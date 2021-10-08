Политические перспективы бывшего спикера Верховной Рады

Дмитрию Разумкову в пятницу, 8 октября, исполнилось тридцать восемь лет — совсем небольшой возраст для статусного политика. Не секрет, что его увольнение с должности спикера было приурочено к дню рождения, в качестве мелкой политической мести со стороны украинского президента. Причем, попытки испортить праздник продолжаются и сегодня.

Так, Разумкову не сделали новую карточку для голосования, и демонстративно усадили его в конце сессионного зала, на галерку, где-то за спинами депутатов из партии Петра Порошенко.

Однако, проблема в том, что любая украинская перемога всегда оборачивается прискорбной зрадой. Устранив Разумкова-спикера, Зеленский получил взамен перспективного оппозиционного политика, вокруг которого могут консолидироваться недовольные его правлением силы. Тем более, что остальные оппозиционные лидеры де-факто выведены из игры внесудебными санкциями Совета национальной безопасности Украины. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Разумков уже успел предпринять шаги на этом пути. Он заявил, что намерен войти в состав парламентского комитета по вопросам свободы слова — а в условиях нынешней Украины, где заблокированы практически все нелояльные медиа, это представляет собой открытый политический вызов власти. Кроме того, бывший спикер собирается формировать депутатскую группу, в которую уже сейчас готовы вступить двенадцать украинских депутатов. А еще девять парламентариев якобы вступили с Разумковым в переговоры.

Конечно, Зеленский может пойти дальше, лишив своего бывшего соратника парламентского мандата. Формально Разумкова не за что убирать из Рады, потому что с точки зрения закона для этого не имеется никаких оснований. Однако политика «слуг народа» уже свелась по факту к демонстративному нарушению законодательных норм, и вчерашнюю отставку спикера тоже организовали с грубыми нарушениями действующего регламента. Так что Зе-команда вполне может продолжить эту политическую расправу.

Но на Банковой не могут не понимать — репрессии против Разумкова почти наверняка сработают сейчас на увеличение его рейтинга, увеличив стартовый политический капитал обиженного властями политика. Причем бывший руководитель «Слуги народа» будет забирать электорат именно у Зеленского. Потому что разочарованные в «зеленых» люди вполне могут увидеть в Разумкове новую надежду на положительные изменения для страны, в очередной раз поверив новому кандидату в политические мессии.

Оправдает ли эти ожидания гипотетический президент Разумков — ведь амбиции молодого политика очевидно метят на эту планку? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо набросать штрихи к портрету этого человека, которого однажды назвали «украинским Кеннеди» — то ли за внешнее сходство с тридцать пятым президентом США, то ли за постоянные призывы к соблюдению демократических процедур. «Я ваш приговор». Зеленский и логика бонапартизма © пресс-служба президента Украины

Дмитрий Александрович действительно отличается прилизанной прической в стиле пятидесятых годов прошлого века, однако ему не хватает политической харизмы — пускай даже не в тех объемах, которыми мог похвастаться JFK. Но избиратели «слуг народа» досыта наелись актерским обаянием действующего украинского президента. Украинское общество выдвигает сейчас запрос на другие качества — а именно, на сколько-нибудь осмысленные действия по преодолению системного кризиса и нормализацию ситуации в государстве. А главное — на соблюдение элементарной законности и базовых демократических норм, которые обнулила санкционная политика СНБО.

Разумков смотрится в этом смысле выигрышно — поскольку он явно превосходит своим интеллектуальным уровнем и Зеленского, и большинство ключевых деятелей в его окружении. А также не замечен в коррупционных схемах и выступает на словах против цензуры и санкций.

Однако Андрей Ермак и Давид Арахамия будут играть с ним не в шахматы, а в «Чапаева». А это потребует от отставного спикера не столько внешней интеллигентности, сколько совсем другого — стойкости политического бойца и организационных и мобилизационных навыков лидера, которые он, по большому счету, пока еще ни разу не проявил. Хотя зачеты по этим предметам, скорее всего, придется сдавать уже в ближайшее время — после новых ударов от Зе-команды, где наверняка прикидывают, за что можно навесить на Разумкова все те же санкции.

«Разумков совершенно ни рыба, ни мясо и ничего из него, конечно, не получится. Но в целом он самый приличный из всей «зеленой» команды, насколько вообще украинский политик может быть приличным. И очень показательно, что он не прижился в «команде Зеленского». Тищенко, Трухин, Кубраков и все остальные, где клейма негде ставить, — прижились, а Разумков — нет. Это очень хорошо характеризует как раз именно Зеленского, а не Разумкова… Он пытается продавать себя как адекватную версию Зеленского. Но, во-первых, «адекватный Зеленский» — это в принципе оксюморон. А, во-вторых, адекватность — это вовсе не то качество, которое востребовано украинским избирателем», — весьма критически написал об этом журналист Вячеслав Чечило.

По большому счету, потенциальные избиратели действительно хотят от Разумкова ровно того же самого, чего они хотели когда-то от «слуг народа» — прекращения войны и националистической истерии, преодоления внешней зависимости и усмирения ультраправых, а также реальной — а не показной — борьбы с всесильными сейчас олигархами. Избиратели Зеленского: будущее непредставленного большинства © Facebook, Владимир Зеленский

Они желают справедливости, достоинства и свободы, которые закончились в Украине по итогам Евромайдана. Однако Разумков еще не делал внятных шагов в сторону этих людей — за исключением единичного эпизода, когда он высказался против шествий в поддержку эсэсовской дивизии «Галичина». Хотя любые подобные жесты гарантировано сработали бы на его политический рейтинг.

Эта осмотрительность далеко не случайна. Разумков очевидно не будет давать никаких авансов в сторону условно антимайдановского электората, с которым его никогда ничего не связывало — хотя бы чтоб откреститься от попыток наклеить на него ярлык «агента Москвы».

Больше того, каковы бы ни были личные воззрения «украинского Кеннеди» — а он, безусловно, не разделяет взглядов радикальных националистов — в случае победы ему придется действовать в русле политической логики, которая на глазах превратила Зеленского в Порошенко. Просто потому, что источником власти в Украине по-прежнему являются иностранные посольства, ультраправые, и все те же олигархические магнаты.

А бросить вызов такой системе способен только человек исключительной политической воли.