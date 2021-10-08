Очевидно, Михаил Саакашвили был обманут своими сторонниками. Скорее всего, они сами верили, что большинство граждан Грузии поддерживают экс-президента и готовы в случае его приезда на родину сплотиться вокруг лидера

Саакашвили прикупил в тюрьме плед и телевизор © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Саакашвили легко мог дать убедить себя в этом, поскольку полагает, что люди разочаровались в партии «Грузинская мечта», которая 9 лет находится у власти в Грузии и мечтают о том, чтобы вернулись времена, когда молодой и решительный президент вел страну по пути радикальных преобразований.

Но выяснилось, что грузины не забыли Саакашвили террора и массовых нарушений прав человека, похищений и расправ над политическими оппонентами, отнятый бизнес, пытки в тюрмах и даже политические убийства. Поддержка экс-президента оказалась иллюзией, никакого политического кризиса, на который рассчитывала его партия «Единое национальное движение» нет, «Грузинская мечта» победила на выборах, взяв 46,56% процентов голосов.

Акции в защиту узника выглядят жалко и неубедительно. У тюрьмы в Рустави, где держат лидера оппозиции, 4 октября собралось около 3 тысяч человек, потребовавших освобождения Саакашвили.

До сих пор не очень понятно, как бывший грузинский лидер попал в Грузию. По одной из версий, он спрятался в вентиляционной кабине трейлера, загруженного свежей зеленью. Грузовик пересек границу в Поти. Можно предположить, что трейлер прибыл в грузинский порт на пароме из Украины. Как бы там ни было, против Саакашвили возбуждено дело о незаконном пересечении границы.

Победитель или сакральная жертва? Две судьбы и две жены заключенного Саакашвили © AP, Sergei Grits Ираклий Гарибашвили назвал находящегося в заключении экс-президента психически больным человеком.

«Хочу сказать вам со всей ответственностью: Саакашвили полностью отбудет наказание, по состоянию на сегодняшний день он приговорен к 6 годам, его вина и приговор закреплены последней инстанцией. Если приедет любой человек планеты и попросит нас, скажет, призовет, сегодня во власти нет никого, кто выпустил бы Саакашвили.

Сейчас Саакашвили настойчиво требует возвращения в Украину. Когда осознал, что он в тюрьме и ему очень тяжело, он говорит сотрудникам, чтобы его срочно вернули в Украину. Вы представляете, в каком состоянии этот человек?! Почему он приехал, почему он глупо поверил, что мы здесь спим и ничто не последовало бы за тем, что он прокрался?!

Очень жаль, что мы говорим о человеке, который в течение 9 лет был президентом, это катастрофа и оскорбительно, что он по своей воле отказался от гражданства нашей страны. Если он хочет вернуться в Украину, после того, как полностью отбудет наказание, разумеется, после этого он может вернуться в любую страну», — заявил глава правительства Грузии.

Теоретически есть вариант выхода Саакашвили на волю. Указ о помиловании может подписать президент страны, рассказал адвокат бывшего главы государства Бека Басилая.

«Мы все понимаем, что поскольку эти дела были возбуждены по политическим мотивам, то и его освобождение станет политическим вопросом. Всё-таки Миша Саакашвили — создатель нового грузинского государства. Демократические страны принимают его как политического деятеля, в Евросоюзе депутаты и сенаторы в США с ним встречаются. И Запад будет очень четко реагировать на этот случай.

Я думаю, что все эти факторы будут влиять на грузинские внутренние власти, и [президент Грузии] Саломе Зурабишвили будет обязана отпустить его из тюрьмы», — пояснил адвокат.

Но, судя по всему, добиться помилования не получится: Зурабившвили крайне резко и абсолютно однозначно высказалась на эту тему.

«Мой ответ прост и окончателен: нет и никогда», — заявила глава государства.

Призывавший убивать евреев генерал СБУ призвал открыть уголовное дело против Саакашвили за незаконное пересечение границы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Фактически это означает, что руководство США не намерено вмешиваться в ход событий и брать Саакашвили под свою защиту, на что он, очевидно, рассчитывал. Это показательно, особенно в свете того факта, что за задержанного в России блогера Алексея Навального Госдеп впрягался по полной. Весь Запад громогласно требовал освобождения Навального, а в случае с Саакашвили — глухое молчание.

Даже Украина ведет себя сдержанно. Владимир Зеленский заявил о своей обеспокоенности и даже вызвал к себе посла Грузии, но никаких официальных прошений или требований за этим не последовало, хотя Саакашвили является украинским гражданином и действующим чиновником.

Уже понятно, что политических последствий громкий арест иметь не будет.

«Единое национальное движение» лишилось своего самого ценного актива, глава партии угодил в тюрьму и срок, который ему придется отсидеть, весьма велик. Экс-президент заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.

Также Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды. То есть имеется вполне неиллюзорный шанс, что к девяти годам тюремного заключения будут добавлены еще и еще — по новым приговорам.

Несмотря на то, что ЕНД получило на выборах довольно убедительные 31,23% голосов, этого количества все равно недостаточно, чтобы проводить законопроекты в парламенте. Поэтому, будучи второй по численности партией в стране, реального влияния на политическую жизнь детище Саакашвили оказывать не сможет. То есть, став на мгновение одним из самых заметных и шумных событий, возвращение и арест бывшего главы государства — это всего лишь всплеск воды после попадания в нее камня.

Круги пошли, но через несколько мгновений перед глазами — снова ровная и незамутненная гладь.