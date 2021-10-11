Киев и Новгород: связь давнего и нового времени

Маленький остров Липно находится на озере Ильмень — там, где из него вытекает Волхов и впадает река Мста. Вместе они образуют целый лабиринт поросших камышами проток, а стратегическое значение этого места всегда было огромным. Ведь оно замыкало на себе основные водные пути, ведущие с берегов Балтики к Каспийскому и Черному морю. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Именно здесь, в укромном безлюдном месте, находится знаменитая церковь Николы на Липне, которая охраняется ЮНЕСКО и недавно прошла капитальную реставрацию с участием лучших международных специалистов.

Мы приехали на Липно на моторке, по осенней низкой воде. Весной, во время разлива озеро заливает в этих краях всё — остаётся только построенная на дюне церковь и рыбацкий хутор, где живёт семья Маргариты Степановны Табуновой. В ее избе есть генератор, но домашние до сих пор пользуются керосинкой, топят дровами, а живут преимущественно рыбалкой и огородом.

Маргарита Степановна занимается ткачеством на вековом станке своей бабушки и мастерит игрушки из бересты. Недавно ей подарили всепогодное судно-амфибию — но, по словам хранительницы, зимой остров бывает надолго отрезан от материка. Декоммунизация курганов. В Украине разрыли «царскую» могилу скифской эпохи © CC0, Pixabay

Липно — маленькая крупица большой истории. Не позднее IX века неподалеку от него появляется укрепленный центр скандинавов — своего рода фактория, построенная варягами в землях ильменских славян, где они устраивали полюдье. Сейчас он известен под названием Рюрикова городища, которое отождествляется с Хольмгардом — древним Новгородом из скандинавских саг. Хотя впоследствии городской центр отодвинулся ниже по реке Волхов.

Напротив Рюрикова городища находится Перынский скит, построенный на месте капища Перуна, где в 980 году Владимир Святославович боролся с восставшими новгородскими язычниками. Его сын Ярослав основал здесь в 1030-м древний Юрьев монастырь. Киев и Новгород являлись в то время двумя основными центрами нарождающегося древнерусского государства, а их связи, несмотря на растущую конференцию, были продолжительными и тесными, оставаясь такими на протяжении многих столетий.

Это хорошо показывает история церкви Николы на Липне. Согласно преданию, монастырь был основан на этом острове в 1113 году — когда здесь, посреди ильменских плесов, нашли «круглую» икону, которая приснилась новгородскому князю Мстиславу, а затем приплыла на север прямо из Софийского собора в Киеве. На самом же деле, князь Мстислав приказал привезти в Новгород копию знаменитого киевского образа святого Николая Чудотворца. А сам вскоре направился на берега Днепра, заняв киевский великокняжеский стол.

Памятники материальной эпохи, которые относятся к этому периоду в Киеве и Новгороде, практически идентичны. В Новгородском музее можно видеть древнерусские серебряные слитки — гривны, и монеты с княжескими трезубцами. А берестяные письма, которые не уцелели на юге по причине отличия в почвах и климате, рассказывают об оживленной торговле и активном человеческом обмене между двумя основными центрами Древней Руси.

«Грамота от Гюргия к отцу и к матери. Продавши двор, идите сюда — в Смоленск или в Киев: дешев здесь хлеб. Если же не пойдете, то пришлите мне грамотку, как вы живы-здоровы», — пишет своим родителям обосновавшийся в южных городах новгородец. Потому что пшеница не росла на топких болотах, и древний Новгород действительно экспортировал зерно из плодородных черноземных земель — причем, за него платили на торгу беличьими шкурками и серебром.

Распад этой общности приурочен к уничтожению древнерусского государства — и храм Николы на Липне тоже рассказывает об этом на своем каменном языке. Изящную церковь заложил в 1292 году новгородский епископ Климент — после того, как его рукоположили в разрушенном монголами Киеве. Это был первый храм, построенный после нашествия. Среди многочисленных надписей храма уцелело сообщение о смерти епископа — причем, специалисты считают его лучшим по сохранности среди древнерусских граффити.

