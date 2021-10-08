Саакашвили прикупил в тюрьме плед и телевизор
Саакашвили прикупил в тюрьме плед и телевизор
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
Саакашвили легко мог дать убедить себя в этом, поскольку полагает, что люди разочаровались в партии «Грузинская мечта», которая 9 лет находится у власти в Грузии и мечтают о том, чтобы вернулись времена, когда молодой и решительный президент вел страну по пути радикальных преобразований.

Но выяснилось, что грузины не забыли Саакашвили террора и массовых нарушений прав человека, похищений и расправ над политическими оппонентами, отнятый бизнес, пытки в тюрмах и даже политические убийства. Поддержка экс-президента оказалась иллюзией, никакого политического кризиса, на который рассчитывала его партия «Единое национальное движение» нет, «Грузинская мечта» победила на выборах, взяв 46,56% процентов голосов.

Акции в защиту узника выглядят жалко и неубедительно. У тюрьмы в Рустави, где держат лидера оппозиции, 4 октября собралось около 3 тысяч человек, потребовавших освобождения Саакашвили.

До сих пор не очень понятно, как бывший грузинский лидер попал в Грузию. По одной из версий, он спрятался в вентиляционной кабине трейлера, загруженного свежей зеленью. Грузовик пересек границу в Поти. Можно предположить, что трейлер прибыл в грузинский порт на пароме из Украины. Как бы там ни было, против Саакашвили возбуждено дело о незаконном пересечении границы.

Победитель или сакральная жертва? Две судьбы и две жены заключенного Саакашвили
Победитель или сакральная жертва? Две судьбы и две жены заключенного Саакашвили
© AP, Sergei Grits
О (не)адекватности арестанта говорит тот факт, что, находясь в тюрьме, он требует немедленно доставить его на Украину. В связи с этим, выступая в эфире телекомпании «Имеди», премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили назвал находящегося в заключении экс-президента психически больным человеком.

«Хочу сказать вам со всей ответственностью: Саакашвили полностью отбудет наказание, по состоянию на сегодняшний день он приговорен к 6 годам, его вина и приговор закреплены последней инстанцией. Если приедет любой человек планеты и попросит нас, скажет, призовет, сегодня во власти нет никого, кто выпустил бы Саакашвили.

Сейчас Саакашвили настойчиво требует возвращения в Украину. Когда осознал, что он в тюрьме и ему очень тяжело, он говорит сотрудникам, чтобы его срочно вернули в Украину. Вы представляете, в каком состоянии этот человек?! Почему он приехал, почему он глупо поверил, что мы здесь спим и ничто не последовало бы за тем, что он прокрался?!

Очень жаль, что мы говорим о человеке, который в течение 9 лет был президентом, это катастрофа и оскорбительно, что он по своей воле отказался от гражданства нашей страны. Если он хочет вернуться в Украину, после того, как полностью отбудет наказание, разумеется, после этого он может вернуться в любую страну», — заявил глава правительства Грузии.

Теоретически есть вариант выхода Саакашвили на волю. Указ о помиловании может подписать президент страны, рассказал адвокат бывшего главы государства Бека Басилая.

«Мы все понимаем, что поскольку эти дела были возбуждены по политическим мотивам, то и его освобождение станет политическим вопросом. Всё-таки Миша Саакашвили — создатель нового грузинского государства. Демократические страны принимают его как политического деятеля, в Евросоюзе депутаты и сенаторы в США с ним встречаются. И Запад будет очень четко реагировать на этот случай.

Я думаю, что все эти факторы будут влиять на грузинские внутренние власти, и [президент Грузии] Саломе Зурабишвили будет обязана отпустить его из тюрьмы», — пояснил адвокат.

Но, судя по всему, добиться помилования не получится: Зурабившвили крайне резко и абсолютно однозначно высказалась на эту тему.

«Мой ответ прост и окончателен: нет и никогда», — заявила глава государства.

Призывавший убивать евреев генерал СБУ призвал открыть уголовное дело против Саакашвили за незаконное пересечение границы
Призывавший убивать евреев генерал СБУ призвал открыть уголовное дело против Саакашвили за незаконное пересечение границы
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
Примечательно, что реакция Вашингтона была достаточно сдержанной, можно сказать формальной. В Госдепартаменте заявили: «У нас есть сообщения о его аресте, и мы внимательно следим за развитием событий», и призвали грузинские власти обеспечить соблюдение прав человека и принцип равенства в соответствии с местным законодательством для экс-президента.

Фактически это означает, что руководство США не намерено вмешиваться в ход событий и брать Саакашвили под свою защиту, на что он, очевидно, рассчитывал. Это показательно, особенно в свете того факта, что за задержанного в России блогера Алексея Навального Госдеп впрягался по полной. Весь Запад громогласно требовал освобождения Навального, а в случае с Саакашвили — глухое молчание.

Даже Украина ведет себя сдержанно. Владимир Зеленский заявил о своей обеспокоенности и даже вызвал к себе посла Грузии, но никаких официальных прошений или требований за этим не последовало, хотя Саакашвили является украинским гражданином и действующим чиновником.

Уже понятно, что политических последствий громкий арест иметь не будет.

«Единое национальное движение» лишилось своего самого ценного актива, глава партии угодил в тюрьму и срок, который ему придется отсидеть, весьма велик. Экс-президент заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.

Также Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды. То есть имеется вполне неиллюзорный шанс, что к девяти годам тюремного заключения будут добавлены еще и еще — по новым приговорам.

Несмотря на то, что ЕНД получило на выборах довольно убедительные 31,23% голосов, этого количества все равно недостаточно, чтобы проводить законопроекты в парламенте. Поэтому, будучи второй по численности партией в стране, реального влияния на политическую жизнь детище Саакашвили оказывать не сможет. То есть, став на мгновение одним из самых заметных и шумных событий, возвращение и арест бывшего главы государства — это всего лишь всплеск воды после попадания в нее камня.

Круги пошли, но через несколько мгновений перед глазами — снова ровная и незамутненная гладь.

 

 