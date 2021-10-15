Если Виктория Нуланд когда-нибудь станет государственным секретарём США, то впервые со времени Генри Киссинджера эту должность займёт действительно профессиональный дипломат, способный видеть стратегическую глубину проблемы, а не политический назначенец, в лучшем случае более-менее сносно решающий тактические задачи, в худшем, не способный и на это

Безусловно, Киссинджер — дипломат старой школы, и Нуланд необходимо учиться и учиться, чтобы хотя бы приблизиться к его уровню, но остальным американским дипломатам гораздо дальше до Нуланд, чем последней до Киссинджера.

Виктория обладает всеми качествами, необходимыми выдающемуся дипломату. Помимо способности видеть проблему во всей её глубине и многообразии, она является крайне умелым, жёстким и неуступчивым переговорщиком, способным, однако, почувствовать в какой момент необходимо пойти на компромисс и какова должна быть глубина этого компромисса, чтобы США не потеряли ничего из того, что могут получить по итогам переговоров. Ей, как и всем американским политикам нового поколения, мешает идеологизация и вера в американскую исключительность, но она демонстрирует способность преодолевать порочную практику американской самовлюблённости, в случаях, когда реалполитик резко расходится с представлениями Вашингтона о ситуации, а продолжение идеологизированной политики грозит немедленной катастрофой. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

В общем, в Америке Киссинджера у Нуланд было бы большое будущее. Впрочем, вполне возможно, что в Америке Байдена она уже достигла своего предела и именно её достоинства, резко расходящиеся с американским представлением о «правильном мире» помешают ей расти дальше. Во всяком случае она уже далеко не юная, а до должности Госсекретаря ей необходимо преодолеть (или перепрыгнуть) ступеньки советника президента по национальной безопасности и/или представителя США в ООН.

Именно такого дипломата — главную рабочую лошадку госдепа, США настойчиво просили принять в Москве для переговоров по урегулированию комплекса проблемных вопросов. Прислать именно Нуланд, а не кого попало, было настолько важно, что Вашингтон даже согласился выполнить предварительные условия о снятии персональных санкций с российского политика и о выдаче виз российским дипломатам, назначенным в структуры ООН, прибытие которых Америка незаконно тормозила больше года.

Для США выполнение предварительных условий ради начала переговоров — нечто небывалое. Обычно Вашингтон сам старается выдвинуть предварительные условия, отказываясь от таких попыток в совершенно критических для себя случаях, как, например, в истории с талибами, которые прочно сжимали в руках американский хвост, и то Вашингтон около года пытался трепыхаться. В нашем же случае предварительные условия были американцами выполнены тихо и быстро, без лишней суеты и ненужных споров.

Какие же проблемы должна была решить Виктория Нуланд в Москве? Никакие. Её нынешняя должность — помощник государственного секретаря по делам Европы и Азии (в нашей системе координат — заместитель министра иностранных дел) не предполагает самостоятельного заключения сколько-нибудь существенных договорённостей. Потолок её компетенции — межведомственное сотрудничество, но ради этого США не стали бы такой огород городить. Полномочий же на заключение более серьёзных договорённостей она не имела и не могла получить.

Роль дипломатов уровня Нуланд — зондирование почвы для достижения конкретных соглашений, раннее вскрытие позиции партнёра по переговорам, с тем, чтобы можно было эффективнее выдавливать из него уступки. В этом отношении её жёсткость и неуступчивость, в сочетании с умением тонко чувствовать предел своих возможностей, понимать когда надо остановиться, ибо дальнейшее давление является контрпродуктивным, являются незаменимыми качествами.

Напомню, что в ходе встрече Путина и Байдена в Женеве (также была запрошена США) стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам глобальной повестки дня, обозначили свои позиции, констатировали наличие многочисленных разногласий и договорились договариваться дальше. Надо полагать, что какие-то контакты (на уровне посольств и встреч представителей МИД РФ и госдепа) поддерживались и раньше. Однако, приезд Нуланд свидетельствует о том, что темпы продвижения к всеобъемлющему урегулированию американцев не устраивали, и они сделали попытку ускорить процесс. «Чапаев» против шахмат. С чем уедет Нуланд из Москвы © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Не секрет, что ещё при Трампе США перенесли центр тяжести своей внешней политики на Китай. Трамп, правда, пытался, наращивая давление на Поднебесную, сохранять в неприкосновенности свои позиции в Европе. Но и здесь были нюансы. Внешняя политика Трампа предполагала, что основная нагрузка (в том числе финансовая) поддержания статус-кво на Старом континенте ляжет на ЕС. Поскольку кредитоспособными в Евросоюзе были только старые члены, Трамп был готов отказаться в их пользу от американского контроля над Восточной Европой, при условии, что они ничего не будут серьёзно менять в политике сдерживания в отношении России. То есть, Европа должна было сдерживать Россию, пока США разбирались бы с Китаем.

