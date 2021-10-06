В Раде фракция «Слуга народа» (не полным составом) с немногочисленными союзниками проголосовала за отстранение председателя парламента Разумкова от ведения заседаний и готовится проголосовать его отставку

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

В то же время возбудился сопредседатель ОПЗЖ Рабинович, заявивший, что своей атакой на Разумкова Зеленский укрепляет оппозицию. Странно как-то, Разумков в оппозицию не переходит, но оппозиция крепчает. С чего бы это? Вроде и Медведчука не выпустили, и каналы закрытые не открыли, и даже самого Рабиновича не репрессировали, настолько он смешная оппозиция. Но ему виднее, сказал, что крепчает, значит, крепчает.

При этом большинство украинских СМИ, не обращая особого внимания ни на Разумкова, ни на Рабиновича, пересказывают друг другу и остаткам интересующейся местечковой политикой украинской общественности, что Зеленского вот-вот уйдут с президентства. И не просто уйдут, а еще как уйдут!

Он, мол, жутко огорчил американцев и европейцев, а заодно и надоел и тем, и другим. В том, что огорчил и надоел, я не сомневаюсь — вся Украина в лице всех ее политиков давно огорчила и надоела. Но разве это повод, чтобы менять ни на что не влияющего украинского президента в момент острого глобального кризиса, когда ответственные страны концентрируют все доступные ресурсы в стратегически важных точках планеты, к которым Украина точно не относится?

Политтехнология Зеленского: Рабинович объяснил, что не так с отставкой Разумкова © Дмитрий Разумков/Фейсбук Лукашенко грозится разгромить даже без помощи России, настолько изолирован Киев политически и дипломатически. В Раде уже даже забеспокоились относительно «белорусской агрессии», которая пришла на смену «российской». Представляете себе, «первую армию Европы», которая, по уверению Киева, почти восемь лет на равных противостоит ВС РФ, грозят загнать за Можай белорусы, никогда даже на десятое место в европейской военной табели о рангах не претендовавшие. Причем раз обещают справиться без России, значит, уверены, что ни Польша, ни Прибалтика, ни кто-либо еще на стороне Украины не вмешаются.

В этом они, несомненно, правы: пока Европе грозит энергетический коллапс, никто ни за какую Украину воевать не будет. Вот гарантий обратного дать нельзя. Например, Венгрия не только «предала» Киев, заключив с «Газпромом» соглашение о поставках газа в обход украинской территории, но и начала перебрасывать войска из западных регионов страны на Восток (на украинскую границу), как раз туда, где украинские националисты угрожают «наказать» местное венгерское меньшинство за «газовое предательство» официального Будапешта.

В общем, проблем у Украины в целом и Зеленского в частности настолько много, что Западу как-то даже и незачем вмешиваться. Все спокойно происходит само собой, а сбросят ли раньше Зеленского, или его неадекватная команда раньше окончательно похоронит Украину, вряд ли кого-то на Западе серьезно волнует. Цены на газ волнуют, а Украина и Зеленский — нет.

Поводом к массированному распространению слухов о том, что «Зеленский всё», стало три информационных события. «Журналистские расследования», давшие идентичный результат, провели украинский канал «Слидство.info» (выпустили на Ютубе фильм о финансовых махинациях Зеленского), а также международный консорциум журналистов-расследователей, финансируемый фондом Сороса (опубликовал «Досье Пандоры», в котором есть информация об офшорных счетах Зеленского). Кроме того, на основе «Досье Пандоры» британская Guardian опубликовала материал об офшорах и лондонской собственности Зеленского и близких к нему людей.

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В «американском следе», однако, есть серьезные сомнения. Во-первых, я уж не говорю, что когда американцы кого-то предупреждают, то делают это напрямую, указывая на конкретные причины своего недовольства, а не распространяя какое-то «расследование».

Во-вторых, «международный консорциум журналистов-расследователей» состоит из соросят-грантоедов, причем каждая команда дает информацию по своей стране. Но надо иметь в виду, что в своей стране они так же тесно работают с прозападным политическим спектром и олигархами. Так что именно местный компрадорский олигархат решает, что и на кого «расследователи» накопают.

