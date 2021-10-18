Дмитрий Выдрин, известный украинский и российский политолог и политтехнолог, рассуждает о возможных очагах возникновения Третьей мировой и о посвященной этому публикации в издании Daily Express

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Напомню, какие конфликтные зоны были обозначены. 1. США — Иран. 2. Иран — Израиль. 3. США — Турция (это не шутка, а позиция британского автора.) 4. Индия — Пакистан. 5. США — Северная Корея. 6. США — Китай.

России действительно нет. И даже нет Украины вместе со всей стремной Балтийско-Черноморской дугой. Странно? Не думаю. Даже учитывая то, что этот правоконсервативный таблоид, который сами бритты называют скандальным, и который, кстати, некогда обожал способный колумнист и политический беспредельщик Лев Троцкий, ранее не стеснялся обозначать Россию местом будущей глобальной войны. И вдруг — на тебе!

Хотя вряд ли прозрела газета. Скорее, сработала чуйка у автора публикации. И здесь точеной рукой автора, ломким запястьем, хрупкими пальчиками явно водила незаурядная интуиция.

А я попробую-ка добавить еще немного логистики и личных воспоминаний.

Убить президента. Для большого хаоса

Чтобы чем-то заполнить вдруг возникшую мертвую тишину, я даже вспомнил свою поездку по национальному парку в Штатах. Там на деревьях высоко-высоко над землей были глубокие горизонтальные полосы. Оказалось, что так гризли метят свою территорию. Если забредший в чужие края шатун не может дотянуться до отметки — сразу уходит из адреса. Если поставит когтями метку выше — уйдет хозяин, когда увидит сверку. Но гризли никогда не дерутся — слишком сильны и слишком фатальны будут взаимные увечья. Эта же логика работает и между странами потенциального военного конфликта…

Председатель комиссии долго и пристально смотрел на меня взглядом генпрокурора (он эту должность занимал ранее) и наконец изрек залу: «Поднимите руки, кто еще не считает нашу любимую страну самой высокотехнологичной в мире». Ни одной руки не поднялось…

И еще дервишевская история в тему. Собирался украинский президент на встречу с американским. Очень хотел его заинтересовать, заинтриговать. Страна выпадала из мировой повестки, и срочно нужно было вернуть к ней интерес заокеанских покровителей. Это сейчас президент Зеленский после встречи с Байденом скажет: «Химии я не почувствовал». А тогда химия ощутимо витала в геополитике, и я посоветовал главе державы предложить помощь в предстоящей ликвидацию химоружия в Сирии.

Когда он вернулся, на нем лица не было. Сказал, что после этих слов лик американского лидера из темнокожего стал бледнолицым. И единственное, что тот смог вымолвить, были слова: «А мы-то полагали, что ваша страна не имеет химоружия!» То есть американец предположил, что уничтожать эту гадость могут только те, кто ее имеют сами.

Aмерика: не третья мировая, а первая космическая © Дмитрий Выдрин

И тогда я представил свой козырь — древнего дОцента — химика, которого привел с собой. Тот скромно пообещал начать работу через пару-тройку дней. А бюджет запросил в пятьсот (!) зеленых. «Технология?» — взревел хором Совет. — «Очень просто, — сказал дедок. — Покупаю старую прорезиненную палатку, бэушный холодильник, чайник, дрель и противогаз. Сверлю в б/ч заряда отверстие. Доливаю туда воду и ставлю в морозильник. Через неделю — готово». «И этот бред работает?» — продолжал реветь Совет. «Так мой дедушка уничтожал спецзаряды еще в первую мировую». Позвонили американцу и сказали, что готовы помочь сирийцам уничтожить оружие вовремя. «Люминивый» чайник остановил Третью мировую, устранив ее повод.

К чему я это? К тому, что для мировой войны абсолютно необходимы как минимум две вещи: 1. Железный повод, убойная причина. 2. Уверенность в превосходстве над потенциальным противником на один, а лучше на два технологических уровня.

Именно этой логике следует сенсационная статья в упомянутом таблоиде. Везде перечислены враждующие пары, где одна сторона опережает другую на один, два и даже три уровня. (Правда, недооценены возможности гиперзвукового Китая, переоценен военный потенциал отлибераленной Индии и не учтены последние приобретения своенравной Турции — технические, через ПВО, и интеллектуальные, через атомную энергетику. Но это такое, главное — тенденция.)

Итак. Везде из перечисленных комбинаций, есть «железные» поводы, типа нынешнего Кашмира или будущего Тайваня. И уже, повторюсь, нет в списке России, которая избегает подобные поводы любой ценой. Но главное не в этом.

Видимо, правда, что любая концепция имеет свой ресурс. Вот и до сирийской компании РФ в подобных перечнях всегда была. Тогда Россия вписывалась в общую западную парадигму о «катастрофическом технологическом отставании». Ее вооружения коллективный Запад оценивал максимум на «троечку» — то есть относил к третьему поколению. А себя — к пятому. Отсюда и все вероятностные расчеты глобального конфликта. Но именно Сирия показала, что РФ уже не отстает на поколения, а во многом опережает самых продвинутых «партнеров»-оппонентов по всем главным тактико-техническим направлениям и даже стратегированию.

И дело даже не в «гиперзвуке» и прочих ракетных чудесах. Ясно, что даже противники подмахивают тем, у кого «железо» летает быстрее пяти-девяти «махов». Но нет, все дело в принципиально новом стиле и уровне военного-политического мышления.

Для меня, как фаната спецназа, последний всегда выступает лакмусовой бумажкой. Да, российский спецназ многое взял из самурайских принципов, типа «держи удар, дистанцию и слово». Правда, еще добавил к древним максимам свое: держи время. Но он показателен не столько своими корнями в прошлое, сколько своими интенциями в будущее. И здесь он демонстрирует главный принцип и всей российской армии, и всей России — ставка на лучшее.

Кто интересуется отчетами о действии российского контингента в той же Сирии, наверняка ловил себя на мысли о том, что это отчеты, скорее, продвинутых программистов-«умняков», чем военных-«сапогов», скорее, демонов киберпространства, чем псов войны. И особенно это видно на примере спецгрупп. Там «вай-фай» упоминается чаще, чем «снайперки», а перехват управления «беспилотниками» — бо́льшая доблесть, чем захват «языков»… Чистая «пятерочка»!

Более того, Россия первой в мире вплотную подошла к реализации почти сорока военных программ, относящихся уже к шестому технологическому укладу: модерация киберпространства, спутниковая навигация, специальная робототехника… Подробнее можно спросить у Дмитрия Рогозина. Или у китайского философа, кажется, Конфуция, который изрек: «Они пытались похоронить нас, не зная, что мы семена»…

Полюс мира и новый миръ

А та же Украина, которую хотели использовать как инструмент провоцирования войны с великим соседом, стремительно отстала на целые поколения от современного уровня военных технологий. Пес может укусить байкера, лишь когда тот набирает скорость — потом уже поздно.

Поэтому я не согласен с алармистскими утверждениями замечательного востоковеда Евгения Сатановского о вероятности Третьей мировой. Скорее, разделяю математическое вангование моего доброго знакомого — провидца Сидика Афгана о предстоящем длительном мире. Хотя ясно, что просто не будет.

У России всегда было целых два способа остановить глобальную войну. Просто выйти из нее, как в Первую мировую в семнадцатом или Первую холодную в девяносто первом. Либо оглушительно победить, как во Вторую мировую в сорок пятом и Вторую холодную в…? Выбор за нами.