдали звуки «Ще не вмерла Україна» — бывший кавээнщик прервал общение с журналистами и торжественно замолчал, пока не утихли отголоски государственного гимна. «Дочку свою, живущую в Австрии, вспомнил, не иначе», — ехидничали комментаторы.

А потом всё тот же Стефанчук призвал «не цепляться» за регламент парламента и законы (как он выразился, «за закорючки», и побыстрее принять очередной дискриминационной закон. Кого интересуют «закорючки», когда маячат огромные прибыли для хозяев положения и героические жертвы среди «козаков» (мнения «свинопасов» вообще никто не спрашивает).

«Государственный строй стабилен, — констатирует оппозиционный политик Елена Лукаш, — Личность и индивидуальность отрицаются. Наличие собственного мнения приравнивается к преступлению. Правда и история запрещены, и даже подпольная литература доступна исключительно с ведома и разрешения Большого Брата. Всё это умножено на страх и беспощадный, самоубийственный конформизм общества, занятого выживанием, а также истеричным поиском шпионов и мыслепреступников в своей собственной среде. Добро пожаловать в Океанию Оруэлла, страну так напоминающую то что строит Зе-команда. Перечитайте "1984". Освежите ощущения».

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