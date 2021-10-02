Герберта Джорджа Уэллса мы знаем, как великого писателя-фантаста. И, хотя фантастика считается литературой второсортной, развлекательной, представить себе современную культуру без «Человека-невидимки», «Машины времени» и «Войны миров» просто невозможно. Однако, круг литературных интересов Уэллса фантастикой отнюдь не ограничивался

Его перу принадлежит, например, весьма популярная в советские времена книга «Россия во мге», в которой он описывает, в виде серии газетных очерков, впечатления о поездке 1920 года, включая встречу с В.И. Лениным («кремлёвским мечтателем»). Является он и автором множества реалистичных романов.

Пожалуй, самым скандальным из них является опубликованный в 1909 году роман «Анна-Вероника». Он действительно вызвал грандиозный скандал — по тем временам книга была чуть ли не порнографической.

Рассказывается там о взрослении девушки из вполне приличной поствикторианской семьи, которая вздумала бунтовать против патриархального общества, бежала из дома, присоединилась к суфражисткам… Ещё и рассуждает о сексе (разумеется, в тех выражениях, которые были допустимы в литературе того времени — не называя вещи своими именами).

Собственно говоря, читая книгу удивляешься, до какой степени мало изменилось общество за минувшие 112 лет.

Нет, изменилось, на самом деле, многое. Очень мало стран, в которых женщины не имеют права голоса (за которое боролась Анна-Вероника). Женщине гораздо проще получить образование и устроиться на работу (но значительно труднее получить равную с мужской зарплату).

Есть и моменты вызывающие искреннее недоумение.

Например, Анне-Веронике 22 года, но, по современным понятиям, уровень её представлений о мире соответствует современным годам 12-ти, в лучшем случае — 15-ти. В любом случае нынешние подростки об отношениях мужчины и женщины, включая самую интимную сферу, знают гораздо больше, чем Анна-Вероника. Ну, например, они должны догадываться, что если мужчина даёт деньги, а потом приглашает в съёмную квартиру или отель, то это может повлечь за собой некие последствия… Хотя нет, это я зря — судя по «делу Талашко» современные украинские девушки в таких ситуациях сильно тормозят. Ну или делают вид, что тормозят — ведь речь идёт о студентках театрального института им. Карпенко-Карого.

В процессе борьбы за избирательные права Анна-Вероника ухитряется попасть в тюрьму. Вообще-то говоря для приличной, почти интеллигентной девушки это должна была быть морально-нравственная катастрофа. Мы, однако, никаких следов её не замечаем. Более того, возникает впечатление, что Анне-Веронике в тюрьме понравилось. Во всяком случае, она не считает проведённое там время бесцельно потраченным.

Честно говоря, не знаю, как это трактовать — то ли мастеру изменил его талант, и он не смог представить себе переживания девушки в тюрьме, то ли мастеру изменил его талант, и он не смог представить себе переживания в тюрьме девушки, которая борется за всё хорошее против всего плохого, то ли одно из двух.

Совершенно очаровательно выглядит сценка, где мужчина, в которого влюбилась Анна-Вероника, объясняет ей, почему не живёт с женой и не может жениться на ней. «Ну ты же понимаешь», — обращается он к ней, и та отвечает, что, натурально, всё абсолютно понимает, хотя понять все эти иносказания не сможет не только ребёнок, но и взрослый мужик (если он к этим иносказаниям не привык).

Ключ к пониманию ситуации даёт фраза: «она никогда не совершила ни одного неблагородного поступка». И тут начинаешь догадываться и реконструировать: она не жила с мужем половой жизнью (потому что это неблагородно и настоящие леди так не поступают), не простила ему измену (потому что см. выше), не дала развод (опять же). В общем, исключительно благородная мадама в модном туалете. Кстати, такие и сейчас встречаются.

А в остальном — всё то же. Женщины по-прежнему борются за свои права и по-прежнему ищут свою любовь, чтобы вручить эти права победителю.

Да-да — феминистки, конечно, Уэллса осудят, но у него хеппи-энд заключается в том, что Анна-Вероника находит своего мужчину и тут же становится послушной как овечка. И всё у них хорошо (по крайней мере с того момента, как он начинает зарабатывать и у них появляется возможность завести ребёнка).

Я бы, пожалуй, и сам возмутился, но неоднократно наблюдал картину, когда сильная, независимая и финансово состоятельная женщина срывалась с места и мелась по линии Астрахань — Архангельск только потому, что её поманил «приличный мужчина». Достаточно вспомнить суперпопулярный фильм «Москва слезам не верит», где умница и красавица директор предприятия падает в объятия слесаря-алкоголика (то, что Гоша именно алкоголик прямо говорят соседи по коммуналке, а и видно это по состоянию его комнаты).

В общем, меняется всё, кроме людей.