Новых епископов начали поставлять во Владимире, а потом в Москве, а сам Новгород превратился в феодально-купеческую республику, где князьям отводилась роль полководцев, приглашенных для ведения военных походов — как это было с Александром Невским, родившемся в современном Переславле-Залесском.

Могущественная торговая федерация развернула экспансию на восток, в сторону Урала и Сибири, обложив данью местные финские племена, а новгородские речные пираты-ушкуйники наводили страх на всю Карелию и Поморье. Однако со временем Новгород впал в зависимость от монополизировавших североевропейскую торговлю ганзейцев, ослабел и в итоге был поглощен Московским княжеством после битвы на берегах Шелони.

Церковь на маленьком островке тоже оказалось заброшенной и забытой. Монастырь упразднили, постройки разбирали на камень, а храм Николы на Липне постепенно ветшал. Уже в XIX веке храм использовали только эпизодически — для общины проживающих в дельте Мсты рыбаков. Но все же Никольская церковь благополучно дожила до времен Великой Отечественной войны, когда ей пришлось перенести тяжелые разрушения.

Казалось, они поставили финальную точку в древней истории этого новгородского памятника, который считали утраченным навсегда. Однако церковь на острове спасли и восстановили. Разоренное войной государство не пожалело средств для реставрации Древнего Новгорода, а советские научные специалисты проявили в этом деле огромный энтузиазм. Основную работу по возрождению исторического облика города взяла на себя украинка Любовь Митрофановна Шуляк — внучка известного киевского педагога Петра Шатько, которая провела свое детство в Киеве. Историк Алексей Толочко: «История любит мерзавцев» © с сайта texty.org.ua

По воле истории, судьбы двух древних городов вновь причудливо соединились между собой. Любовь Шуляк приехала в Новгород в 1946 году и провела в нем следующие пятьдесят лет своей долгой жизни, которая охватила собой целый век — с 1896 по 1996 год. Поначалу ей приходилась работать на руинах заминированных немцами храмов, где еще звучали взрывы и гибли люди — однако эта мужественная женщина сумела составить план спасения всех основных шедевров древнего города, и стала основоположницей новгородской реставраторской школы — самой лучшей во всем Советском Союзе.

«Наша задача была такова: вначале разобрать завалы, выбирать их нужно было осторожно, потому что стенки рушились, летели мелкие кусочки разбитых фресок. Мы не просто копали, а осторожно выбирали фрагменты фресок, складывали и писали, возле какого места они найдены, потому что в большинстве случаев фрески падали рядышком, где стенка рушится, там и фрески. Ужасен вид развалин. Да и люди, ютившиеся в склепах, на кладбищах, были, как тени. Я удивлялась, почему я не прихожу в ужас от такой картины?

Было ли страшно работать среди руин, где в завалах неразорвавшиеся бомбы, а над головой глыбы камней? Когда «надо», страх уходит, трудности становятся незаметны: нам надо спасать памятники, надо вернуть им жизнь для сегодняшнего, но и даже в основном для будущего. Это то, что, если пропадёт, то никакими силами, никакими миллионами не возродится», — вспоминала она впоследствии, рассказывая об этих днях. Будущее археологии: 50 лет назад нашли золотую пектораль © РИА Новости, В. Бабайлов / Перейти в фотобанк

Такая же подвижническая работа шли в те дни в Киеве, где тоже кропотливо воссоздавали поврежденные во время нацистской оккупации храмы. Но в современной Украине предпочитают не вспоминать о светлых страницах демонизированной советской истории — так что имя Любови Шуляк не упомянуто даже на украинской википедии. А ультраправые поклонники нацистов беспощадно уничтожают памятники на улицах и площадях украинских городов.

Но посетив старинную церковь, которая входит в перечень объектов Всемирного наследия, мне хочется верить, что эпоха варварства преходяща, а разрушенное можно будет восстановить — вместе с давними и мирными связями прошлых лет.

Ради будущего, в котором не должно быть место вражде, насилию, вандализму.