К концу президентства Трампа стало понятно, что эта затея провальна. Европа не имела достаточных ресурсов, для сколько-нибудь эффективного самостоятельного сдерживания России. Кроме того в ЕС откровенно боялись вступать в в отрытую конфронтацию с Кремлём без поддержки США. При этом отменить конфронтацию с Китаем в Вашингтоне уже не могли.

Единственный выход из создавшегося положения — договориться с Россией. Задача США, за счёт минимальных и несущественных уступок добиться благожелательного для Америки нейтралитета Москвы в конфронтации Вашингтона с Пекином. Серьёзные усилия, направленные на создание в России негативного общественного мнения в отношения Китая предпринимаются уже давно. Подчёркивая факт реально существующей китайской глобальной экономической экспансии, аффилированные со спецслужбами и госдепом США СМИ и лидеры мнений распространяют три типа информации:

1. Китай собирается колонизировать российские Сибирь и Дальний Восток, вытеснив Россию из Азии за Урал. (Как вариант, Китай взял под контроль Среднюю Азию и вытеснил оттуда Москву).

2. Китай является ведущим в паре с Кремлём, который вынужден слепо выполнять указания из Пекина ибо самостоятельно не может решить ни одну проблему. Петр Акопов: Нуланд дает понять, что США не будут подталкивать Украину к войне © Facebook, Петр Толстой

3. Интересы растущих экономик Китая и России сталкиваются по всему миру, причём Китай выигрывает соревнования и в Африке, и в Азии, и в Латинской Америке, и даже в Белоруссии.

Всё это не имеет ничего общего с реальностью, но довольно прочно утвердилось в мозгах не самого крупного, но весьма активного сегмента российского общества. Однако государственная власть России исходит из необходимости прагматичного сотрудничества с Китаем, с которым на сегодня нет непримиримых противоречий и с которым у нас общий противник — США, пытающиеся разобрать на запчасти Россию и Китай в любой последовательности.

Осознав, что добиться изменения российской политики только при помощи давления СМИ на общественное мнение не удастся, начиная с лета текущего года США активно зондируют вопрос об объёме уступок, необходимом для того, чтобы склонить Москву скорректировать свою позицию по Китаю. Однако Россия делает вид, что она намёки не понимает и не даёт никакого внятного ответа на завуалированные запросы США, ограничиваясь сообщениями, что все люди братья и Москва готова дружить со всеми, на условиях равноправия и взаимной выгоды.

В Вашингтоне пытались добиться инициативы в торге со стороны России, чтобы получить преимущество, сделав вид, что не очень-то и хотелось, но раз уже вы так настаиваете, то можно и поговорить. Но не дождались, а время поджимает. Вот Нуданд и отправилась в Москву, чтоб расшевелить Россию, а заодно понять, насколько больших уступок потребует Москва.

Уверен, что она имела право намекнуть, что если американские интересы в Азии будут полностью учтены, что на европейском направлении (и даже на постсоветском пространстве в целом) Россия может рассчитывать на восстановление сферы влияния в границах бывшего СССР. Вашингтон также мог намекнуть, что он не возражает передачи Москве контроля и над восточноевропейскими государствами, входившими некогда в ОВД и СЭВ, но здесь возникнут сложности с ЕС, членами которого эти страны являются, так что договариваться с Европой Москве надо будет самостоятельна.

Здесь заложена старая идея — столкнуть Москву и Старую Европу лбами в борьбе за контроль над младоевропейцами и постсоветским пространством, а пока они будут заняты друг другом (и зависимы от позиции США) развязать себе руки на китайском направлении. Владимир Корнилов: О том, как России строить отношения с Украиной, надо говорить с Нуланд © РИА Новости, Владимир Трефилов

Ответ на американские поползновения был дан ещё до прибытия Нуланд в Москву. Формально посвящённая Украине статья Медведева, на упреждение сообщает американцам, что в Кремле прекрасно понимают, что сокращение их активности в Европе и на Ближнем Востоке — не уступка, а жизненная необходимость. Они могут уйти откуда хотят, Россия их пинать вдогонку не будет. Но не будет им и помогать сохранить лицо: кто наследил в Восточной Европе, тот должен за собой и убрать.

Подчеркну, что статья лишь формально посвящена Украине, чтобы не пугать сразу всех наших восточноевропейских братьев (мало ли что натворят с перепугу). На самом деле это ответ американцам по всему спектру глобальных проблем. Можете находиться там, куда вас позвали. Можете уйти оттуда, куда вас не звали. Россия учтёт факт снижения напряжённости, но ничем не собирается платить за то, что Америке и так придётся сделать.

Если США пока не готовы к такой постановке вопроса, Россия может подождать.

Собственно после этого Нуланд было уже не о чем говорить в Москве, но программу визита надо было отбыть. Говорят, что уезжала она грустная. Очевидно думала, как объяснить руководству «Ослов», что делать нечего, надо принимать российскую позицию такой, как она есть. Они ведь не верят, что американская эра кончилась и думают, что всё ещё очень высоко котируются на глобальной политической бирже.

Ну пусть прошвырнутся по свободному рынку: посмотрят, кто какую цену предложит.