В-третьих, сам залповый выход материалов по Зеленскому позволяет говорить об украинском олигархическом следе. Фактически один и тот же материал в один и тот же момент выпустили «международные расследователи» и «Слидство.info», как ни странно, связанные между собой одной и той же группой украинских соросят-пинчуковцев и отчасти ахметовцев, которые этот материал готовили. Мы, конечно, не станем утверждать, что Guardian попросили или, упаси боже, что им заплатили за размещение материала, посвященного Зеленскому на основе «Досье Пандоры». Но кажется странным, что британскую газету из всего досье привлекла именно украинская часть. Официальный Лондон с Киевом прекрасно сотрудничает, а борется наоборот с Москвой. Про которую, кстати, в досье тоже много чего было, но Guardian этого «не заметила».

Наконец, в-четвертых, досье совершенно правильно охарактеризовал Песков, указавший, что это сборник непроверенных слухов, из которых нельзя сделать корректные выводы. Более того, практически все, что инкриминирует «Досье Пандоры» Зеленскому, не является уголовным преступлением. В момент, когда происходили события, «оптимизировать налоги» в офшорных юрисдикциях было не запрещено. Кстати, Украина, в отличие от России, до сих пор не пересмотрела свои договоры об избегании двойного налогооблажения. Будучи, согласно конституции Украины, выше национального законодательства, эти договоры до сих пор создают юридическую базу для работы с офшорами.

Единственный момент, который может быть теоретически опасен для Зеленского — 40 миллионов долларов, переведенных ему Коломойским, которые были якобы частью средств, выведенных из «Приватбанка», и которые Зеленский якобы помогал отмывать. Только здесь надо доказать, что это были именно выведенные из «Приватбанка» деньги, что они отмывались, а не были просто уплачены за какую-то работу (если вам в магазине за колбасу заплатят ворованными рублями, то посадят не вас, а заплатившего, ибо откуда вам знать, что рубли ворованные) и что Зеленский был в курсе отмывочной операции. Собрать подобный комплекс доказательств силами украинских правоохранителей практически невозможно, а ведь надо еще, чтобы они были приняты в украинском суде и выдержали критику адвокатов, которые будут оперировать далеко не одними лишь юридическими «аргументами».

Запустить на основании этих «досье» процедуру импичмента Зеленского крайне сложно. Я бы сказал, невозможно, но на Украине ничего невозможного нет — вопрос только кто, сколько и кому за это заплатит. Однако эту процедуру можно значительно эффективнее запустить (за те же деньги), просто получив заключение Конституционного суда о неконституционности санкций, накладываемых СНБО при прямом соучастии президента. Тут и доказывать ничего не надо — нарушение конституции налицо.

Почем же избран такой сложный способ давления на Зеленского?

Разумков готов сражаться за свой депутатский мандат в суде © rada.gov.ua Пинчук, Ахметов и Коломойский помогли Зеленскому провести «антиолигархический» закон, поскольку резонно считали, что это они при помощи данного закона будут определять, кто в стране олигарх. Их не особенно пугал даже стоявший следующим в очереди закон об изменениях в системе налогообложения, который должен был затронуть интересы их сырьевого экспорта. Так бывало и раньше, и они каждый раз получали компенсацию.

Но никто из них, кроме Коломойского, не планировал поддерживать отставку Разумкова. Меняя спикера, Зеленский ставил под полный контроль Верховную Раду — последний государственный орган, который мог оппонировать президенту. То есть олигархи теряли политический механизм, при помощи которого могли компенсировать самовластье Зеленского. С момента установления им контроля над Радой они становились просто богатыми людьми, которых президент может в одно касание раскулачить в пользу своей команды. В том, что в команде найдутся желающие подержать олигархов за вымя, никто из них не сомневался.

В результате Пинчук и Ахметов оказались в оппозиции Зеленскому в вопросе о спикере Рады. Коломойский, судя по всему, как всегда решил, что он все равно всех переиграет и будет главным бенефициаром Зеленского абсолютизма. В этом есть зерно истины. Любой команде нужен человек, умеющий делать миллиарды из ничего. Кроме того, на Украине всем известно, что с Коломойским лучше дружить за чужой счет, чем враждовать за свой. Наконец, сближало их и недовольство Зеленского европейцами и американцами, которые не приняли его в НАТО и ЕС. У Коломойского с американцами свои счеты, а вот Ахметов и Пинчук стараются с ними не ссориться.

