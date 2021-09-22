Украинский Институт национальной памяти отменяет выходной 8 марта и 1 мая

Наша жизнь полна символизма, который отражает логику исторического процесса — даже когда это движение не вперед, а вспять. Прошлое преломляется в настоящем, чтобы стать будущим. И украинское общество обречено пробежать этот лишний штрафной круг, на который потратят жизни нескольких поколений.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5388 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дерегуляции трудовых отношений», возвращая эти отношения к реалиям девятнадцатого века, когда права рабочих не были защищены профсоюзами. Потому что он упрощает работодателям процедуру заключения срочного трудового договора, позволяя оформлять его на своих собственных условиях. А также позволяет увольнять наемных работников без согласования с профсоюзной организацией — то есть, без предупреждения, выходного пособия и каких-либо компенсаций.

Вдобавок к этому парламент преступил к рассмотрению проекта бюджета на будущий 2022 год. Его авторы предлагают щедро профинансировать армию и силовые структуры, не жалеют денег на внешний долг, выделяют средства для коррупционных распилов — однако жестко урезают средства на здравоохранение, образование и социальную поддержку населения Украины, которое должно будет заплатить за кризис из собственного кармана.

«Краткий итог сегодняшнего важнейшего заседания парламента: сокращение прав наёмных работников, уничтожение института профсоюзов, представление антисоциального бюджета и множество патриотических выступлений власть имущих. Верным путем идете, товарищи!» — прокомментировал это журналист Антон Поляков.

Никто даже не скрывает, что новый закон принимается в интересах бизнеса и ущемляет интересы украинских трудящихся. Достаточно сказать, что его представила в парламенте либертарианская депутатка Галина Третьякова, которая рассуждала на тему принудительной стерилизации бедняков, и обронила характерную фразу: «мы будем немного наезжать на права и дискриминировать наемного рабочего». Красный праздник. Традиция киевского Первомая © РИА Новости, Алексей Фурман / Перейти в фотобанк

Законопроект нашел поддержку правящей партии, и теперь дискриминации будет более чем достаточно, со всеми вытекающими отсюда последствиями. «Дерегуляция» трудовых отношений грозит стране волной массовых увольнений — хотя Украина уже сейчас страдает от массовой безработицы, а миллионы молодых трудоспособных граждан ищут рабочие места за границей, поднимая экономику Польши, Чехии, Германии и России.

Профсоюзы, которых и так кошмарят сегодня спецслужбами и судами, потеряют свои права, а их деятельность утратит свой основной смысл. А самые низкие в Европе зарплаты станут еще ниже, ведь работодателям не нужно будет повышать ставки — достаточно уволить недовольных работников, заменив их на покладистых людей с улицы.

Максим Бужанский, один из немногих депутатов «Слуги народа», который не голосовал за новый антирабочий законопроект, прямо называет это «переходом на капиталистические нормы девятнадцатого века». Поскольку проголосованные Верховной Радой поправки обнуляют исторические завоевания украинских трудящихся.

«Законопроект 5388 дает работнику право бегать за работодателем и умолять его подписать трудовой договор. Все остальные права забирает. Голосовал красной», — лаконично написал он в своем блоге, выражая этим суть кабальных трудовых отношений, которые уже сейчас господствуют в постмайдановской Украине — а теперь будут утверждены официально.

Об антисоциальном характере законопроекта заговорила даже Юлия Тимошенко — эта старая акула капитализма. Она решила изобразить из себя защитницу украинских трудящихся, в расчёте на их будущую предвыборную поддержку.

«Мы с фракцией внимательно изучили повестку дня, очень унизительную лоббистскую повестку дня, где начинается разрушение Трудового кодекса, где у работающих людей отбираются последние права и много других коррупционных вещей. Нет внимания к тому, что инфляция в стране достигла таких пределов, что пятьдесят процентов доходов украинцев идет на еду», — заявила в парламенте Тимошенко, стараясь войти в роль защитницы угнетенных. Хотя ее политсила всегда отстаивала классовую повестку украинской элиты.

Однако украинским политикам все равно, сколько тратят на питание простые украинские граждане. Они хотят отобрать у людей последнее и желают подавить у них способность к сопротивлению — уничтожая память о борьбе за трудовые права. Чтобы украинской молодежи не вздумалось взять пример со своих пролетарских предков, которые устраивали крестьянские бунты и выходили на рабочие забастовки.

Украинский Институт национальной памяти представил проект закона, который направлен на декоммунизацию 8 марта и 1 мая. Популярные народные праздники лишают статуса выходного дня, объявляя их тяжелым наследием коммунистического режима. Несмотря на то, что Первомай отмечается на территории Украины еще с конца XIX века — когда во Львове, а затем в Киеве проходили запрещенные в то время маевки, ознаменовавшие собой переход от экономической борьбы к политической организации пролетариата.

В этой борьбе изначально принимали участие женщины. Что и привело к учреждению международного дня женской солидарности в борьбе за политическое, экономическое и социальное равенство, который до сих пор отмечается в Украине 8 марта. Конечно, праздник давно утратил прежний посыл, превратившись в совершенно аполитичный повод для приятных застолий и ритуального поздравления женщин. Но даже в этом выхолощенном виде он вызывает бешеную ненависть антикоммунистически настроенных патриотов.

«Эти международные дни были установлены как массовые праздники и выходные дни в Украине в первые года большевистской власти, внедрялись на поддержку социально-политических движений», — говорится в тексте законопроекта от украинского Министерства Правды, который должен искоренить большевистские праздники из массового сознания украинцев. «Истерия празднования». Почему украинские националисты ненавидят 8 Марта © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Взамен украинцам добавят новые праздники, вроде Дня государственного флага Украины, Дня украинской государственности, а также Дня достоинства и свободы — причем их официально сделают теперь выходными. Но все достоинство, которое осталось сейчас у простых украинских граждан, умещается в отреформированном трудовом кодексе, где отменяются профсоюзы, а бизнесменам разрешено увольнять людей буквально по щелчку пальцев.

Очень символично, что эти два законопроекта получили огласку в один день, знаменуя возвращение в прошлое — к усиленной эксплуатации и дискриминации рабочего класса, к новым маевкам и стачкам, за которыми последует формирование новых социальных движений.

Все это возвращает актуальность старым дежурным праздникам — возвращая им прежние забытые смыслы, вопреки всем стараниям дробовичей и вятровичей.