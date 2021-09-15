США отвергли предложения Всемирной организации здравоохранения

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус осудил неравенство в распределении вакцин от COVID-19, и назвал его «пятном на коллективной совести человечества».

Глава ВОЗ подчеркивает: на сегодняшний день в мире введено 5,5 млрд доз вакцин против COVID-19, однако 80% из них приходятся на граждан стран с высоким уровнем доходов. Ни одна из бедных стран мира до сих пор не смогла провести сколько-нибудь полноценную вакцинацию. Гебрейесус напоминает, что странам Третьего мира обещали бесплатно предоставить больше 1 млрд доз, но в действительности передали только 15% от этого числа.

Это крайне прискорбная ситуация — и дело не только в соображениях этического порядка. Существующий сегодня подход, когда США и Европа обеспечивают вакцинами своих граждан, игнорируя потребности бедных стран, не позволяет преодолеть последствия пандемии. Так называемый «вакцинный эгоизм» обесценивает массовую вакцинацию — потому что среди непривитого населения Третьего мира постоянно возникают новые штаммы коронавируса, более устойчивые к действию существующих препаратов. И они быстро проникают на территорию других государств планеты. Медики без работы. Украинских врачей сокращают в разгар пандемии © Андрей Гожый

Тактика США и Евросоюза, которые отстаивают интересы фармацевтических корпораций, завела борьбу с болезнью в тупик. Конечно, западные политики постоянно рассуждают на тему сотрудничества в борьбе с пандемией. Но по факту они стремились обеспечить прививками основную часть населения Первого мира, игнорируя ситуацию на периферии — чтобы потом цинично зарабатывать на других странах, продавая им свои вакцины, или используя их с целью политического давления.

Для реализации этой схемы фармацевтические корпорации вытесняли с международного рынка конкурентов, в лице вакцины «Спутник V» и препаратов из КНР — причем, эту дискриминацию зачастую объясняют причинами политического характера. В то же время, Европа и США отказывались приостановить действие патентов на свои идеологически правильные вакцины — чтобы их можно было свободно производить в Третьем мире.

Прежде всего, потому, что это лишило бы корпоративный менеджмент запланированных доходов.

Результаты такого подхода возвращаются сейчас бумерангом. Мы видели, что нищая перенаселенная Индия стала идеальным инкубатором для формирования новых, более заразных штаммов, которые спровоцировали летом очередную волну пандемии. Очевидно, что такая же угроза потенциально исходит с территории других бедных стран, с высоким уровнем населения и низкой доступностью медицинского обслуживания — как в государствах Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Для победы над коронавирусом необходимо делать упор на вакцинировании жителей Третьего мира, предоставив им свободный доступ к качественным вакцинам — вместо того, чтобы делать из этого привилегию для европейцев, американцев и их ближайших союзников. Журналист Манчук объяснил, почему Супрун «декоммунизирует» медицину © Міністерство охорони здоров'я України

«Сроки окончания пандемии коронавируса будут зависеть от скорости снабжения вакцинами непривитых наций, особенно в развивающихся странах, так как это поможет остановить дальнейшую мутацию COVID-19, которая может подорвать усилия по массовой вакцинации», — считает Эдвард Трапидо, профессор эпидемиологии из университета Луизианы.

С ним согласен другой американский эксперт, профессор вирусологии и вакцинологии в университете Коннектикута доктор Пауло Верарди. По его словам, усилия по распространению вакцин должны быть сосредоточены на Бразилии, Индии, Пакистане, Непале, странах Южной и Центральной Америки и других развивающихся странах, где необходимо вакцинировать по крайней мере две трети, если не три четверти населения — чтобы достичь уровня иммунитета, который предотвратит дополнительные волны заболевания.

Какие шаги необходимо предпринять для глобальной борьбы с ковидом? Всемирная организация здравоохранения обращается к наиболее развитым странам, призывая их установить временный мораторий на использование дополнительных доз вакцин от COVID-19. По словам Гебрейесуса, эти вакцины следует передать развивающимся государствам, чтобы они смогли вакцинировать не менее 40% своего населения.

Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки категорически отвергла призыв медиков.

«По нашему мнению, это ложный выбор», — сказала она на брифинге в Белом доме, указывая на то, что США предоставляют бесплатные вакцины своим союзникам. Хотя эти разовые подачки продиктованы политической целесообразностью, и не могут обеспечить полноценную вакцинацию населения.

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Выводы из этого кризиса очевидны. Вакцинация от коронавируса должна быть всеобщей, а сами прививки необходимо сделать доступными и бесплатными для каждого жителя нашей планеты. Необходимо оказать срочную помощь странам Третьего мира — чтобы провести там вакцинацию и улучшить доступ к медицинским услугам. Потому что опасная болезнь в буквальном смысле подталкивает к необходимости борьбы за преодоление массовой бедности и неравенства.

Конечно, помимо этого, следует развернуть широкую просветительскую работу, разоблачая пропаганду антивакцинаторских предрассудков. Но не менее важно деполитизировать борьбу с пандемией — чтобы пресечь позорную борьбу с «вражеской» российской вакциной, которая до сих пор продолжается в Украине.

Главным фактором победы над ковидом должен стать абсолютный примат международной солидарности и общественных интересов — в противовес корысти и наживе. Только так можно стереть «пятно на коллективной совести человечества», о котором говорит сегодня Гебрейесус.