Если бы вопрос о Разумкове был бы отложен, как раньше предполагалось, до конца октября, никаких информационных вбросов по Зеленскому сейчас не было бы. Материал лежал бы и ждал своего часа. Но внезапно криворукие зеленковские депутаты так проголосовали поправки к Закону об олигархах, что в нем возникло внутреннее противоречие: он одновременно определяет органом, признающим граждан олигархами, СНБО и Национальное агентство по противодействию коррупции.

Разумков использовал это противоречие. Он заявил, что закон принят с нарушением регламента (что, скорее всего, соответствует действительности), а значит, его надо переголосовывать. Это неприемлемо для Офиса президента, поскольку они боятся, что в таком случае закон будет приниматься несколько месяцев (согласно процедуре). Разумков же пригрозил подписать закон и отправить его на подпись президента с наличным противоречием, если его будут принуждать к нарушению регламента. Раньше (до Зеленского) в таких случаях спикеры шли навстречу президенту и подчищали «ошибку» до того, как закон поступал президенту на подпись.

Зеленский увидел единственный способ решить вопрос — снять Разумкова уже сейчас, чтобы новый спикер подписал закон в нужном виде. В результате закон об изменениях в системе налогообложения был отложен на потом, а депутаты срочно собрали голоса за отставку Разумкова и запустили процедуру.

«Досье Пандоры» и сопутствующий шум были олигархическим ответом Зеленскому. Во-первых, его попытались испугать «американским следом». Пока, мол, в Офисе разберутся, что к чему, будут бояться предпринимать активные шаги — оппоненты получат чистый выигрыш во времени для работы с депутатами. Во-вторых, ему продемонстрировали, что против него сложился практически полный олигархический консенсус. Все СМИ, кроме государственных и контролируемых Коломойским, активно раздувают «офшорную историю».

В данном случае опасна не сама история, а возможности заказчиков, контролирующих большую часть информационного пространства Украины. На пресс-конференции в Трускавце Зеленский впервые столкнулся с ранее ручными журналистами, которые, внезапно одичав, бросились рвать его в клочья. Это была для него неприятная неожиданность.

Одержат ли олигархи победу над отбившимся от рук президентом? Не уверен. Дело в том, что Зеленский — именно тот дилетант, который играет не по правилам. Причем предпочитает силовое подавление противников. Если он начнет санкционную войну с выступившими против него олигархами, то вопрос упрется не в деньги и не в количество СМИ. Как показала история с Медведчуком и его каналами, деньги не спасают из-под ареста, а каналы прекращают работать моментально, причем раз и навсегда.

Все будет решать наличие силового ресурса и готовность его задействовать. Зеленский готов, в этом можно не сомневаться. Формально ему сейчас подконтрольны все украинские силовики (армия, МВД, нацгвардия, СБУ, Госпогранслужба, прокуратура). В свою очередь официальные силовики негласно контролируют большую часть незаконных вооруженных формирований и неофициальных силовых структур. Дальше возникает вопрос, насколько будут готовы генералы выполнять любые приказы Зеленского и насколько подконтрольными в реальности окажутся неофициальные силовики официальным.

Думаю, что не последнюю роль в политической ориентации силовиков могут сыграть деньги. Но кроме этого выступление надо будет легализовать через решения каких-то государственных структур, и самое важное, кто-то должен взять на себя ответственность об отдании приказов о выступлении против президента.

Сейчас в Киеве многие из тех, кто раньше голосовал за Зеленского, радуются возникшим у него сложностям. Эти люди, два с половиной года назад считавшие, что главное — убрать Порошенко, наконец, убедились, что Зеленский хуже своего предшественника. Но они ничему не научились и не понимают, что, во-первых, следующий будет хуже Зеленского (потому что приведут его те же олигархи). Во-вторых, команда Зеленского продемонстрировала куда большую готовность ради удержания власти стрелять в кого угодно, чем даже команда Порошенко. Так что ситуация может развернуться по самому негативному сценарию.

В общем, не важно кто выиграет очередной тур украинской агонии — все равно будет только хуже, как в результате, так и в процессе.